TCL sleept drie EISA Awards in de wacht met zijn QLED en Mini LED TV's

TCL kondigt aan dat ze drie onderscheidende EISA Awards hebben gekregen door de Expert Imaging and Sound Association (EISA), Europa's belangrijkste autoriteit op het gebied van audiovisuele innovatie. De awards erkennen de toewijding van TCL aan het verleggen van de grenzen op het gebied van beeldtechnologie.

Voor zijn baanbrekende gepatenteerde technologie werd TCL de "EISA HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024" toegekend voor de TCL QD-Mini LED 4K TV 65C845, waarbij de superieure prestaties worden erkend als het gaat om de beste Home Cinema-ervaring. Daarnaast excelleert TCL in de QLED-categorie, met twee tv's die geprezen onderscheidingen ontvangen: De TCL QLED TV 55C745 werd erkend voor zijn uitzonderlijke verbeteringen op het gebied van gaming, als de "EISA GAMING TV", terwijl de TCL QLED TV 98C735 uitblonk in de categorie van XL-schermen en de titel "EISA GIANT TV 2023-2024" kreeg.

TCL QD-Mini LED 4K TV 65C845 wint EISA Home Theatre Mini LED TV

Met het neerzetten van de industriestandaard voor Mini LED hebben de beeld- en geluidsexperts van EISA de TCL 65C845 bekroond als "BESTE HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024”.

“TCL blijft de prestaties van de Mini LED-technologie verbeteren. De C845-serie heeft dit jaar het aantal zones verdubbeld en de LED's geüpgraded. Dit heeft er, samen met andere aanpassingen, voor gezorgd dat de resultaten de concurrerende OLED-panelen op sommige belangrijke gebieden zelfs overtreffen,” aldus de EISA-jury.

Opmerkelijk is dat de 65C845 indrukwekkende helderheid biedt, met pieken van meer dan 2000 nits tijdens HDR-weergave. Deze TV is perfect voor filmliefhebbers en gamers, omdat het scherm werkt met de nieuwste generatie consoles. De TCL 65C845 zit daarnaast boordevol functies, waaronder Google TV, een door Onkyo ontworpen luidsprekersysteem en IMAX Enhanced-certificering.

Deze TV zet de norm voor uitstekende audiovisuele kwaliteit en softwarefunctie en zorgt voor uitstekende prestaties in elke gebruikerssituatie. Hij wordt aangedreven door de AiPQ Processor 3.0, die fantastische visuele prestaties levert. Bovendien is hij uitgerust met Game Master 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240Hz Game Accelerator en ondersteuning voor de nieuwste HDR-formaten (HDR10+, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). Deze Mini LED TV is de ultieme keuze voor het genieten van HDR-films, sport, games en meer.

TCL QLED 4K TV 55C745 wint EISA Gaming TV

De TCL QLED 4K TV 55C745 is de ultieme TV voor gamen op de nieuwste generatie consoles en pc's. Het combineert de buitengewone kleuren van QLED, Full Array Local Dimming-contrast en piekhelderheid. Met Game Master 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar en 240Hz Game Accelerator tilt deze TV de game-ervaring naar een hoger niveau. In combinatie met AMD FreeSync-technologie, die naadloze gameplay belooft bij vrijwel elke framesnelheid, kunnen gebruikers in elke situatie de beste gave-ervaring verwachten.

“Deze TV is niet alleen voor gamers: de kleurverwerking, helderheid, HDR-mogelijkheden en Full-Array Local Dimming zorgen voor een dynamische filmprestatie, terwijl de Google TV-interface streaming apps en spraakbesturing biedt. Hoe je het ook van plan bent te gebruiken, de 55C745 is waar voor je geld,” aldus de EISA-jury.

Met de mogelijkheid om meerdere HDR-formaten te ondersteunen, zoals HDR10+, HLG en Dolby Vision IQ, is deze QLED TV de ultieme keuze voor iedereen die de hoogste kwaliteit verwacht tegen een redelijke prijs.

TCL QLED TV 98C735 wint EISA Giant TV 2023-2024

Nadat het vorig jaar de prijs "BEST BUY LCD TV 2022-2023" had gewonnen voor zijn 55" model, keert de TCL's QLED TV C735 terug met een andere overwinning voor zijn indrukwekkende XL-aanbod, als de 98" TCL C735, die de titel "GIANT TV 2023-2024" heeft verdiend. TCL, het toonaangevende merk in 98" schermen, toont de immense kracht van grote schermen om een volledig meeslepende home entertainment-ervaring te bieden. De TCL 98C735, een superieur QLED 4K entertainmentcentrum, heeft integratie met Google TV en uitzonderlijke videoprestaties voor gaming. De visuals worden verder versterkt door Dolby Vision IQ, met geavanceerde kleurexpressie, verhoogd contrast en verbeterde helderheidsniveaus. Het bioscoopwaardige Onkyo-geluidssysteem, in combinatie met Dolby Atmos, plaatst geluid in een multidimensionale ruimte en plaatst gebruikers midden in hun favoriete sportevenementen, tv-shows, films of videospellen.

“Voor degenen die van plan zijn om een woonkamer om te toveren in een thuisbioscoop met levensgrote beelden, is de TCL 98C735 het antwoord. Een 98-inch TV met Mini LED-achtergrondverlichting en Quantum Dot-paneeltechnologie, zijn muurvullende beelden combineren diepe zwarttinten met uitstekende schaduwdetails en leveren verbluffende hoogtepunten dankzij indrukwekkende piekhelderheid en lokaal dimmen,” aldus de EISA-jury.

Of het nu in HDR10, HDR10+ of Dolby Vision IQ is, HDR-films maken indruk met levendige kleuren. De brede kijkhoek en uitstekende anti-reflectie mogelijkheden zorgen voor een bioscoopervaring voor een groot publiek. Bovendien biedt de TCL 98C735 volledige gamecompatibiliteit voor high-end consoles en pc's, waardoor het een allround presteerder is. Met Google TV-integratie en een betaalbare prijs is dit scherm met reusachtige afmetingen een onweerstaanbare optie voor entertainmentliefhebbers die op zoek zijn naar een buitengewone home theater-ervaring.