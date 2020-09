Apple AirPods 3: Lanseringsdato, rykter og hva vi ønsker å se

Når vil vi få oppleve Apple AirPods 3? Det har gått over ett år siden den foreløpig nyeste versjonen av Apples helt trådløse ørepropper, AirPods (2019), og da er naturligvis rykteflommen om en oppdatert modell godt i gang.

Skal man tro enkelte rykter, vil Apple AirPods 3 dukke opp på markedet allerede før 2020 er slutt. Imidlertid antyder de seneste kommentarene fra bransjeanalytikeren Ming-Chi Kuo at vi trolig må vente lenger. Han spekulerer videre om neste produksjonen av neste generasjons AirPods kan begynne tidlig i 2021, og at en ny modell av AirPods Pro kan komme på markedet i 2022 (via AppleInsider).

Ifølge 9to5Mac tror den produktive Apple-analytikeren at Apple «vil fortsette å selge andre generasjons AirPods i årets høysesong», og først erstatte de populære helt trådløse øreproppene med AirPods 3» i løpet av første halvår 2021.

De nye øreproppene kommer antagelig til å hente designuttrykket fra AirPods Pro, der de stive plastspissene og de superlange ørestammene fra Apple AirPods fra 2019 med silikontupper og et flottere utseende. Om dette innebærer at de også vil få aktiv støyreduksjon, gjenstår å se.

Det er mulig at nye AirPods kan bli lansert før 2021. Faktisk har den uortodokse Apple-lekkeren Jon Prosser twitret at det finnes en ny Apple AirPods-modell som er klar for umiddelbar utsendelse.

Prosser bidrar ellers ikke med noen detaljer om hvilken modell det kan dreie seg om – om det er snakk om AirPods 3 eller AirPods Pro Lite – men ettersom det ikke be nevnt noen nye ørepropper under WWDC 2020, er neste mulig lansering i september. Det er ved denne lanseringen vi venter oss å få se iPhone 12.

[Oppdatering: Apple er blitt tildelt et antall nye patenter. Ett av dem antyder at neste utgave av AirPods kan komme med en flott funksjon for treningsentusiaster.

Ifølge Patently Apple beskriver patentet AirPods med innebygde sensorer for å «samle orienteringsinformasjon som akselerometermålinger under brukerbevegelser.»]

Etter at de opprinnelige Apple AirPods ble lansert i 2016, har de helt trådløse øreproppene dominert markedet for ørepropper og blitt et ikon for selskapets smarte design og brukervennlige teknologi.

De var likevel ikke perfekte. I 2019 ble de oppgraderte AirPods (eller AirPods 2, om du vil) Apples H1-brikke. Den medførte hurtigere oppkobling, forlenget batteritid og en stilig berøringsfri «Hei Siri»-funksjon.

Den andre utgaven av de trådløse øreproppene var en klar forbedring fra forgjengerne. Likevel ble de i 2019 liggende litt bakpå sammenlignet med Sony WF-1000XM3, Cambridge Audio Melomania 1 og Apples egne AirPods Pro.

Selv om vi ikke har fått noen bekreftelse fra Apple om at AirPods 3 vil bli lansert i år, har vi uansett hatt god tid til å pønske ut en ønskeliste over alle funksjonene vi gjerne vil se fra selskapets neste helt trådløse ørepropper.

AirPods 3 – lanseringsdato

Selv om vi har en anelse om spesifikasjonene til de nye øreproppene, vet vi ennå ingenting om når AirPods 3 vil bli lansert. Teknoanalytikeren Jon Prosser nevnte i en tweet i mai 2020 et rykte om at et nytt par Apple-ørepropper er «klare til utsendelse».

Prosser nevnte ikke hvilken model det kunne være snakk om. Det er tross alt flere navn i omløp, blant annet AirPods Pro Lite og AirPods 3. Men han har sagt at det ikke er snakk om AirPods X, som ryktes å bli Apples første øreklokker.

Uansett kan vi ikke uten videre regne med en lansering i løpet av 2020.

Ifølge Ming-Chi Kuo, en Apple-analytiker som ofte siteres, og som ofte har rett, kommer trolig tredje generasjons AirPods, også kalt AirPods 3,, til å bli satt i masseproduksjon i løpet av første halvår 2021.

Og hva med nye AirPods Pro? AirPods Pro 2 kommer ikke til å se dagens lys før tidligst i fjerde kvartal 2021. En lansering tidlig i 2022 er imidlertid langt mer sannsynlig.

