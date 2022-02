Test: Bose QuietComfort 45

Bose QuietComfort 45 er en sterk arvtager til Bose QuietComfort 35 II, selskapets flaggskip fra 2019 – men de har ikke helt det samme raffinementet som fjorårets Bose Noise Cancelling Headphones 700. QC45 mangler enkelte funksjoner som EQ og justerbar støyreduksjon, i tillegg til at den lydmessige ytelsen ikke er på audiofil-nivå. De er imidlertid behagelige å ha på seg over lengre tid, i tillegg til at de er svært brukervennlige. Det er nok til at vi kan gi dem en lunken anbefaling.

Kort sammendrag

Bose QuietComfort 45 er supersolide, støyreduserende hodetelefoner. De er brukervennlige og føles utrolig behagelige å ha på i lange perioder om gangen. Dette er egenskaper Bose alltid har dyrket frem, og som de fortsetter å foredle.

QC45 har naturligvis noen nye knep på lager. Blant dem er en ny Ambient Aware-modus som gjør at du kan høre lydene omkring deg ved å trykke på en knapp. I tillegg er teknologien for støyreduksjon blitt oppdatert, slik at den responderer langt bedre enn tidligere.

Dessuten er batteriet blitt ganske godt, men ikke supert. Det gir en batteritid på 25 timer. Enheten har fått et stråleformende mikrofonoppsett som ikke er blitt like godt som vi håpet på. Ikke noe av dette burde ha en avskrekkende virkning i seg selv, men dette bidrar likevel til at Bose QuietComfort 45 er litt mindre fristende enn enkelte av konkurrentene.

Det største problemet til Bose QuietComfort 45 er egentlig ikke at de gjør noe feil, for vi har små, men ikke knusende innvendinger. Problemet er egentlig de fantastiske konkurrentene, som Sony WH-1000XM4 og Bose Noise Cancelling Headphones 700. Begge gir større muligheter for brukertilpasning, bedre lyd og gir deg i det hele tatt mye mer for bare litt mer penger.

Pris og lanseringsdato

Bose QuietComfort 45 kom på markedet 23. september 2021 og fikk en veiledende pris på 3999 kroner ved lansering. Dette er en ganske stiv pris for støyreduserende hodetelefoner, og i skrivende stund har vi sett priser som ligger omkring tusenlappen lavere hos enkelte forhandlere. Til sammenligning kom QuietComfort 35 II på markedet for rundt 4000 kroner i 2018.

I det samme prisleiet er nok den hvasseste konkurrenten Sony WH-1000XM4, som vi regner som den beste modellen i sin klasse, og Boses egne Noise Cancelling Headphones 700 er også rimeligere.

WH-1000XM4 har flere funksjoner QC45 mangler, som lydoppskaleringen DSEE Extreme og støtte for LDAC-kodeken. NC700 tilbyr på sin side EG og justerbar støyreduksjon – to sentrale egenskaper QC45 mangler.

Design

Bose har mesteparten av det siste tiåret holdt seg til et enhetlig design for sine flaggskipmodeller, og dette har ikke forandret seg med QC45.

Utvendig ser hodetelefonene elegante ut, med en behagelig overflate, polstret bøyle og øreklokker i imitert lær. Selve øreklokkene kan dreies og foldes sammen, slik at de passer pent inn i det medfølgende etuiet. Dermed er det enkelt å slenge dem i en veske når du ikke har dem hengende rundt halsen.

Det overraskende med utformingen er den lave vekten på 238 gram. De føles utrolig lette på ørene og er behagelige å ha på seg i time etter time. For å oppnå denne lave vekten har Bose tatt i bruk plast i hodetelefonarmene, men ellers holdt seg til metall i bøyle og sammenføyninger – deler som vanligvis er sårbare ved bruk.

