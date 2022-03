Test: Jabra Elite 7 Active

Kort sammendrag

Jabra har kommet med sine nye Active-ørepropper, som ble lansert sammen med Elite 7 Pro. Den deler de fleste egenskapene med sitt mer avanserte søsken, så les gjerne også testen av Pro-modellen hvis du er ute etter å vite mer om blant annet lydkvaliteten, ANC, batteritid og tilkoblingsmulighetene til den modellen.

I denne gjennomgangen tar vi for oss de viktigste forskjellene mellom Elite 7 Active og dens Pro-søsken. De utgjøres av en gummiert overflate på proppene, manglende sensorer for beinleding, et friskt utvalg av fargevalører og en marginalt lavere pris.

Når det gjelder de sentrale egenskapene, kan Elite 7 Active skilte med batteritid på 30 timer (hvorav 8 i proppene og ytterligere 22 i etuiet) med ANC (aktiv støyreduksjon) aktivert. Selve etuiet kan lades opp ved hjelp av Qi-kompatible enheter.

Modellene har identisk lydkvalitet og ANC, noe som gjør at du får helt grei, men ikke enestående god ytelse med begge variantene. Lydprofilen er temmelig ujevn og mangler romfølelse, men man kan justere bass og diskant gjennom appens EQ.

Ledsagerappen byr på en mengde muligheter for brukertilpasning av lyd, taleassistent og knappekontroller og den er dessuten brukervennlig. Knappene har den sappe myke klikk-responsen som på Pro-modellen, slik at man får en mellomting mellom kapasitiv berøring og harde klikk.

Active har den samme kompakte og komfortable utformingen som Pro-modellen, men den modellerte fasongen til delen som sitter i øregangen har en gummiert overflate som gjør at enheten sitter tryggere i øret under trening eller andre svettefremkallende sysler.

Samtalekvaliteten til Elite 7 Pro forsterkes av den innlemmede beinledingsteknologien. Dette er noe Active mangler. Selv om sistnevntes samtalekvalitet likevel er grei, er den ikke like god som i Pro, og den tilbyr heller ikke den samme eliminasjonen av støy fra vind.

Kjernen i begge Jabras Elite 7-enheter, er at begge modellene gir mye for pengene og kan skilte med en rekke avanserte funksjoner. Men du burde velge Active hvis du selv er aktiv og svetter en del, eller Pro, hvis du foretrekker bedre samtalekvalitet fremfor at enhetene sitter tryggere i ørene.

Les vår test av Jabra Elite 7 Pro for å få vite mer om lydkvalitet, ANC og mye mer!

Jabra Elite 7 Active – pris og lanseringsdato

Som med Elite 7 Pro, lanserte Jabra også søsteren Active i oktober 2021. Disse to produktene tar opp arven etter Jabra Elite 85t. Jabra Elite 7 Active har en veiledende pris på 1990 kroner og fås i Black, Navy og en ganske slående Mint-valør. Til sammenligning har Elite 7 Pro en veiledende pris på 2190 kroner. Dermed er prisforskjellen ganske marginal.

Design og kontroller

IP57 støv- og vannbestandighet

Lettvektige, komfortable og trygge

Glimrende kontroller og brukertilpasning

Som nevnt, er den viktigste fordelen Elite 7 Active kan skilte med sammenlignet med sitt Pro-søsken (i tillegg til den noe lavere prisen) er det gummierte belegget på den indre delen av øreproppene.

Vi merket imidlertid ingen særskilt forskjell mellom de to modellene ved vanlig bruk. Overflaten til Active gir et litt mer «klebrig» inntrykk, og det er liten tvil om at de sitter tryggere ved kraftige hodebevegelser, og særlig hvis det involverer svette.

Jabra kaller dette belegget ShakeGrip, og de hevder at dette eliminerer behoved for finnene eller vingene man finner på mange konkurrerende sportspropper. Det kan godt hende, men det handler også om passformen i øret.

Heldigvis har de passet utmerket til oss, mye takket være proppenes kompakte størrelse, den lette vekten og den fint modellerte indre delen. Jabra hevder at det er brukt data fra 62 000 øreskanninger for å utvikle den krumme fasongen til den indre delen. Med en så god passform er vi tilbøyelige til å tro dem.

Når det gjelder holdbarheten, har Elite 7 Active IP57-klassifisering mot støv og vann, det samme som Pro-modellen. De føles like solid konstruert, og vi tviler ikke på at de er hardføre. Ladeetuiet har den samme utførelsen, med en pillefasong, men det har ikke proppenes vannfasthet. Det har imidlertid Pro-etuiet.