Hvis vi faktisk får noen nye ørepropper fra Apple i 2020, er neste store lanseringsvindu nå i september. Det er måneden da selskapet vanligvis lanserer sine nye telefonmodeller, og i år venter vi på iPhone 12.

AirPods 3 – rykter

Et AirPods Pro-design

Det strømmer hele tiden på med rykter om AirPods 3, og det nyeste som har nådd oss antyder at nye AirPods kommer til å minne om de støyreduserende AirPods Pro rent designmessig.

Ming-Chi Kuo, analytiker hos TF International Securities, har tidligere kommet med en rekke presise spådommer om Apple-produkter. Ifølge ham vil Airpods 3 «få en kompakt system-i-pakken (SiP)-løsning på samme måte som AirPods Pro. Dette ryktet ble formidlet av MacRumors.

Ifølge elektronikkprodusenten Octavo Systems integrerer SiP-løsningen «flere integrerte kretser (IC-er) sammen med sine bærende passive enheter i én enkelt pakke», i motsetning til å felle inn en masse komponenter i et stykke silikon.

Med andre ord blir det mulig for produsentene å skape mindre enheter, og dette er en teknikk som ble utnyttet av Apple da de skapte AirPods Pro.

AirPods Pro er vesentlig mindre enn de opprinnelige AirPods og har kortere ørestammer. Dette til tross for at de trådløse øreproppene har fått aktiv støyreduksjon og en ny lydfunksjon med Dolby Atmos, som krever innebygd gyroskop og akselerometer.

Treningsfokus

Apple planlegger å tilpasse omgivende lyssensorer til fremtidige versjoner av AirPods. Slike sensorer kan gjøre dem langt bedre egnet til overvåkning av helsetilstanden, på samme måte som de beste treningsøreproppene i verden.

En rapport i DigiTimes (via MacRumors) videreformidler informasjon fra Apples forsyningskjede at produksjonen av disse lyssensorene prioriteres, slik at de eventuelt kan bli klare til noen nye, helt trådløse ørepropper.

Det er mange puslespillbrikker som skal settes sammen, og det finnes ikke nødvendigvis bare én måte å legge puslespillet på. Men som sagt vil det være fornuftig om Apple satser på å øke kapasitetssporingsfunksjonene til fremtidige AirPods-modeller, akkurat slik man gjorde med Apple Watch.

Apple er nylig blitt tildelt en rekke patenter, og ett av dem antyder at de neste AirPods kan komme med en flott funksjon for treningsentusiaster.

Ifølge Patently Apple beskriver patentet AirPods som benytter innebygde sensorer for å «samle orienteringsinformasjon som akselerometermålinger fra brukerbevegelser».

De helt trådløse øreproppene kan deretter kommunisere via Bluetooth med en iPhone, og kan «utgjøre en del av et AirPods-system som forsyner brukeren med coaching og tilbakemeldinger mens de vurderer brukerens prestasjoner innenfor flere ulike typer øvelser».

Dette kan være spesielt nyttig innenfor for eksempelvis yoga, der AirPods gir tilbakemeldinger i sanntid blant annet basert på posisjonen og bevegelsene til brukerens hode.

Ingen støyreduksjon

Skal man tro ryktene, kommer ikke nye AirPods 3 til å skille seg så mye fra forgjengerne rent designmessig. De fleste konkrete forandringer skjer under overflaten.

Som nevnt har Ming-Chi Kuo antydet at AirPods 3 kommer til å se ut som AirPods Pro, med silikontupper og et elegant utseende.

Hvorvidt dette innebærer at de også vil få støyreduksjon, gjenstår å se. MacRumors-redaktøren Joe Rossignol har spekulert i om AirPods 3 ganske enkelt kommer til å bli en billigere versjon av AirPods Pro, men uten støyreduksjon.

AirPods 3 – hva vi ønsker oss

Bedre lyd enn AirPods 2

AirPods (2019) var en forbedring av sine forgjengeren når det gjaldt tilkoblingen, men lydmessig var de helt identiske med originalutgaven. Og nå er denne lydteknologien blitt fire år gammel.

Lydgjengivelsen er livaktig og kraftfull, men de kan være litt for harde i diskanten, og bassen er ikke av den tyngre varianten.

Siden lanseringen av de opprinnelige AirPods har lydkvaliteten fra helt trådløse ørepropper blitt bedre. Gode eksempler er Sony WF-1000XM3 og Cambridge Audio Melomania 1.

