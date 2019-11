Apple oppgraderer MacBook Pro og MacBook Air før skolestart

Apple overrasker i dag med oppdaterte utgaver av 13 tommer MacBook Pro og MacBook Air, og sistnevnte får også en lavere pris. Samtidig dropper Apple 12-tommervarianten av MacBook fra sitt sortiment.

Nye MacBook Air er utstyrt med Apples True Tone-teknologi, som justerer fargetemperaturen til skjermen etter omgivelsene automatisk.

Apple har altså også senket prisen til den rimeligste utgaven av MacBook Air til 12.790 kr, og studenter får i tillegg et ekstra avslag på rundt 800 kroner.

13-tommerutgaven av MacBook Pro holder seg på sin side på samme pris, men også denne kan du få til redusert pris om du er student (i dette tilfelle sparer du rundt 900 kroner).

Den rimeligste utgaven av nye MacBook Pro 13-tommer gir deg også en kraftig ytelsesøkning, takket være en ny firekjerners 8.-generasjons Intel Core i5-prosessor (1,4 GHz med boost opptil 3,9 GHz), og Apple hevder at den lever dobbelt så høy ytelse som forgjengeren.

Utover det får den nye modellen også Touch Bar og Touch ID, noe som betyr at alle Apples MacBook Pro-modeller er utstyrt med dette. Den nye modellen er for øvrig også utstyrt med True Tone-skjerm og Apples T2-brikke som ivaretar sikkerhetsdataene dine.

Apples nye MacBook Pro 13-tommer (Bilde: Apple) (Image credit: Apple)

Få med Beats på kjøpet

Er du en student som skal kjøpe ny laptop så er det også greit å vite at nye MacBook Air og MacBook Pro er med i Apples skolestart-kampanje, noe som betyr at du ved siden av den reduserte prisen også vil få med et par Beats Studio 3 Wireless på kjøpet.

En av våre ankepunkter ved fjorårets lansering av MacBook Air var nettopp at prisen til grunnmodellen var skrudd opp, og med en slik rabatt blir prisen på den nye modellen litt mer overkommelig.

Ryktene gikk nylig om at Apple skulle slippe oppdaterte utgaver av MacBook Air og 13 tommer MacBook Pro sammen med macOS Catalina senere i år, men nå viser det seg altså at selskapet ikke klarte å vente.