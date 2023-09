AirPods Pro 2 og EarPods med USB-C-tilkobling er endelig offisielle

Nye AirPods er her

Apple har avduket en oppdatert versjon av AirPods Pro 2 med USB-C-ladeport, samt kablede Apple EarPods med en USB-C-tilkobling, på Apple September Event 2023 – 12. september 2023.

Ingen andre oppdateringer ble kunngjort (bortsett fra en forbedret IP54-klassifisering for å by på ekstra støvbestandighet) for AirPods Pro 2 eller EarPods, noe som betyr at de er nøyaktig de samme som de eksisterende modellene, bortsett fra overgangen fra Lightning til USB-C. I sammenheng med overgangen til USB-C kan du nå lade AirPods fra iPhone via en kabel.

Prisen for de nye AirPods er 2990 NOK. De vil være tilgjengelig i butikkene fra 22. september 2023, men du kan forhåndsbestille dem i dag. Vi vet ennå ikke om du vil kunne bestille det nye USB-C-aktiverte etuiet separat til dine nåværende AirPods Pro 2. De nye EarPods koster 249 NOK.

Hva trenger du å vite?

Vi ventet oss ikke for mange andre AirPods-kunngjøringer på lanseringsarrangementet for iPhone 15 basert på rykter, og disse ryktene viste seg å være sanne.

Bortsett fra den oppdaterte USB-C-porten på ladeetuiet, vil AirPods Pro 2 og Apple EarPods beholde alle sine eksisterende funksjoner. Dette betyr at hvis du bestiller et nytt par AirPods Pro 2 eller EarPods, er den eneste forskjellen ladeporten.

Denne kunngjøringen var begrenset til AirPods Pro 2 og EarPods, rykter har antydet at flere AirPods vil få USB-C, men ikke før 2024.

Apple EarPods fikk også USB-C. (Image credit: Apple )

Hva synes vi om det?

Det er veldig hyggelig å se Apples overgang fra Lightning til USB-C for iPhone rulles ut til mer tilbehør så raskt. Vi er ikke store tilhengere av å slepe rundt på flere ladere, så dette er en velkommen oppdatering.

Men deres nå påbegynte overgang til den universelle ladestandarden betyr at resten av de beste AirPods-modellene, som allerede virker relativt utdaterte, trenger en enda større oppdatering, siden de nå ikke har samme ladeport som de nyeste iPhone-modellene.

Vi satser på at vi sannsynligvis vil høre om AirPods Max 2 og en etterfølger til AirPods 3 neste år, men det er fortsatt en lang ventetid. Men hvis du ikke har kjøpt AirPods Pro 2 eller EarPods ennå – og hvis du planlegger å kjøpe en iPhone 15 – er det fint å ha den mer universelle porten på begge enhetene.