«Avatar 2»-traileren kan komme sammen med en viss forestående Marvel-film

Det er over 12 år siden James Cameron-eposet «Avatar» hadde premiere på kino, og nå begynner ventetiden på oppfølgeren å gå mot slutten. Vi hører rykter om at en trailer skal være på trappene, og det er ikke hvor som helst denne skal vises.



«Avatar 2», som antakeligvis kommer til å bli en av de største filmene i 2022, vil være å finne på kino fra og med den 16. desember, men i det siste har vi hørt nyss om at vi om ikke lenge får ta en sniktitt på den nye sci-fi-filmen samtidig som «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» entrer kinosalene den 6. mai.



Jeff Sneider, i The Ankler, hevder at Disney prøver å få sneket inn den første traileren til «Avatar 2» før visningene av den kommende Marvel-filmen, i et forsøk på å piske opp stemningen for den kommende Disney-produksjonen.

Vi har ikke fått noen bekreftelse på at traileren dukker opp fra 20th Century Studios (datterselskapet til Walt Disney Studios som tar seg av produksjonen av «Avatar 2»), og det høres litt tidlig ut med 6. mai, gitt at det er snakk om en film som kommer på kino syv måneder etter «Dr. Strange 2».



Når det er sagt er det ingen tvil om at folk har ventet mer enn lenge nok på neste tur til Pandora. Problemene med «Avatar 2»-produksjonen har vært mer trøblete enn nær sagt noe annet filmprosjekt, og var opprinnelig planlagt lansert i 2014. Disney vil med andre ord trenge en gedigen markedsføringskampanje for å klare å få filmen tilbake på radaren hos folk flest.



Vi må nesten si at Avatar/Marvel-strategien ikke høres så dum ut. Selv om Sneiders teori om «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» ikke stemmer, er vi likevel villige til å vedde en viss sum på at «Avatar 2»-traileren vil dukke opp på lag med et annet Marvel Phase 4-prosjekt, nemlig «Thor: Love and Thunder», den 8. juli.



Uansett hvordan man vrir og vender på det vil den James Cameron-regisserte oppfølgeren dukke opp i løpet av relativt kort tid.

Den første konseptillustrasjonen fra «Avatar 2» vi fikk se (Image credit: 20th Century Studios)

Når det gjelder hva den første «Avatar 2»-traileren inneholder, så må vi melde pass. Vi vet at Kate Winslet har blitt med på laget, sammen med Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver og Stephen Lang (som spilte i «Avatar»), men vi har ingen informasjon om selve historien.



Siden dette er et typisk Cameron-prosjekt, med et ellevilt budsjett, så ser vi for oss storslagne saker. Forgjengeren, fra 2009, representerte et gjennombrudd for spesialeffekter og var en gedigen suksess for 3D-bølgen som skyllet over verden. Oppfølgeren sies å ta i bruk like grensesprengende teknologi, denne gangen under vann.

Disney er altomfattende

Det er fort gjort å glemme at «Avatar 2» nå faller under Disney-konsernets eie. I 2019 gjennomførte mediegiganten et oppkjøp av nesten like gigantiske 20th Century Fox. Prislappen på gildet endte opp på nette 71,3 milliarder dollar (drøye 625 milliarder kroner.) Dette innebærer at filmstorheter som «Alien», «Planet of the Apes» og (selvfølgelig) «Avatar» nå tilhører Disney.



Sistnevnte storhet er særlig interessant, gitt at Disney nå eier rettighetene til fremtidige oppfølgere til den mest innbringende filmen noensinne. Per nå har «Avatar» håvet inn over 24 milliarder kroner på verdensbasis, og rekorden har bare vært truet én gang tidligere – av Marvels «Avengers: Endgame» i 2019. («Avatar» ble i etterkant relansert på kino, og tok derfor tilbake plassen på toppen av pallen.)

Disney eier selvfølgelig også Marvel Studios. Dette betyr at The Walt Disney Company eier rettighetene til fem av de seks mest innbringende filmene noensinne («Star Wars: The Force Awakens», «Avengers: Infinity War» og «Spider-Man: No Way Home» er de øvrige.) «Titanic» er for øvrig deleid av Paramount Pictures, men Disney har kjøpt seg inn også her.



Hvis «Avatar 2» klarer å gjenskape noe av magien til forgjengeren vil Disney være på god vei til et fullstendig herredømme over kinofilmens verden – for ikke å snakke om innvirkningen selskapet har på vestlig populærkultur generelt.



En kan lure på hva de andre store mediekonglomeratene planlegger. Hva sier dere, Apple?