Apple Store har flere svindel-apper enn du kanskje tror

En ny undersøkelse har avslørt at 18 av de 1000 mest innbringende appene på Apples App Store har svindlet iOS-brukere.



At folk blir svindlet av apper i (mer eller mindre lugubre) nettbutikker for programvare på telefoner er ikke noe nytt, men at slikt dukker opp i Apples appbutikk er hakket mer bekymringsverdig. En av selskapets største salgsargumenter er at iOS-økosystemet skal være sikkert, slik at det kan skjerme kunder fra usikre og falske apper.



Ifølge en undersøkelse utført av The Washington Post er det likevel slik at svindel-apper ikke er spesielt vanskelige å finne på App Store.

Basert på tallene fra markedsundersøkelsesfirmaet Appfigures, skriver The Washington Post at svindel-appene på uredelig vis har loppet iOS-kunder for 48 millioner dollar. Deler av pengene skal også har endt opp i hendene på Apple, siden iPhone-produsenten tar opptil 30 % av utviklernes inntekt via App Store.

Svindel-apper til iOS

Utredningen avslørte at app-produsenter bruker falske kundeanmeldelser til å skyve produktene deres opp på topplistene, slik at brukere lures til å betale høyere priser.



The Washington Post hevder også at de har oppdaget klager fra brukere av flere VPN-tjenester, hvilket vitner om at appene har infisert enhetene deres med virus og har installert unødvendig programvare.



Listen over tvilsomme apper inkluderer også en QR-kodeleser som koster 4,99 amerikanske dollar i uken, dette for en funksjon man allerede har i iPhone-kameraappen.

I tillegg avslørte utredningen at enkelte apper prøver å etterligne kjente merkevarer – som Amazon og Samsung – for å villede App Store-kunder.



Alt i alt fant og rapporterte The Washington Post atten forskjellige lugubre apper til Apple. To tredjedeler av disse har nå blitt fjernet fra App Store.



TechRadar Pro tok kontakt med Apple i håp om å få rede på hvorvidt en intern undersøkelse har funnet sted, men selskapet har per skrivende stund ikke respondert.