Test: Jabra Elite 7 Pro

Kort sammendrag

Jabra fortsetter sin utrettelige søken etter det perfekte paret med helt trådløse ørepropper med Elite 7 Pro og den sporty søsteren Elite 7 Active. 7-serien viderefører arven fra Elite 85t, men har denne gangen lagt prisen litt lavere.

Med en veiledende pris på 2190 kroner ligger Elite 7 Pro i det prismessige mellomsjiktet, men mange av 7-seriens egenskaper overgår de tilsvarende hos konkurrenter som koster mer.

Disse øreproppene er blitt designet med tanke på komfort og brukervennlighet. Det kompakte ladeetuiet er tidsbesparende, og de lettvektige, støpte proppene føles nærmest som om de forsvinner når man har dem på. Likevel oppleves konstruksjonen som ganske solid.

Med en imponerende IP57-klassifisering er disse øreproppene mer vannbestandige enn Sony WF-1000XM4 og andre mer kostbare rivaler.

Brukerne vil oppdage at det finnes mange kontroller og utstrakte muligheter for brukertilpasning i ledsagerappen MySound+ fra Jabra. Dermed kan man juster innstillingene for støyreduksjon og omgivelseslyd.

Elite 7 Pro avgir litt innestengt lyd i mellomregisteret, med dominerende bass og diskantregister, men denne kan justeres med equaliseren i appen. Likevel opplever vi lydbildet som trangt, der man får noe av den samme komprimerte opplevelsen som med hodetelefonene fra Beats.

Selv om den aktive støyreduksjonen (ANC) i disse øreproppene er helt grei, an den ikke stille opp mot den man får med dyrere modeller. Samtalekvaliteten er derimot ypperlig, takket være anstrengelsene til et oppsett med fire mikrofoner i samarbeid med skjelettsensorer.

Batteritiden er spesielt imponerende, med tanke på den beskjedne størrelsen. Her får man i alt 30 timer, fordelt på 8 i selve proppene og 22 fra ladeetuiet. Elite 7 benytter seg av den nyeste Bluetooth 5.2-standarden, men likevel glimrer støtten for høyoppløselige kodeker med sitt fravær. Bluetooth Multipoint kan man imidlertid glede seg over etter en oppgradering i januar 2022.

(Image credit: TechRadar)

Jabra Elite 7 Pro – pris og slippdato

Jabra Elite 7 Pro ble lansert sammen med sin sporty søster Jabra Elite 7 Active i oktober 2021 med en veiledende pris på 2190 kroner. De er tilgjengelige i fargevariantene Titanium Black, Black eller Gold Beige. Elite 7 Active legger seg litt lavere med en veiledende pris på 1990 kroner.

Dette er et ganske konkurransedyktig prisleie for helt trådløse ørepropper med aktiv støyreduksjon og solid batterikapasitet. Til sammenligning ble Sonys bransjeledende ørepropper WF-1000XM4 lansert med en veiledende pris på 2790 kroner. Siden lanseringen på sensommeren 2021 har imidlertid Sonys enheter opplevd en viss prisreduksjon, og de ligger ikke lenger så mye høyere i pris enn Jabra Elite 7 Pro.

Design og kontroller

IP57-klassifisering for vann- og støvbestandighet

Lettvektige, komfortable og sikre

Glimrende kontroller og muligheter for brukertilpasning

Selve øreproppene er noen av de mest kompakte vi har testet. De veier lite og har en modellert fasong som passer komfortabelt og sikkert i ørene våre. Ifølge Jabra er den innvendige delen av proppene designet på bakgrunn av «data innhentet fra 62 000 øreskanninger». De levers med tre par øretupper av ulike størrelser, slik at passformen skal bli enda bedre.

Alle de tre fargealternativene er relativt nedtonede og elegante. Etuiet og proppene har minimale spor eller markeringer i designet – ut over Jabra-logoen og en varsom, totonet aksentuering som gjør at knappene stikker seg litt ut fra skroget.

Ladeetuiet preges av den samme estetiske tilnærmingen, og størrelsen kan sammenlignes med etuiet til Sony WF-1000XM4, men det veier litt mer. Den sammenklemte formen og de flate partiene over og under bidrar til at etuiet vanligvis ikke vil velte.

