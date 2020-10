Slik kommer du i gang med en ny Fitbit

Har du fått deg en ny Fitbit? Da har vi gode nyheter til deg for det er enkelt å komme i gang, så du kan lette på rumpa og komme deg ut på tur – og spore aktivitetsnivået ditt.

Enten valget har falt på Fitbit Charge 3, Fitbit Ionic, Fitbit Versa, Fitbit Alta HR eller en annen Fitbit-enhet, er konfigurasjonsprosessen den samme. Dermed gjelder denne veiledningen for dem alle, enten du har koblet din Fitbit til Android- eller iOS-enheter.

Så les videre, for her får du en komplett veiledning i hvordan du konfigurerer din wearable. Her ser vi på nedlasting av Fitbit-appen, sammenkobling av enheten med telefonen og det å sette seg mål. Dermed blir du klar for å komme deg i form.

Lad opp!

Straks du har pakket din Fitbit opp av esken, burde du slå den på og sjekke batterinivået. Hvis det er lavt, kobler du den til strøm og lar den stå en stund. Du kan uansett konfigurere den i tilkoblet tilstand, så selv om den bare er delvis oppladet når du pakker den ut, kan du like gjerne lade den full.

Noen Fitbit-produkter kan kreve litt ekstra batterikapasitet, og da er det greit kjøre ladingen helt til mål.

Last ned Fitbit-appen

Så snart du har slått på Fitbit-enheten, er det neste du skal gjøre å sørge for at telefonen også er påslått. Du trenger nemlig å laste ned Fitbit-appen. Den får du for både iOS og Android, så da er det bare å skynde seg til app-store og laste den ned.

Den finnes også til Windows 10. Hvis du ikke har kompatibel telefon eller nettbrett, eller en Windows 10-enhet, kan du laste ned Fitbit Connect, som fungerer på Windows 8.1 og Mac.

Registrering og sammenkobling

Når du starter appen vil den be deg om å logge inn eller registrere en brukerkonto. Hvis du oppretter en konto, vil du umiddelbart bli bedt om å angi hvilken Fitbit-enhet du konfigurerer. Gjør valget ditt, og trykk deretter på knappen for oppsett av Fitbit-en.

Skriv inn e-postadressen og passordet du vil knytte til Fitbit-kontoen. På neste skjermbilde oppgir du navn, fødselsdato, høyde, vekt og kjønn.

Straks du har oppgitt alle disse detaljene, velger du muligheten for å opprette en konto og godta brukervilkårene. Appen vil deretter be deg om å plugge inn Fitbit-en. Her kan prosessen være litt ulik for hver enhet, men denne veiledningen får du på skjermen.

Merk deg forresten at appen vil finne ut om Fitbit-en er tilkoblet en strømkilde. Pass på at du har telefonen i nærheten, og at Bluetooth er påslått.

På neste trinn får du opp et firesifret tall på skjermen til Fitbit-en (hvis den har skjerm). Dette blir du bedt om å skrive inn i appen.

Hvis Fitbit-en din ikke har skjerm, blir du i stedet bedt om å trykke på selve enheten. Uansett – når du er ferdig, vil telefonen (eller hva du kjører appen på) sammenkobles med Fitbit-en. Vår erfaringer er at dette kan ta opptil et par minutter.

Hvis du allerede har en brukerkonto er det likevel den samme prosessen du gjennomfører, men for å komme i gang må du logge inn på den eksisterende kontoen, og gå inn på kontoskjermen (ikonet øverst til venstre i Fitbit-appen). Trykk deretter på oppsett av enhet.

Merk deg også at hvis du har en Fitbit Ionic eller en Fitbit Versa er konfigurasjonsprosessen litt annerledes. Etter sammenkoblingen med telefonen vil du bli bedt om å koble Fitbit-en til et WiFi-nettverk. Dermed vil wearable-enheten benytte denne muligheten til å installere oppdateringer.

Sett deg noen mål

Når Fitbit-en er sammenkoblet, blir du bedt om å oppgi navnet du ønsker at den skal kalle deg. Deretter trykker du deg gjennom de neste skjermbildene, hvor du får en kort brukerveiledning.

Velg hvilket håndledd du vil bære aktivitetsarmbåndet på. Du får også noen enhetsspesifikke valg, og dermed er du nesten klar til å springe ut av døren.

Men før du starter vil Fitbit-appen også be deg om å sette deg et mål. Det kan være å håndtere kroppsvekten, forbedre søvnen og et antall andre muligheter.

Sett opp dine personlige mål.

Den vil deretter fordype seg i hvorfor du har satt deg dette målet, og foreslå måter å nå det på. Du kan også sette deg delmål hvis dette ikke inngår i hovedmålet som ble satt opp. Du kan også sette flere mål parallelt. Deretter kommer du til hjem-skjermen, og er klar til å gå i gang.

Husk også at du når som helst kan endre disse målene i appen.

Hvilke innstillinger burde du endre med én gang?

Når du har gjort deg litt kjent med Fitbit-ens hjemskjerm (som den kaller dashboard), er det noen ting du like gjerne kan endre på med én gang, eller i det minste være klar over.

For det første kan du gjøre aktivitetssporingen mer presis ved å angi steglengden din (pass på å måle den først).

For å gjøre dette trykker du på knappen oppe til høyre på hjem-skjermen, før du velger avanserte innstillinger. Velg deretter steglengde.

Innenfor de avanserte innstillingene kan du også gjøre ting som å endre måleenheter og velge hvilken dag du vil at uken skal starte på, av sporingshensyn.

Innstillinger i Fitbit-appen

Går du én skjerm tilbake, vil du finne en mengde andre innstillinger. Den viktigste er nok muligheten til å endre målene dine samt varsler, der du kan endre nøyaktig hva du vil motta varsler om. Her er det mange modifikasjoner du kan gjøre, men hvis du lar alle varslene være påslått, kan det bli utrolig mange av dem. Dermed er det ofte bedre å gjøre et utvalg.

Gå tilbake til appens hovedbilde ved å trykke forsiktig på aktivitetsarmbåndet (rett til venstre for foregående meny). Der kan du manuelt synkronisere og endre ulike innstillinger for enheten, bant annet utseendet på klokken den viser.

Å legge til en ekstra Fitbit

Du trenger ikke å begrense deg til én Fitbit. Vi aner ikke hvorfor du eventuelt ville bruke to, men hvis du gjør det, kan du tappe på øverste høyre knapp på hovedskjermen, og deretter på sett opp en enhet, før du følger den ovennevnte prosessen igjen.

Når du så har lagt til en ny Fitbit til brukerkontoen din, kan du håndtere begge fra skjermen for enheter, som du finner fra samme side hvor du konfigurerer enhetene.

På tide å komme i gang

Nå er du klar til å komme i gang med aktivitetsarmbåndet. Så nå kan du planlegge dine første aktiviteter og leke deg med funksjonene på ditt nye aktivitetsarmbånd (eller smartklokke).