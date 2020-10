Apples MacBook-sortiment kan få den største designforandringen på mange år

Apples MacBook-sortiment kan komme til å gjennomgå en del store og innovative forandringer i (potensielt) relativt nær fremtid, inklusive en innebygget lader for iPhone, en dynamisk styreflate man kan forandre størrelsen på og et tastatur som fornemmer håndbevegelser (samt mer).



Disse mulige designforandringene ble avslørt av Patently Apple, som fikk nyss om et par nye patenter som ble registrert av MacBook-produsenten.

Det første pantentet innebærer en registrering av en «dynamic input surface», som skal erstatte den tradisjonelle styreflaten. Slik som det er i dag sitter styreflaten under tastaturet i midten av bunndelen av maskinen, men den nye idéen er at hele området under tastaturet skal bli en opplyst styreflate, som brukeren kan forandre størrelse på etter eget forgodtbefinnende (hvis man vil kan man bruke hele området).



En eller annen form for haptisk respons kommer også til å være inkludert, og fingerbaserte bevegelser kan brukes om man vil justere på størrelsen på den opplyste styreflaten, i alle fall om man går etter illustrasjonene som følger med patentet. Generelt skal dette handle om å venne MacBook-brukere til å bruke et slikt system for styreflater, før man eventuelt beveger seg mot å erstatte hele tastaturet med en lignende belyst styreflatemodell.

Den tanken har vært diskutert tidligere, vi så dette for noen år siden, da Apple patenterte noe som beskrev et virtuelt tastatur som brukte opplyste symboler som kunne dukke opp og vise et sett med QWERTY-taster, eller blir konfigurert til å vise hva som helst av hva man måtte trenger av knapper. Dette er et område det kan være verdt å følge med på, for her er det potensielt mange interessante retninger Apple kan velge å gå i.

Hendene skal spores

Det virker med andre ord som om at sannsynligheten øker for en del store designforandringer i MacBook-sortimentet, og ryktebørsen snakker samtidig om en overgang til ARM-prosessorer til fordel for Intel-brikker, noe som etter sigende allerede ligger i Apple-kortene.



Det andre patentet Apple har registrert i denne omgang omhandler også lignende funksjonalitet, nemlig et tastatur som har et gjennomsiktig system liggende over tastene som kan oppfatte fingerposisjon. Dette vil gjøre at brukere kan tegne på tastaturet med fingrene, og lage former som linjer og bokser i eksempelvis et dokument, eller gjøre knipe- og zoome-bevegelser.

(Image credit: Patently Apple / Apple)

En annen idé på tegnebrettet er å bygge inn en trådløs telefonlader i selve chassiset til MacBook-maskinene, på venstre side av styreflaten (der man ofte hviler håndbaken). Ifølge tegningene kan man her legge fra seg en iPhone og få trådløs lading. Dette kan ende opp som en ganske fiks funksjonalitet for alle som har flere Apple-enheter.



Andre potensielle områder Apple utforsker i denne omgang inkluderer også biometriske sensorer der man nå hviler håndbakene. Disse kan gi en maskinvarebasert sikkerhet som eksempelvis deteksjon av håndflaten (eller håndleddet) for å identifisere brukere, og kan også gjøre det mulig å lese av hjerterytme og/eller temperatur.

Gitt at vi er inne i en COVID-19-pandemi er det ikke så vanskelig å forstå hvordan det kan være nyttig at laptopen har et innebygget termometer som kan advare deg om du er i ferd med å få feber.



Her er det med andre ord mange idéer som ligger og godgjør seg, og selv om Apple ofte registrerer drøssevis av patenter er denne grupperingen av tastatur og styreflate-funksjonalitet noe som kommer i tillegg til en økende mengde lignende konsepter, noe som gjør det temmelig sannsynlig at MacBook-skaperne har grandiose planer når det gjelder hvordan fremtidige brukergrensesnitt skal se ut på bærbare PC-er.



Vi har tidligere sett at selskapet har patentert konsepter omhandlende mer driftssikre optiske brytere for tastaturer, og idéer rundt virtuelle tastaturer i Apple-laptoper har blitt registrert siden 2011 (inkludert enheter med to skjermer, der den andre skjermen vil fungere som et virtuelt OLED-tastatur).