Når det gjelder vannbestandigheten, har Elite 7 Pro et fortrinn sammenlignet med noen av de dyrere konkurrentene. Disse øreproppene har en klassifisering på IP57, noe som gjør dem ganske godt beskyttet mot støvinntrengning, i tillegg til at de tåler å være nedsenket i én meter dypt vann i inntil en halvtime.

I praksis innebærer det at du ikke trenger å uroe deg for om øreproppene skal ta skade av svette, kraftig regnvær eller av å falle ned i en vannpytt. Sony WF-1000XM4 har til sammenligning bare en IPX4-klassifisering, noe som ikke gir noen som helst støvbestandighet og de tåler knapt et lite skvulp. IP57-klassifiseringen er absolutt et salgsargument for Jabra-modellen.

(Image credit: TechRadar)

Jabras ledsagerapp Sound+ er utrolig intuitiv og gir deg ganske stor grad av kontroll og brukertilpasning av Elite 7 Pro. Appen kan gjennomføre en test for å sikre at proppene sitter korrekt og har riktig størrelse på tuppen. Den kan dessuten brukertilpasse nivået til støyreduksjonen, slik at du trives med den.

Her får du også omfattende kontrollmuligheter for både høyre og venstre ørepropp – noe som er frustrerende mangelfullt hos de fleste konkurrentene. Dermed kan du velge nøyaktig hva som skjer når du trykker én, to eller tre ganger når du spiller av media, mottar en oppringning eller mens du samtaler med noen på telefonen.

I dette dype kontrolloppsettet kan du også simultant tystne (men ikke pause) ethvert avspillende medium når transparensmodusen er aktivert. Dette er en egenskap vi sjelden har sett med andre ørepropper, men det er en bonus for de øreproppene som kan skilte med dette. I de fleste tilfeller der du vil kunne høre lyden av omgivelsene, ønsker du ikke at musikken skal fortsette å spilles av.

Selve knappene er ikke berøringskapasitive, men de avgir i stedet et lett klikk, noe som etter vår mening er et ypperlig valg. Dette innebærer også at du ikke ved et uhell vil aktivere knappen når du justerer proppen i øret. Du må heller ikke trykke så hardt på knappene at det skaper ubehag i øregangen.

I tilfelle du skulle mislike fysiske kontroller, har disse proppene integrert Amazon Alexa og Google Assistant. De har nærmest like omfattende muligheter for konfigurerbarhet som de andre kontrollene til Jabra Elite 7 Pro.

Lyd og aktiv støyreduksjon

For kraftig bass og diskant

Det hjelper godt med EQ-justering

ANC er god, men ikke super

Lydprofilen proppene leveres med er ubalansert. Den kan være overveldende og buldrete i bassfrekvensen samtidig som diskanten er for kraftig og av og til skjærende i det øvre frekvensområdet. Alt dette bidrar til å redusere klarheten i mellomtonen.

Du kan ta i bruk noe Jabra kaller en MySound-lytteprofil. Den brukertilpasser frekvensresponsen etter gjennomføring av en kort test på ett minutt. Selv om vi beundrer tiltak som dette, og dessuten merket en svak forbedring etter benyttelse av denne modusen, balanserte det likevel ikke profilen like mye som vi hadde håpet. Denne opplevelsen vil nok variere ganske mye fra lytter til lytter.

Appen rommer også en fembånds equaliser, slik at du kan justere signaturen ytterligere etter eget forgodtbefinnende. Det gir muligheter til å forbedre den ubalanserte lydprofilen, men ikke til å perfeksjonere den. Uansett anstrengelser kommer man ikke helt bort fra det vanskelige utgangspunktet.

Som med mange andre enheter som sitter i ørene, opplevde vi at lyden fikk en ganske komprimert gjengivelse, med langt mindre romfølelse enn man får med enheter som sitter utenpå ørene. Opplevelsen av denne forskjellen kan avhenge av musikksjanger. Hvis du liker trøkket i lyden du får fra Beats, er ikke disse proppene så langt unna.

Vi vil ikke si at lydkvaliteten er dårlig. Det er ingen forvrengning, selv ved høyt volum, og det er ingen tvil om at lydens tilstedeværelse og kraft tilgodeser enkelte basstunge sjangre, men foretrekker du en mer nøytral lydprofil, er det kanskje lurt å se på noen alternativer.

(Image credit: TechRadar)

Evnen til støyreduksjon er på samme nivå som lydkvaliteten ellers, noe som innebærer at den er god og formålstjenlig, men ikke den beste. Selv om den håndterer statisk støy godt, filtreres ikke mer sporadiske lyder i samme grad. Slutresultatet er en betydelig reduksjon av uønskede lydelementer, men ingen eliminasjon.