Der fargevalørene Navy og Black er like nedtonede og nøytrale som du venter deg, er den blågrønne Mint-versjonen direkte slående. Mens Elite 7 Pro tilbyr propper med flere fargevalører på samme enhet, er Active helt ensfargede.

Knappene trenger bare et lett trykk for å respondere, noe som gjør at man unngår ekstra press mot øregangen – og at man ikke så lett aktiverer dem utilsiktet, noe som er fort gjort med kapasitive berøringskontroller.

Jabras ledsagerapp MySound+ gir super kontroll over funksjonaliteten til knappene og taleassistenten, i tillegg til å by på hendige funksjoner som muligheten til å stilne media når den transparente modusen er aktivert.

Lyd og støyreduksjon (ANC)

For kraftig diskant og bass

EQ-justering hjelper

God ANC, men ikke fantastisk

Vi har gått tettere inn på lydkvaliteten og støyreduksjonen i vår test av Jabra Elite 7 Pro, og ettersom ytelsen på disse områdene er identisk, nøyer vi oss med en liten oppsummering her. Den aktive støyreduksjonen er middels og du må fikle litt for å få lyden slik du vil ha den.

Ved levering er bassen og diskanten overdreven, noe som medfører at mellomtonene mister klarheten. Du kan i stor grad kompensere ved bruk av appens fembånds equaliser og den personaliserte lytteprofilen MySound.

Støyreduksjonen er på nivå med de fleste moderne konkurrentene, men når ikke opp til tungvekterne Sony og Bose. Proppenes gode isolasjon gir glimrende passiv isolasjon, mens dens ANC håndterer statiske lyder ganske godt. Den justerer seg ikke like treffsikkert til sporadiske lyder i omgivelsene dine.

Samtalekvaliteten i Elite 7 Active er noe svakere enn i Pro, grunnet mangelen på sensoren for beinleding, noe Pro-versjonen har. Det er likevel ikke så verst til å være helt trådløse ørepropper.

Batteri og tilkoblingsmuligheter

8 timer + 22 i etuiet (ANC aktivert)

Trådløst ladeetui (Qi)

Bluetooth 5.2

Batterikapasiteten er en av de fremste egenskapene til 7-serien. Med ANC aktivert får du 8 timer ut av selve øreproppene i tillegg til 22 i reserve fra etuiet. Til sammenligning gir Sony WF-1000XM4 8 timer fra proppene med ANC aktivert og ytterligere 16 i etuiet.

Ladeetuiet kan få påfyll via Qi-kompatible enheter i tillegg til at du kan benytte hurtiglading via USB-C. Med sistnevnte får du en halvtime ekstra spilletid på bare fem minutter, i tilfelle du skulle vøre i knipe.

Elite 7 Active støtter den nyeste Bluetooth 5.2, men proppene har ikke støtte for høyoppløste kodeker som aptX. I januar 2022 fikk de støtte for Bluetooth Multipoint-funksjonalitet gjennom en fastvareoppdatering.

Burde jeg kjøpe Jabra Elite 7 Active?

Kjøp dem hvis ...

… du vil ha mye for pengene

Elite 7 Active er gjennomgående gode helt trådløse ørepropper, og de egner seg ypperlig til trening. De har egenskaper som trådløs lading og værbestandighet, noe du ellers ofte må høyere i pris for å oppleve.

… batteritid er viktig

Med totalt 30 timer tilgjengelig, fordelt mellom proppene og etuiet, vil nok disse overleve lenger mellom oppladingene enn de fleste konkurrentene. Du kan øke varigheten ytterligere ved å deaktivere ANC.

… du setter komfort, kompakthet og trygghet høyt

Elite 7 Active er ikke bare noen av de minste og letteste øreproppene vi har kommet over, men den gummierte overflaten gjør også at de sitter godt under trening. Vær oppmerksom på at dette kan oppleves litt ulikt, ettersom alle ører er forskjellige.

Ikke kjøp dem hvis ...

… du prioriterer nøytral og klar lyd

Dette er subjektivt, men disse proppene har ikke en flat lydprofil og de lave mellomtonen kan bare justeres i en viss grad med appens EQ. Sony WF-1000XM4 gir jevnt over bedre klarhet og separasjon, og selv om de er litt basstunge, er de uansett mer velbalanserte.

… du vil ha den beste støyreduksjonen som finnes

Da må vi nesten peke deg i retning av Bose QuietComfort 45. Jabra Elite 7 Active gjør en helt grei jobb, men hvis hovedårsaken til at du vil ha trådløse ørepropper er ANC, burde du se deg om etter noe annet.