Nye Polar Ignite 30 % billigere under Cyber Monday

Flere Black Friday- og Cyber Monday-tilbud:

Gaming | Laptop | Klokke | Lyd | Mobil | TV

Nå som gradestokken har krøpet under null kan det plutselig være vanskelig å få på seg joggeskoene, men mange begynner allerede nå å planlegge treningsvåren. Derfor er det gledelig at Elkjøp har valgt å kutte kraftig i prisen på nye Polar Ignite, faktisk med hele 30 prosent, fra 1987 kroner til 1388 kroner. Dette er et imponerende Cyber Monday-kutt, all den tid klokken ble lansert for under et halvt år siden.

Polar Ignite er en stilren designperle fra det finske selskapet, kanskje mest kjent for sine pulsmålere og andre treningsenheter, og blir ofte beskrevet som et perfekt kompromiss mellom funksjonalitet og pris. Her får man GPS-funksjonalitet, nøyaktig måling og analyse av søvn, skritteller, pulsmåler, kalorimåling og spesifikke profiler for ulike sporter (inkludert svømming, der for eksempel tak-frekvens registreres.) – for å nevne noe.

Dette er ikke den typiske smartklokken der fokuset er apper, men snarere en treningsklokke som også tilfeldigvis ser ut som et særdeles stilig armbåndsur. Den kan selvsagt jobbe i tospann med avanserte pulsbelter og annet tilbehør fra Polar, og er dermed perfekt for den over gjennomsnittlig interesserte hobbymosjonisten.

Det kanskje mest imponerende med klokken er den svært avanserte søvnmålingen, som nøye overvåker et drøss søvnparametre og gir sirlige tilbakemeldinger som gjør at man virkelig kan effektivisere restitusjonen. Siden klokken bare veier 35 gram er det heller ikke problematisk å ha den på armen døgnet rundt.