Bose har utstyrt QC45 med flere intuitive knapper som benyttes ved styring av musikken. På den høyre øreklokken har du kontroller for pause og avspilling samt volum opp og ned, mens du på den venstre vil finne en knapp for den nye Ambient Aware-modusen. Du kan også hente opp din telefons taleassistent ved å holde inne spill/pause-knappen, noe som er et fiffig grep. Det er ikke så flott som å ha en alltid tilgjengelig taleassistent integrert i hodetelefonene, men det er bedre enn å ikke ha tilgang til en taleassistent overhodet.

Sist, men ikke minst, vil du finne to hovedporter på disse hodetelefonene. Her er det en 2,5 mm lydinngang nederst på høyre øreklokke og en USB-C-port nederst på den venstre. Begge er selvforklarende, men det er flott å ha dem der, i motsetning til for eksempel en MicroUSB og fullstendig fraværende jack.

Funksjoner og egenskaper

Når det gjelder egenskaper og funksjoner, er det litt mer skuffende saker Bose serverer her. Det åpenbare trekkplasteret er den nye Awareness Mode-modusen, som gjør at du kan redusere lydstyrken betraktelig og slå av støyreduksjonen uten å måtte ta av deg hodetelefonene. Hvis dette lyder kjent, er det akkurat det samme Sony har levert med sine støyreduserende hodetelefoner de seneste årene. Det er flott at en Bose-enhet endelig har fått slike egenskaper.

Men hvordan fungerer dette i praksis? Bare sånn passe. QC45 gjør ikke en flott jobb ved bruken av de utvendige mikrofonene til å forsterke omgivelseslydene. Det er mer slik at støyreduksjonen nærmest deaktiveres. Det betyr at samtaler og kunngjøringer lengre borte fra fremdeles er litt vanskelige å plukke opp, og ikke like enkle å høre som de ville ha vært hvis Bose forsterket lydene ved bruk av de utvendige mikrofonene.

En annen vesentlig egenskap som mangler her er muligheten til å sjekke styrken til støydempingen og justere avspillingen vie an EQ. Begge disse egenskapene er tilgjengelige på Bose NC700, og de kan også med tiden bli tilgjengelige på QC45, men det er de uansett ikke nå.

Det hadde også vært flott med en integrert assistent som Alexa eller Google. Men du får tilgang til mobiltelefonens assistent ved å holde inne spill/pause-knappen – selv om det er mye greiere med en assistent som alltid er tilgjengelig, i tilfelle man har hendene fulle.

Ytelse

Den lydmessige ytelsen til Bose QuietComfort 45 er også et tveegget sverd. Dette er absolutt ikke de mest basstunge eller detaljrike dekkende hodetelefonene vi har hørt. Men de er likevel noen av de mest lyttervennlige hodetelefonene, takket være de smarte designvalgene Bose har gjort.

Et eksempel på det førstnevnte er den åpenbare mangelen på bassrespons i QC45. Sanger som Bad Guy av Billie Eilish får ikke så mye kraft som underbygger den drivende basslinjen som man vil få med andre hodetelefoner, og det er også en mangelfull lydrikdom og klarhet i de høyere registrene. Det betyr at detaljer i begge disse frekvensområdene er vanskelige å fange opp, sammenlignet med opplevelsen vi har med sammenlignbare hodetelefoner.

Det ville likevel ikke forbause oss om Bose har gjort dette med vilje, med tane på at begge disse områdene kan bli utmattende om man ikke gjør jobben godt nok. Noe som understreker dette poenget er at det finnes mange basstunge hodetelefoner det er morsomt å bruke, men de fungerer dårlig på flyturer der ekstra trykk mot ørene kan gjøre opplevelsen ubehagelig. Det samme gjelder hodetelefoner med hyperklar lyd som egner seg til kritisk lytting – det er moro å bruke dem hjemme, men ikke på reise.

