MacBook- og iMac-modeller kan få en av iPhones beste funksjoner – Face ID

Et nytt patent avslører at Apple planlegger å legge inn Face ID-teknologi i sine MacBook Pro- og iMac-modeller.

Et nylig offentliggjort patent avslører at Apple planlegger å innlemme sitt biometriske autentiseringssystem Face ID i sine modeller i seriene MacBook Pro og iMac. Patentet kalles «Light Recognition Module for Determining a User of a Computing Device» og beskriver hvordan denne teknologien skal fungere og hva som er hensikten med den.

Begrunnelsen for å innlemme denne teknologien i de nevnte Apple-enhetene er todelt. Den første og mest åpenbare årsaken er at man ønsker å gi brukerne flere valgmuligheter i måten de låser opp enhetene på. Særlig med tanke på passord og pinkoder, som selv om de er nyttige på sin måte, enkelt kan utnyttes hvis uvedkommende personer får tilgang til dem. Face ID løser dette problemet ved å la ditt eget ansikt låse opp enheten. Det medfører en redusert risiko for at noen bryter seg inn i din MacBook eller iMac.

Den andre årsaken, som også nevnes av Apple i patentet, er at brukere ofte utfører oppgaver som involverer følsom og sårbar informasjon. Ettersom Face ID-teknologien er mye mer personlig og teoretisk også mer effektiv enn andre former for enhetslåsing, gir beskytter denne metoden bedre personopplysningene dine mot uvedkommendes tilgang. Dessuten er teknologien som benyttes i Face ID liten nok til å få plass i en iPhone. Dermed burde den ikke gå ut over størrelsen eller funksjonaliteten til en MacBook eller iMac.

I patentet benytter datamaskinversjonen av Face ID «en modul for lysmønstergjenkjenning som kan være innebygget i en dataenhet (for eksempel en laptop eller en stasjonær maskin)». Modulen vil kunne innlemmes i en sektor som kan være «et skjermhakk, en sirkel, en ellipse, en polygonal form, flere polygonale former eller lignende». Med tanke på at Apple for det meste benytter såkalte skjermhakk, vil teknologien trolig innlemmes i MacBook-modellene på denne måten, noe som igjen vil kunne bidra til å opprettholde den slanke og kompakte profilen.

Du kan se et slikt design i patentbildene nedenfor.

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Naturligvis er det mulig at denne spesielle teknologien aldri vil se dagens lys – ettersom Apple forsker en hel del på patenter og ny teknologi. Men med tanke på at Apple ser ut til å ha planlagt Face ID i MacBook-enheter i evigheter, er nok sjansen stor for at dette patentet blir til virkelighet.

Det er dessuten slik at veien Face ID følger nå, er den samme som for Touch ID, en annen Apple-innovasjon. Touch ID kom først for iPhone, før den migrerte til iPad og deretter til MacBook. Face ID ble også først tatt i bruk på iPhone, og nå dukker dette patentet opp. Dermed må vi trolig vente oss at Face ID vil bli tatt i bruk på maskiner fra Apple.

Apple i bakleksa – igjen

Denne teknologien er ikke bare utrolig nyttig for å beskytte sensitive data som er lagret på Mac-enheten din, men det er dessuten en funksjon vi har ventet på lenge.

Bærbare datamaskiner som kjører Windows 11 – fra et bredt spekter av merker – har allerede tilgang til både fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenningsteknologien Windows Hello for å låse og låse opp enheter. Det faktum at Apple først nå vurderer å inkorporere den typen teknologi i MacBook Pro og iMac er intet mindre enn pinlig.

Spesielt med tanke på prisen på MacBook Pro og iMac, som allerede er ganske stiv. De mangler likevel funksjoner som konkurrentene har hatt i årevis. Forhåpentlig vil denne teknologien bli tilgjengelig relativt snart og også inkludert i MacBook Air-modeller, noen av Apples mest populære bærbare datamaskiner.

