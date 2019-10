Apple Airpods Pro kan være rett rundt hjørnet

Nye rykter peker mot at en oppdatert utgave av AirPods kalt AirPods Pro, skal være rett rundt hjørnet.

Det er China Economic Daily som melder dette, og det sies at nye AirPods skal slippes allerede innen utgangen av oktober. Dermed kan vi regne med å få dette ryktet bekreftet (eller avvist) veldig snart.

Vi har sett mye rykter og spekulasjoner rundt AirPods 3, men det antas at denne Pro-utgaven vil selges parallelt med den vanlige utgaven, og at den rettes mot dem som vil ha flere premium-funksjoner. China Economic Daily sier at AirPods Pro får aktiv støydemping, noes om også understøttes av at setningen «med eller uten støydemping» har dukket opp i koden for lydinnstillingene i iOS 13.2 Beta.

Tidligere har samme kilde også sagt at neste utgave av AirPods skal være laget i metall for å bedre kunne lede bort varme, så det er også mulig at den nye utgaven kan både se og føles annerledes.

Det er også verdt å nevne at dagens AirPods fikk et priskutt denne uka, noe som også kan være et signal om at en ny utgave er på vei.

Høyere pris

AirPods Pro skal visstnok koste 260 dollar, noe som kan tilsvare rundt 2900 kroner om vi sammenligner de norske og amerikanske prisene på dagens AirPods.

Det er et betydelig steg opp fra dagens modell som går for 2290 kroner, og dette er også allerede en ganske stiv pris når det finnes så mange gode konkurrenter blant de beste helt trådløse øreproppene på markedet. Så gjenstår et å se om ryktene faktisk stemmer, og det burde altså få svar på ganske snart.

Kilde: MacRumors