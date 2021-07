AirPods 3 spås lansert sammen med iPhone 13 i september

September ser ut til å bli en svært spennende måned for alle tilhengere av Apple-enheter: Ikke bare skal iPhone 13 være på vei, men ifølge en ny artikkel ser det også ut til at vi også kommer til å bli servert AirPods 3.



Basert på informasjon fra kilder som skal være kjent med Apples planer, mener DigiTimes å vite at det er sannsynlig at Apple kommer til å lansere både iPhone 13 og AirPods 3 under et arrangement i september. DigiTimes pleier å være i nærheten av blinken når de kommer med spådommer om Apple, men det er selvsagt verdt å ha i mente at dette ikke kommer fra offisielt hold.



Det ovennevnte passer likevel godt sammen med rykter vi hørte tidligere i uken, som også nevnte muligheten for at det blir en dobbellansering med både AirPods 3 og iPhone 13 i den første høstmåneden. Nå som flere kilder har slengt seg på virker dette mer sannsynlig, og det er ingen tvil om at en potensiell synergieffekt vil være besnærende for Apple-ledelsen.

De fleste av ryktene vi har hørt om øreproppene har ymtet om at AirPods 3 vil bli lansert i andre halvdel av 2021, så en septemberlansering passer godt inn i så måte. Apple har dog tidligere arrangert lansering av enheter både i oktober og november, så det er ikke uhørt om selskapet velger å vente til nærmere jul.

Den billigere varianten AirPods (i motsetning til AirPods Pro) ble sist oppdatert i 2019, så en ny versjon ligger helt klart i kortene for Apple. Dette vil i så fall være den tredje generasjonen helt trådløse ørepropper fra selskapet.



Skal en dømme utifra det vi har hørt tidligere, så er det denne gangen snakk om en del fysiske forskjeller kontra forgjengerne. De nye øreproppene vil, etter sigende, ha en kortere stilk, noe lignende AirPods Pro. Ladeetuiet vil dermed selvsagt også forandre form, og antageligvis være mindre.



Det har også vært snakk om at Apple vil komme til å implementere flere sensorer i fremtidige versjoner av AirPods-proppene, noe som vil åpne for flere muligheter innen helsefunksjoner og trening – en strategi som har fungert godt for Apple Watch gjennom flere generasjoner.



Vi kommer selvfølgelig til å holde deg oppdatert når det gjelder AirPods 3-lekkasjer og rykter vi hører mellom nå og lansering, men per nå er det all grunn til å tro at vi om ikke mange ukene kommer til å bli servert både iPhone 13 og AirPods 3, samtidig – og vi blir ikke overrasket om Apple har andre godsaker på lur heller.

Kilde: MacRumors