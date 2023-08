Hvis du er på jakt etter et par nye ørepropper, kan det kanskje være lurt å vente litt til før du bestemmer deg. Jabra er nemlig i ferd med å lansere to nye modeller av helt trådløse ørepropper.

Disse antas å bli kalt Jabra Elite 10 og Jabra Elite 8 Active. Særlig sistnevnte modell ligger an til å bli spennende for deg som er aktiv, spesielt med tanke på at forgjengerne – Jabra Elite 7 Active – er glimrende til løping.

Ifølge den seneste lekkasjen, som kommer via MySmartPrice og er tipset av Notebookcheck.net, kommer de største forandringene i lyden – og i fraværet av lyd. Elite 10-modellen ventes å få vesentlig forbedret støyreduksjon, mens Active-varianten angivelig skal støtte Dolby Audio og dessuten få bedre aktiv støyreduksjon (ANC) enn forgjengerne.

Hva kan du vente deg av Jabra Elite 10 og Elite 8 Active?

Elite 8 Active ventes å få bedre vann- og støvbestandighet enn forgjengerne, med IP60-beskyttelse og etui sertifisert til IP54. Ryktene forteller at de også vil kunne skilte med støtte for Dolby Audio, og at de får «Adaptive Hybrid» støyreduksjon. Vi er ennå usikre på hva dette egentlig innebærer, men vi antar at det er snakk om et forbedret system for støyreduksjon, som responderer bedre på lydene omkring deg.

Flaggskipmodellen av disse to blir Jabra Elite 10, som ifølge lekkasjen skal få «Jabra Advanced ANC» og Dolby Atmos. De vil også få Made for iPhone-sertifisering, Google Fast Pair og Spotify Tap – egenskaper som også 8 Active vil få.

Vi har ennå ikke oversikt over prisene for disse modellene, men Jabra Elite 7 Active koster rundt 1490 kroner og Elite 7 Pro ligger på rundt 1990 kroner, så vi regner ikke med så store prismessige avvik med de nye modellene.

