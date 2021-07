AMDs RDNA 3-skjermkort kan potensielt tilby ekstrem ytelse – men til hvilken pris?

De gjeveste skjermkortene laget med AMDs neste skjermkortarkitektur, RDNA 3, kan innebære en tripling av antall kjerner sammenlignet med dagens RX 6900 XT, ifølge ryktebørsen.



Navi 31-GPU-en, som antageligvis vil ende opp i RX 7900 XT, skal ha 15 360 kjerner, ifølge en rekke lekkasjer fra kilder i maskinvaresirkuset, hvilket ble omtalt i en tekst av 3DCenter (som VideoCardz og PC Gamer plukket opp i etterkant).

Det er en rekke personer fra ryktemølla som har vært med i en pågående diskusjonen, og mange sier det samme – den velkjente kilden Kopite7kimi er blant flere som har kommet frem til 15 360 kjerner (hvilket han publiserte for nesten én uke siden.) Dette sammenlignet med RX 6900 XT, som har 5120 kjerner (eller, strengt tatt, såkalte stream-prosessorer.)



Ifølge spekulasjonene – og det er verdt å understreke at dette er kun spekulasjoner – så planlegger AMD å gjøre store forandringer i designet med RDNA 3-brikken. Det inkluderer blant annet å gå over til en såkalt MCM (multi-chip modul)-strategi, noe som betyr at man bruker flere såkalte chiplets (lignende de man finner i Ryzen-prosessorer) istedenfor én enkelt stor grafikkprosessor.



Ved å bruke flere separate brikker kan AMD få plass til langt flere kjerner enn ved bruk av én enkelt brikke, siden enkeltbrikker som har plass til så mange kjerner kan være vanskelig å konstruere, for ikke å snakke om dyre – utfordringen med MCM-prosessen blir å få koplet chiplet-enhetene sammen på en måte som ikke fører til dårligere ytelse.

Cache is king

Det er nettopp det ovennevnte problemet AMDs Infinity Cache kan løse. Nestegenerasjonskortene skal etter sigende få en minnebuss på 256 bit, men med en ny og bedre cache-løsning, som skal være på 512 MB (eller muligens 256 MB), sammenlignet med 128 MB i Navi 21.



Kort oppsummert, så er teorien at Navi 31 kommer til å ta i bruk flere såkalte chiplets som skal være sammenkoplet på en måte som gjør at de blir like effektive som én enkelt brikke. Ryktebørsen mener å vite at flaggskipkortet basert på RDNA 3 kommer til å ha to chiplets med 30 såkalte arbeidsgrupper hver, og at disse vil ha 256 kjerner, slik at totalen blir 7680 kjerner per chiplet. (AMD har tydeligvis gått bort i fra såkalte compute units i den kommende generasjonen, og snarere enn å ha arbeidsgrupper med compute units skal man nå, som ovennevnt ha såkalte arbeidsgrupper med 256 kjerner.)



Skjermkort basert på RDNA 3-arkitekturen forventes lansert i tredje eller fjerde kvartal i 2022, ifølge ryktemølla.

Hva med prisen?

Det går mange rykter om de nye RDNA 3-brikkene akkurat nå – og det er viktig å understreke at dette kun er rykter – og selv om mye av informasjonen virker ganske detaljert, så er det samtidig svært mye vi ikke vet om det nye chiplet-designet. Selv om antall kjerner etter sigende skal tredobles, så er det ikke slik at man helt uten videre kan sammenligne en RDNA 3-kjerne med en RDNA 2-kjerne – og ren prosesseringskraft er heller ikke nødvendigvis noe som kan oversettes direkte til ytelse i spill.



Samtidig er det ingen tvil om at ryktene vi nå hører om de kommende AMD-kortene later til å være en stor oppgradering for Radeon-merkevaren, og det er ikke rart at mange er svært oppspilte, nå som det later til at AMD virkelig tar opp kampen med Nvidia til neste år – særlig siden vi allerede har hørt rykter om et midtsjiktskort basert på Navi 33, som etter sigende skal ha spesifikasjoner som kan tukte RX 6900 XT.



Hvis alle de ovennevnte ryktene viser seg å være sanne, så kan det likevel være en potensiell skår i gleden, nemlig pris. Som vi har sett med Nvidias nye RTX 3000-serie, så er det vanskelig å komme unna at store ytelseshopp også innebærer store hopp i kostnader for sluttbrukerne. Selv om MCM-strategien gjør at produksjonen av kort med ekstremt mange kjerner potensielt kan bli rimeligere for AMD, kontra en én-brikke-løsning, så er det ikke dermed sagt at kortene blir billige å lage, totalt sett. Særlig siden det kommende flaggskipet kan komme til å ende opp med to separate brikker uansett (to sett med chiplets), og det høres ikke spesielt billig ut (i praksis vil dette være et enkelt kort med to GPU-er ombord, ikke bare én.)



Det er heller ikke til å komme unna at prisene på skjermkort allerede er på grensen til vannvittige – selv når det er snakk om de anbefalte utsalgsprisene, som ikke er påvirket av komponentmangel og spekulanter. Det kan være at AMD nå har svært imponerende RDNA 3-baserte kort på vei, som langt på vei vil være konkurransedyktige med Nvidia, men spørsmålet er om denne knivingen i praksis kommer til å føre til mer lommebokvennlige kort, eller om GPU-stormaktene vil være tilfredse med et høyt prisnivå. En potensiell joker i denne situasjonen kan potensielt være Intel, som nå er i ferd med å kaste seg med i konkurransen om gamernes gunst. Hvis vi får tre aktører som alle ønsker å ta sin del av kaka, kanskje særlig i midtsjiktet, kan vi kanskje få en en litt mer fordelaktig konkurransesituasjon.