Men selv når ANC ikke er aktivert er den passive isolasjonen i disse øreproppene bedre enn hos mange av konkurrentene, takket være øretuppenes dype og tette passform og tilpassede fasong.

I appen er det en glideskala der du kan justere støyreduksjonens nivå, men i den øverste delen av skalaen opplevde vi effekten som litt ubehagelig og utmattende. Som ventet er det også en transparensmodus (døpt HearThrough av Jabra) som slipper inn utvendige lyder om du skulle ønske det, og dette fungerer etter hensikten.

Både lydkvaliteten og kvaliteten til støyreduksjonen må vurderes i sammenheng med den relativt lave prisen for disse øreproppene. De kan ikke matche tungvektere som flaggskipene fra Sony eller Bose, men disse egenskapene er likevel gode med tanke på prisen.

Elite 7 Pro utmerker seg imidlertid når det gjelder samtalekvaliteten. Gjennom en kombinasjon av skjelettets ledeevne og fire utvendige mikrofoner fanges stemmen din ganske godt opp når du snakker i telefonen. Når vinden blåser, fjernes den ekstra omgivelsesstøyen fra stemmen.

Som med alle helt trådløse ørepropper vil avstanden fra munnen til mikrofonene aldri gi like god lyd som med enheter som sitter utenpå ørene – eller som når du snakker direkte inn i telefonen – men dette er likevel noe av de bedre vi har opplevd.

Batteri og tilkobling

8 timer + 22 i etuiet (med ANC aktivert)

Qi-kompatibelt, trådløst ladeetui

Bluetooth 5.2

Batterikapasiteten til Jabras små ørepropper er ganske imponerende sammenlignet med markedet ellers. Her får du åtte timer avspilling fra selve proppene med ANC aktivert, med ytterligere 22 timer fra ladeetuiet. Det er altså i alt 30 timer. Til sammenligning får Sony WF-1000XM4 åtte timer fra proppene og ytterligere 16 timer fra etuiet. med ANC aktivert.

Dessuten kan etuiet by på hurtiglading, der fem minutter i etuiet gir proppene en hel times avspilling. Du lader opp selve etuiet via USC-C-porten eller trådløst med en Qi-kompatibel ladeplate – noe man ofte må til dyrere produkter for å finne maken til.

Når det gjelder Bluetooth, støtter Elite 7 den nyeste 5.2-versjonen – noe som innebærer mer stabil oppkobling, samtidig lydstrømming til venstre og høyre øre, samt bedre energioptimalisering, noe som bidrar til den gode batteritiden.

Selv om disse proppene i kke støtter høyoppløste kodeker som atpX eller LDAC, vil støtten for SBC og AAC være tilstrekkelig for de fleste som benytter strømmeplattformer som Spotify, der lyden allerede er komprimert for bitrater disse to kodekene støtter.

Etter en oppdatering i januar 2022 støtter Elite 7 også Bluetooth Multipoint-tilkobling.

Burde jeg kjøpe Jabra Elite 7 Pro?

(Image credit: TechRadar)

Kjøp dem hvis ...

… du vil ha mye for pengene

Til å befinne seg på dette prisnivået gir Elite 7 Pro deg en jevnt over god opplevelse, med egenskaper som trådløs opplading og værbestandighet som du vanligvis må betale langt mer for å få.

… batterikapasitet er viktig

Med totalt 30 timers batteritid fordelt på proppene og etuiet vil nok disse proppene overleve lenger mellom oppladingene enn de fleste konkurrentene. Du får enda lengre varighet ved å deaktivere ANC.

… komfort, kompakthet og lav vekt er viktig

Elite 7 Pro-øreproppene er i seg selv noen av de minste vi har kommet over, og med den lave vekten og det modellerte designet har de god passform. Men ikke alle ører er like, så opplevelsen kan variere fra bruker til bruker.

Ikke kjøp dem hvis ...

… klar og nøytral lyd er en høy prioritet

Selv om dette er en subjektiv sak, er ikke frekvensprofilen i disse proppene flat, og de innelukkede mellomtonene kan bare utbedres til en viss grad med appens EQ. Sony WF-1000XM4 tilbyr større klarhet og bedre separering, og selv om de er litt basstunge, er de alt i alt bedre balansert.