Det er ingen grunn til at Apple ikke skal la seg inspirere av disse merkevarene og virkelig utvikle lyden i sine ørepropper, med mer nøyaktige rutiner for bedret bassrespons og bedre diskant. Selskapet har tross alt visst at de får til dette med AirPods Pro.

Justerbare ørepropper

Samtidig som vi respekterte Apples nølen med å endre designet til AirPods, tror vi likevel tiden er kommet for å utruste de helt trådløse øreproppene med justerbare tupper, akkurat som man har gjort med AirPods Pro.

Men hvorfor? Bortsett fra at men dermed legger til rette for flere ørestørrelser, gir silikontupper bedre tetthet, og dermed overlegen lydisolering og passiv støyreduksjon. Dette får musikken til å lyde bedre, samtidig som omgivelsene dine slipper å bli plaget av dine musikalske preferanser.

Bedre batterikapasitet

Helt trådløse ørepropper som Lypertek Tevi har vist at batteritiden ikke skal måtte lide for at man kutter ut kabeltilkoblingen. Det finnes virkelig ingen grunn til at AirPods bare skal kunne tilby beskjedne fem timers batteritid i 2020.

Jo da, ladeetuiet gir deg 20 timers batteritid, men også dette overgås av mange merker på markedet i dag. Flere av disse er også langt rimeligere.

Støtte for Bluetooth og aptX HD

Igjen må Apple komme ajour med samtiden. Bluetooth 4.2 er i dag blitt utdatert, og de fleste nye trådløse ørepropper leveres med støtte for den nyeste trådløse overføringsstandarden Bluetooth 5. Enkelte, blant andre nye Sennheiser Momentum True Wireless 2, støtter til og med Bluetooth 5.1.

Bluetooth 5 gir lengre paringsavstand, mer pålitelig trådløs tilkobling og mer effektiv strømhåndtering. Dermed vil ørepropper som støtter denne standarden få lengre batteritid.

Samtidig burde støtte for aptX HD muliggjøre trådløs strømming av Hi-Res Audio-codecs ved 24-bit/48kHz – hvilket gir en lydgjengivelse som er bedre enn CD-kvalitet.

Og hva med AirPods Pro Lite, da?

Før AirPods 3 kommer, venter vi faktisk på at Apple slipper de såkalte AirPods Pro Lite, en innstegsmodell av de støyreduserende AirPods Pro.

AirPods Pro kom i november 2019. De leveres med aktiv støyreduksjon, bedre passform og overlegen lydkvalitet. Til tross for at Apple ikke har kommet med noen bekreftelse, eller noen detaljer, for den sakens skyld har vi snappet opp meldinger om hvordan den pågående pandemien har stukket kjepper i hjulene for produksjonen av AirPods Pro Lite. Dessuten har det kommet meldinger som stiller spørsmål ved denne påstanden.

Der tidligere rykter har antydet at nye «vanlige» AirPods vil komme på markedet innen slutten av 2020, tyder senere kommentarer fra bransjeanalytiker Ming-Chi Kuo på at vi kanskje må vente enda lenger på nye AirPods. Han spekulerer i om neste generasjons AirPods vil bli masseprodusert fra tidlig i 2021, mens nye AirPods Pro først vil dukke opp tidlig i 2022 (via AppleInsider).

Mens du venter, må du ikke gå glipp av vår ønskeliste til AirPods Pro Lite.

Kommer AirPods 3 til å bli en over-ear-modell?

Det er en mulighet for at de neste hodetelefonene fra Apple i 2020 vil bli øreklokker av typen over-ear. Men vi tror ikke at disse vil få navnet AirPods 3.

I stedet ryktes det at Apples første øreklokker kommer til å bli kalt AirPods Studio, etter at en produktliste ved en feiltakelse ble lekket, der det ble avslørt en pris på $ 399.

Ifølge en melding fra den anerkjente analytikeren Ming-Chi Kuo, som hadde rett i sine varsler om lanseringen av de oppgraderte AirPods og AirPods Pro 2019, var de trådløse øreklokkene beregnet å lanseres sammen med en rekke nye produkter første halvår 2020. Kuo har endret denne spådommen til å gjelde slutten av 2020. Han antyder at disse ryktene faktisk handler om en type hodetelefoner av Beats-typen, og ikke noe som tilhører AirPads-sortimentet (via AppleInsider).

Om vi faktisk vil få se AirPods 3, AirPods Pro Lite eller AirPods Studio i løpet av 2020 gjenstår å se. Særlig når mange produsenter opplever produksjonsforsinkelser som følge av Covid-19-pandemien. Uansett vil Apple helt sikkert gi oss nok å ta tak i de neste årene.