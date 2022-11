Premier League + Haaland = ?

Først og fremst er Premier League og Haaland lik gåsehud om dagen. Premier League er for mange nordmenn en hel masse følelser. Man kjenner det i magen, noen kjenner det lenge før kampdagen. Man ser laget sitt, hvem de skal møte og blir fylt med følelser. Uansett lag du heier på, så er det alltid laget ditt som er "the good guys", laget de møter er fienden.

Nordmenn sin interesse for engelsk fotball er stor. Siden "Tippekampen" (Åpnes i ny fane) gikk i sort hvitt, til nå hvor man kan få med seg ALT om man ønsker. Og selvsagt ønsker man det. Man skulle hatt en egen dag i uken hvor man bare kunne se fotball. Og fotball skulle aldri tatt pauser. Premier League + nordmenn = mye lidenskap, og med Haaland i spissen, blir denne sesongen ekstra spesiell. Som "alle" vet – Jærbuen har tatt den engelske ligaen med storm. Om man føler at Haaland er overalt om dagen, stemmer det. For det han driver med er helt unikt.

Haaland-rekorder så langt:

Yngste spilleren til å skåre 20 mål i Champions League

Raskeste spiller til å skåre 25 mål i Champions League

Første spiller til å skåre minst to mål i fire Champions League-kamper på rad.

Første spiller til å skåre 5 mål i sine første to Bundesliga-kamper

Første Man City spiller til å skåre i sin liga og Champions League debut

Første spiller til å skåre 9 mål på sine første 5 Premier League kamper

Flest mål skåret i august måned (9)

Første spiller til å skåre hat-trick i tre hjemmekamper på rad

Raskeste spiller gjennom tidene til å skåre tre hat-tricks. (8 kamper)

Tredje City- spiller til å skåre hat-trick i Manchester-derbyet

Hvor ser man Premier League billigst

Med mindre du vanker på din lokale sports pub finnes det ingen superbillig måte å se Premier League på. Likevel, er prisen ikke feil om man får sett kamper hver uke. Viaplay Total er den eneste og rimeligste måten å se Premier League på.

Det er hele 24 runder igjen, så her burde du vurdere sterkt å unne deg fotball-magi fra England. TV og streaming-pakker har ofte annet innhold i tillegg, så da kan man jo gå sammen med andre i husstanden når regningen kommer.

Her er tilbudet for å få med deg all action fra "balløya":

(Åpnes i ny fane) Viaplay Total

(Åpnes i ny fane)Fra og med 2022/23-sesongen og seks år frem i tid er det Viaplay som har rettighetene på Premier League. Se alle Premier League kampene direkte med studiosendinger og eksperter for rundens kamper. I tillegg får du tilgang til annen sport som: Viaplay Vinter, UEFA Europa League, UFC, Bundesliga og DP World Tour

Inkluderer også tilgang til hele Viasat sitt serieutvalg, filmer, nyhetskanaler og barneinnhold. Ingen bindingstid. Pris 649kr/mnd

Hva annet kan man se

Viaplay Total dekker ditt sportsbehov, men har mye mer å by på i tillegg til Premier League. Her snakker vi masse annet sport, serier og film. Det finnes også flere ting til hele familien, så katalogen er variert og stor.

Sport (Åpnes i ny fane)

Det er mer fotball enn bare Premier League i pakken. Du får også Bundesliga, Europa Cup og Conference League. I tillegg til dette er byr Viaplay Total på fartsfylt Formel 1, handball, NHL og masse mer.





(Image credit: motorsport.com)

Serier (Åpnes i ny fane)

Hele serieutvalget til Viaplay er inkludert i Viaplay Total. Serier som «The Blacklist» og gode gamle «Miami Vice» for å nevne noen. Realityserier som «Robinson ekspedisjonen» og «Eventyrlig oppussing» er også i katalogen. Dette er noen få av et enormt utvalg som ligger og venter.

(Image credit: Viaplay)

Masse gøy for resten av familien

Om ikke alle deler samme sportsinteresse som deg finnes det en hel masse innhold til resten av husstanden. Det store filmarkivet har gamle svisker som Dirty Dancing (Åpnes i ny fane) og Forest Gump (Åpnes i ny fane).

Selvsagt også nyere filmer og en egen kjøp/leiefunksjon (Åpnes i ny fane) for de aller nyeste filmene.

For de yngste i familien (Åpnes i ny fane) er det et hav av innhold tilpasset alle aldre. LEGO Ninjago (Åpnes i ny fane), Paw Patrol (Åpnes i ny fane) og Peppa Gris (Åpnes i ny fane) for å nevne noen.

Alt dette, pluss mye mye mer. Og viktigst av alt – DEILIG Premier League-fotball.

(Åpnes i ny fane) Viaplay Total

(Åpnes i ny fane)Fra og med 2022/23-sesongen og seks år frem i tid er det Viaplay som har rettighetene på Premier League. Se alle Premier League kampene direkte med studiosendinger og eksperter for rundens kamper. I tillegg får du tilgang til annen sport som: Viaplay Vinter, UEFA Europa League, UFC, Bundesliga og DP World Tour

Inkluderer også tilgang til hele Viasat sitt serieutvalg, filmer, nyhetskanaler og barneinnhold. Ingen bindingstid. Pris 649kr/mnd

Premier League 2022/2023

Erling Braut Haaland (Image credit: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images) - Født 21.juli 2000 i Leeds (Storbritannia)

- Spiller for Manchester City og Norges herrelandslag

- Sønn av tidligere landslagsspiller Alf Inge Håland.

- En rekke idrettsutøvere i familien, blant annet mor.

- Spiller spiss

- Tidligere klubber: Bryne, Molde, Salzburg, Dortmund

Det er mange kamper igjen av sesongen, og hvem vet hvor mange mål Haaland vil ende på om han fortsetter i samme spor. Norske spillere i Premier League er for sjelden kost, og at vi nå har flere profiler, må vi bare nyte. For det er ikke bare Haaland, Martin Ødegaard er kaptein på et Arsenal som i skrivende stund leder ligaen. Mohamed Elyounoussi spiller for Southampton, og Kristoffer Ajer er i Brentford. Dette er bare noen av våre kjære landsmenn som spiller i England.

Om du vil følge Haaland og co er det mange kamper igjen og absolutt ingenting er avgjort. Det er også ekstra spenning knyttet mot hvilket lag som håndterer et vinter-VM best. Så er det de mer klassiske spørsmålene rundt hvem som vinner, hvem som rykker ned, hvem som havner på topp 4 og ikke minst – hvor mange mål putter egentlig Haaland før sesongen tar slutt? Det er trist at han og herrelandslaget ikke er å se i VM, men dette gir jo jærbuen en fordel i andre halvdel av sesongen.



Det er som skrevet, mye fotball igjen å spille. Så om man setter av tid til å se, vil man få mye ut av kanalene som viser Haaland og Premier League.

Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste pave Johannes Paul II

(Image credit: Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images)

(Åpnes i ny fane) Viaplay Total

(Åpnes i ny fane)Fra og med 2022/23-sesongen og seks år frem i tid er det Viaplay som har rettighetene på Premier League.

Se alle Premier League kampene direkte med studiosendinger og eksperter for rundens kamper.

I tillegg får du tilgang til annen sport som: Viaplay Vinter, UEFA Europa League, UFC, Bundesliga og DP World Tour

Inkluderer også tilgang til hele Viasat sitt serieutvalg, filmer, nyhetskanaler og barneinnhold. Ingen bindingstid.

Pris 649kr/mnd