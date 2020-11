De beste tilbudene på robotstøvsugere under Black Friday

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Hvis du venter på at de rimeligste robotstøvsugerne skal settes ytterligere ned i pris, slik at de passer bedre til lommeboken, er du heldig. Man ser stadig oftere gode tilbud på robotstøvsugere, og tiden er ute for de ekstremt dyre Roomba-støvsugerne. Så hvis du kan tenke deg hjelp til husarbeidet fra en liten robo-tjener, kan du sjekke ut tilbudene vi har samlet nedenfor.

Robotstøvsugere er for det meste fantastiske skapninger. De gjør unna en av de fire oppgavene vi misliker aller sterkest – snart kan du komme hjem til rene gulv hver eneste dag. Det er bare å sørge for at det er ryddig, slik at de ikke kommer til å sluke noe de absolutt ikke burde komme i nærheten av.

Noen roboter er imidlertid smartere enn andre: den billige Vileda tilbringer mesteparten av tiden under sofaen, der den furter og synes synd på seg selv, mens Eufy RoboVac er ualminnelig aktiv. Her har vi samlet noen av de beste tilbudene på robotstøvsugere, mens vi ligger unna titusenkrokersklassen.

Nå er det Black Friday-feber, og ingenting er ved det normale. Her er det bare å henge med og følge med på tilbudene nedenfor:

iRobot® Roomba® 694: 2799,- 2392,- hos Obs

Planlegg rengjøringen din med iRobot® HOME-app! Roboten identifiserer ekstra skitne områder, forhåndsinnstill og koble til for rengjøring når du vil! Ladetid: 3 t. Driftstid opptil 60 minutter.



Xiaomi Mi Roborock S5 Max: 4743,- 4490,- hos ELdirekte

Svart robotstøvsuger med stor vanntank. Best i test på Dagbladet/Dinside i mai 2020: Bare én støvsuger får sekserterning i denne testen, og det er faktisk også en av de rimeligste.



Billige robotstøvsugere du kan få kjøpt nå

iRobot Roomba i7 Nyere modell med super sugekraft Størrelse: 33,8 x 33,8 x 9,2 cm | Vekt: 3,37 kg | Tepper: Ja | Harde gulv: Ja | Selvladende: Ja | Kartlegging: Ja 7 344 kr Se tilbud hos Proshop.no Selvrengjørende og selvladende Super sugekraft Avansert kartlegging Høy pris

Roomba i7 er et relativt nytt tilskudd til iRobot-familien av bransjeledende robotstøvsugere. Den koster mer enn de fleste i denne oversikten, men her får du mange funksjoner og kraftig ytelsen for pengene. Forbedret sugekraft og selvrengjøringsstasjon er to av høydepunktene (denne roboten er nemlig smart nok til å rengjøre sin egen støvbeholder). Den har en lett profil og intelligente kartleggingsfunksjoner som lærer seg hvert enkelt rom. Den er også kompatibel med Google Assistant og Alexa, og gir deg svært mye for pengene. Vi begynner å se noen tilbud på denne modellen nå, og vi ser gjerne at det dukker opp flere.

iRobot Roomba 960 Det største merket innenfor robotstøvsugere Størrelse: 35 x 35 x 9,1 cm | Vekt: 6,42 kg | Tepper: Ja | Harde gulv: Ja | Selvladende: Ja | Kartlegging: Nei Pålitelig Roomba-kvalitet Selvladende Setter seg ikke fast Det finnes en nyere modell

Dette er nok ikke den rimeligste robotstøvsugeren, men Roomba har lenge vært markedslederen. Selv om Roomba var de første populære robotstøvsugerne, er dette ikke en retrovariant. Serien er blitt smartere for hver eneste modell, og ettersom 960 ikke er den nyeste modellen, kan man finne den til gunstige priser. Den kan gjøre nesten alt dens dyrere søsken 980 gjør, til en langt rimeligere penge, den har super navigasjonsevne og du opplever sjelden at den går seg vill eller kjører seg fast under sofaen..

Den lader seg selv, og kan oppdage store smussansamlinger. Det eneste den mangler er den enda kraftigere motoren til 980, eller i/s enda bedre kartlegging og dens selvrensende egenskaper. Roomba 960 dukker ofte opp til svært gode priser.

