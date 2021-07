Slik tror vi iPhone 13 kommer til å se ut

Hvordan kommer Apples iPhone 13 til å se ut når den blir lansert senere i år? Ingen vet helt sikkert, men det har kommet drøssevis av lekkasjer og rykter om den kommende telefonserien fra Apple, noe som har gitt oss relativt god innsikt i hvordan det endelige designet blir.



Siden den ovennevnte bråten lekkasjer og rykter ligger og flyter rundt på nettet har vi kombinert det hele og laget vår egen representasjon av designet vi regner med at Apple vil bruke for sitt kommende flaggskip.



I bildet over (og i galleriene under) finner du vår tolkning av de mest troverdige iPhone 13-ryktene vi har sett på nett så langt. Vi kan selvsagt ikke garantere at dette blir helt likt telefonen vi blir servert i september (hvis det i hele tatt er i september Apple avslører den nye telefonen), men dette er, per nå, vårt beste anslag.

Hva blir forskjellene mellom iPhone 12 og iPhone 13?

Trenden vi har sett innen rykter om nye iPhone 13 er Apple ikke kommer til å gjøre de helt store forandringene kontra forgjengeren, iPhone 12, men det nye designet kommer sannsynligvis til å innebære en del mindre justeringer, hvilket i praksis vil si at den kommende smarttelefonen heller ikke blir helt lik fjorårsmodellen.

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Kameraene blir diagonale

Akkurat nå forventer vi ikke de helt store forandringene når det gjelder kamerasystemet i iPhone 13. Det er snarere iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max som sannsynligvis vil få mer omfattende oppgraderinger i kameraene på baksiden av telefonene.



Selve plasseringen av kameraene på iPhone 13 er det dog mange som mener at vil forandre seg, og mesteparten av snakket har dreiet seg rundt at sensorene og objektivene vil flyttes, og nå ligge diagonal, snarere enn vertikalt, som de gjør i iPhone 12.



Det forventes også at kamerahumpen til iPhone 13 i større grad kommer til å stikke ut av baksiden på telefonen. En lekkasje mener å vite at det hele vil være 2,51 mm tykt, hvilket er vesentlig tykkere enn iPhone 12s 1,5 mm.

Bilde 1 av 3 Slik tror vi skjermhakket på iPhone 13 blir seende ut (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 Slik ser skjermhakket på iPhone 12 ut (Image credit: Apple) Bilde 3 av 3 Vårt iPhone 13-bilde er den gjennomsiktige delen, denne er lagt over et bilde av iPhone 12, slik at du kan se forskjellen i skjermhakkstørrelse (Image credit: TechRadar)

Skjermhakket blir mindre

Ifølge en rekke forskjellige lekkasjer skal Apple ha laget skjermhakket i iPhone 13-serien mindre. Faktisk er det snakk om en redusering på 30 % i bredden, sammenlignet med iPhone 12.



Dette har vi hørt fra en rekke kilder, og noen har ymtet utpå med at Apple kommer til å flytte ørehøyttaleren fra skjermhakket ut til kanten av telefonen, slik at skjermen får mer plass.



I våre bilder har vi inkludert det mindre skjermhakket. Ved første øyekast ser kanskje ikke dette ut som en vesentlig forminskning, så vi har også inkludert et sammenligningsgrunnlag i form av iPhone 12 fra 2020.

Bilde 1 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 6 (Image credit: TechRadar)

Nye farger er på tapetet

Andre lekkasjer mener å vite at Apple i 2021 kommer til å forandre fargesortimentet i iPhone-serien, noe som ikke overrasker oss stort. Selskapet har for vane å gjøre dette ved lanseringer av nye iPhone-modeller.



Det som imidlertid er overraskende, er fargene selskapet har valgt å gå for. Ifølge enkelte lekkasjer vurderer Apple både rosa og oransje som nye farger i årets sortiment.



Apple har riktignok brukt disse fargene tidligere, men vi har ennå til gode å se at selskapet bruker disse fargene i flaggskiptelefoner. Lekkasjene det er snakk om har ikke gitt oss detaljert innsikt i de nøyaktige fargetonene, så vi baserte våre antakelser på to eksisterende Apple-produkter.



Rosafargen har vi sakset fra hodebøylen på selskapets AirPods Max, som ble lansert tidligere i 2021. Oransjefargen, på sin side, ligner mest på den man finner på utsiden av selskapets seneste iMac-maskiner.



Det er ikke sikkert at noen av disse fargene kommer til å dukke opp i faktiske produkter – faktisk er det et rykte som sier at oransjefargen ikke klarte seg gjennom prototypstadiet – men det er likevel artig å se at Apple i alle fall vurderer slike farger i iPhone 13-serien.

Resten av våre iPhone 13-bilder

Bilde 1 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 9 (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 9 (Image credit: TechRadar)

Du kan se resten av våre iPhone 13-bilder over teksten du leser nå. Som nevnt er dette våre egenproduserte bilder, som viser det vi tror ligger nære det endelige designet på årets Apple-telefoner, og er baserte på det vi mener er de mest troverdige lekkasjene og ryktene vi så langt har blitt servert.



iPhone 13-serien forventes lansert i september 2021, så det er sannsynlig at vi kommer til å få mer inngående informasjon de nye iPhone-modellene direkte fra Apple om cirka to måneder. I tiden fremover mot lansering vil vi fortsette å holde øye med de seneste lekkasjene og ryktene om neste generasjon Apple-telefoner.



Lyst til å vite mer om iPhone 13? Vi har en egen artikkel om nettopp den nye mobiltelefonserien fra Apple. Denne finner du her.