De øvrige ytelsesmessige svakhetene vi opplevde var tidvise brudd i forbindelsen og en svak samtalekvalitet. Det førstnevnte skjedde flere ganger med Amazon Prime Music-appen. Det er ikke så overraskende, med tanke på at denne appen er kjent for å være litt ustabil. Men det skjedde også ert par ganger da vi hørte på musikk fra YouTube-videoer, og den appen har lenge vært bunnsolid. Når det gjelder samtalekvaliteten, sa mange av dem vi snakket med at det hørtes som om vi var på høyttaler. Desa at lyden var god, men ikke akkurat tydelig.

Og de positive sidene? Det gjenstår å bli skuffet over støyreduksjonen. Da vi brukte hodetelefonene hjemme blokkerte de all den irriterende bakgrunnsstøyen fra ulike hverdagsdistraksjoner. Det er ingen lyd fra vifter eller vaskemaskiner å høre, og samtaler som foregår andre steder blander seg overhodet ikke inn i musikken vi har på ørene.

For å oppnå den beste støyreduksjonen, er det viktig å ha musikk på middels lydstyrke, og ikke en podkast eller lydbøker der det er pauser hvor lydlekkasjer kan slippe til. Når musikken er på, skal du ikke høre noe til disse samtalene eller annen bakgrunnsstøy.

Batteritid

Ifølge Bose er batteriet til QC45 best i klassen med sin 25-timers batteritid. Det viste seg å stemme ganske bra i løpet av de to ukene vi testet dem. Vår testenhet brukte noen dager på å komme seg under 40 %, selv om vi hørte på de m i fire eller flere timer hver eneste dag.

Men de er likevel ikke like overlegne som Bose vil ha deg til å tro. Sony WH-1000XM4 klarer rundt 30 timers avspilling med støyreduksjon aktivert og opptil 38 timer med ANC avslått. Begge disse modellene har mer enn nok saft til å få deg over storhavet og tilbake, men Sony slår likevel Bose når vi snakker om batteritiden.

Men når batteriet omsider går tomt, har heldigvis Bose QC45 hurtiglading som fyller opp til tre timers bruk på bare 15 minutter. Dermed kan du lade dem opp før du går ut døren om morgenen og likevel ha nok til veien til og fra kontoret.

Burde du kjøpe hodetelefonene Bose QuietComfort 45?

Kjøp dem hvis ...

… du vil ha noe som er behagelig å ha på over tid

Uansett hvilke innvendinger vi måtte ha mot lydgjengivelsen, er QC45 utrolig gode å ha på seg og lytte til over tid. De befant seg hele arbeidsdagen på ørene uten at de ble plagsomme, og de kan virkelig anbefales hvis du foretrekker myk og neddempet lyd.

… du vil ha utholdende hodetelefoner

Bose QC45 er ikke de mest robuste hodetelefonene på markedet, men de har bedre batterikapasitet enn de fleste konkurrentene med sine 25 timer.

… du har en Bose QuietComfort 35 eller 25 og trenger en oppgradering

Ved at Bose QuietComfort 45 er så lik 35 og 25 rent designmessig, vil en oppgradering til 45 være en smertefri prosess. Du vil ha god kjennskap til knappene og funksjonene, og nå får du dessuten nye funksjoner å leke deg med.

Ikke kjøp dem hvis ...

… du har råd til å kjøpe Bose NC700 eller Sony WH-1000XM4

Bose QC45 befinner seg helt klart i samme liga som NC700 og Sony WH-1000XM4, men de var ikke like gode som dem i våre tester. Du burde heller velge en av de to andre modellene.

… du er ute etter bedre lydgjengivelse og samtalekvalitet

Ingen støyreduserende hodetelefoner har alt man ønsker seg når det gjelder lydgjengivelse, men Bose QC45 har bløtere lyd enn de fleste andre. Det gjør dem behagelige å lytte til, men det oppleves aldri som du får fullt utbytte av musikken. Samtalekvaliteten er sikkert grei nok, men den trenger en oppjustering.