Neato Robotics Botvac D4 Billig robotstøvsuger med kartleggingsfunksjoner Størrelse: 32 x 33,5 x 9,9 cm | Vekt: 3,4 kg | Tepper: Ja | Harde gulv: Ja | Selvladende: Ja | Kartlegging: Ja 3 622 kr Se tilbud hos CDON Kartleggingsfunksjoner Kraftig sugeevne Integrert med smartassistent Litt langsom app

Robotstøvsugerfamilien Neato Robotics Connected har vært litt både og. Heldigvis har D4 alle tilkoblingsevnene på plass. Med kartleggingsfunksjonene kan du skape en modell av din egen bolig i appen og styre roboten i henhold til hvordan hvert rom ser ut. Denne robotstøvsugeren gir deg slike funksjoner til en gunstig pris, for dette er ting man helst finner på dyrere modeller. Selv om noen har uttrykt misnøye med programvarens manglende evne til å følge opp ytelsen og presisjonen til selve støvsugeren, er dette en nyttig liten sak med funksjoner man sjelden ser i dette prissjiktet. Dette gjør den til et ypperlig valg, særlig når den dukker opp til nedsatt pris.

Eufy BoostIQ RoboVac 11S En Eufy robotstøvsuger til en billig penge Størrelse: 32,5 x 32,5 x 7,2 cm | Vekt: 2,65 kg | Tepper: Ja | Harde gulv: Ja | Selvladende: Ja | Kartlegging: Nei Billigere enn 30C- modellen Oppdager dråper Selvladende Ikke kompatibel med smartassistenter eller apper

11S er ikke noe slankere enn sitt dyrere og kraftigere søsken RoboVac 30C. Begge er 7,2 cm tykke. Men 11S har uansett sin berettigede plass på robotstøvsugernes arena. Selv om den koster mindre enn 30C, kan den kjøre nesten like lenge med den samme BoostIQ-teknologien til rengjøring av tepper. 11C har imidlertid mindre sugekraft, ingen støtte for smartassistent eller Eufy-appen, men den leveres med en fjernkontroll du kan planlegge støvsugingen og bytte rengjøringsmodi med. Dette er en modell som ofte kommer på salg.

iLife V3s Pro Billig robotstøvsuger for harde gulv Størrelse: 30 x 30 x 7,6 cm | Vekt: 2 kg | Tepper: Bare korthårede | Harde gulv: Ja | Selvladende: Ja | Kartlegging: Nei Billig robotstøvsuger Stillegående Planleggingsfunksjon Svak sugeevne på tepper Ikke støtte for app eller assistent

iLife V3s Pro er en av de eldre støvsugermodellene fra iLife. Selv om det innebærer at den henger etter når det gjelder støvsuging av tepper, får du en ypperlig robotstøvsuger til tregulv for en svært billig penge. Med en kjøretid på 120 minutter og automatisk selvlading er dette en modell du kan vurdere hvis du vil ha noe som kjapt tar seg av tregulvene i en liten bolig til fastsatte tidspunkter.

Er det noe poeng å kjøpe en av de billigste robotstøvsugerne?

De aller billigste robotstøvsugerne er det ofte mer mas enn glede med. Du kan få enkelte modeller for under 500 kroner, men sugekraften er ofte svak og tilkoblingsevnen ditto. Dermed blir de lite annet enn langsomme, fjernstyrte skiver. Til flere av de mindre kjente merkene er det også vanskelig å finne reservedeler og tilbehør. På listen har vi imidlertid bare tatt med pålitelige merker med gjennomtestede produkter. Selv om iRobot Roomba er den beste modellen for rengjøring med høy ytelse, finnes det mange glimrende modeller til langt lavere priser.

Hva skal du være oppmerksom på med billige robotstøvsugere?

Det kan være fristende å gå til innkjøp av en superbillig robotstøvsuger, men hvis et tilbud virker for godt til å være sant, så er det gjerne det. Skal du betale et par tusen, burde du uansett se etter en modell med autolading, planlegging og falldeteksjon, med kraft nok til å fungere godt på både harde tregulv og myke tepper. Skal du betale enda mer, burde du helst også få med kartleggingsfunksjoner og integrasjon med for eksempel Google Assistant og Amazon Alexa.