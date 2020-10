B&O lanserer svinedyre luksushodetelefoner – tar sikte på Sony WH1000XM4

Bang & Olufsen har lansert nye luksus-hodetelefoner med støydemping, med et designet spesielt rettet mot folk som reiser mye.



Beoplay H95 ble laget for å feire det danske merkets 95-årsbursdag, og anledningen fordrer tydeligvis en viss overdådighet – prisen matcher forresten utseendet. Dette er ikke billige saker.

Hodetelefonene fås i svart og sølv, og det nye vidunderet vil koste deg halve kongeriket (nærmere bestemt 8750 kroner.)



Det er litt over dobbelt så mye som man må ut med for de beste hodetelefonene i 2020, Sony WH-1000XM4 – men det skal sies at det slett ikke er uvanlig å måtte betale litt ekstra om man vil sprade rundt med B&O på kroppen.

Selskapets foregående trådløse hodetelefoner, Beoplay H9, får man for snaue 4000 kroner, og selv om vi i vår test mente at de luksuriøse materialene, batteritiden og den aktive støydempingen fungerte særdeles bra, så opplevde vi at den overveldende bassen i kombinasjon med mangel på funksjonalitet og høy pris gjorde at vi vanskelig kunne anbefale hodetelefonene for alle.

Luksus-materialer

Så, hva får man for pengene? Beoplay H95 later til å inneha en hel rekke framifrå spesifikasjoner og et særdeles luksuriøst design.



De nye hodetelefonene går bort fra det sirkulære designet i forgjengerne, og har istedenfor implementert ovale øreputer, som skal være laget av «mykt lær av lam» – det høres helt klart komfortabelt ut, men er lite passende om man foretrekker å unngå bruk av dyreprodukter.

Oppfølgeren bygger videre på det reisevennlige designet og H95 kan dermed brettes flate, slik at de passer inn i et bæreetui laget av aluminium.



Brukergrensesnittet består av en blanding av trykksensitive overflater og «mekaniske styreinnretninger», «[...] inspirert av fokusringene på objektiver fra høykvalitetskameraer». Styreinnretningen på høyre side kontrollerer volumet, mens den på venstre styrer støykanselleringen og hvor mye man ønsker å høre av omverdenen.

(Image credit: Bang & Olufsen)

Inni hodetelefonene finner man to 40 mm titanelementer med «neodym-magneter montert i lukkede øreklokker». Disse dynamiske elementene burde klare å lage mer enn nok bass ved å kunne flytte på lassevis med luft.



Støtte for AAC og aptX Adaptive bør forhindre problemer med latenstid når man bruker hodetelefonene til å se på video, mens Bluetooth 5.1 betyr at den trådløse tilkoplingen bør være svært stabil.

Når det gjelder den aktive støydempingen sier Bang & Olufsen at dette er «de mest avanserte» av alle deres hodetelefoner, og at den aktive delen vekselvirker med den passive støydempingen man får via designet av øreklokkene, slik at man får en effektiv demping av omkringkliggende støy fra eksempelvis fly, tog, kontorlandskap og gateliv.



Batteritiden på de nye hodetelefonene er ganske imponerende, det er snakk om 38 timer med musikk fra én enkelt lading – det er, for ordens skyld, med den aktive støydempingen aktivert, noe som gjør at H95 har bedre batteritid enn Sony WH-1000XM4.



Hvis alt dette høres fiffig ut – og du har penger å brenne – så kan man kjøpe Beoplay H95 fra Bang & Olufsen-nettsiden nå eller i fysiske butikker senere i september.