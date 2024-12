12 dagen kerst: win de TCL C805 QLED TV

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van TCL onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de TCL C805 QLED TV (50 inch) ter waarde van 799,99 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Het model van de TCL C805 QLED TV dat wij mogen weggeven, is dat van 50 inch. Deze 4K-tv is uitgerust met een QLED-paneel met mini-LED-achtergrondverlichting, die zorgt voor een extra hoge helderheid van maximaal 1.300 nits. Die extra helderheid is niet alleen handig voor de zichtbaarheid in felverlichte ruimtes, maar ook voor HDR-content. De TCL C805 ondersteunt zelfs vrijwel elke HDR-standaard, met name HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION en DOLBY VISION IQ.

De overige specificaties zijn minstens even indrukwekkend. Zo is er een refresh rate van 144Hz, ondersteuning voor ALLM, VRR en AMD Freesync Pro, waardoor dit een perfecte keuze is voor gamers met een PS5 of Xbox Series X. Vervolgens heb je toegang tot allerlei game-instellingen via de Game Master Pro 2.0. Als je een potje Fortnite verliest, zal dat alleszins niet de schuld zijn van deze tv.

Ten slotte maakt de TCL C805 gebruik van Google TV als besturingssysteem, waardoor een Chromecast geheel overbodig wordt. De interface is overzichtelijk en je hebt vanop de homepagina toegang tot je favoriete films op series op zowel internationale (Netflix, Disney+, Amazon Prime…) als lokale (VTM Go, Videoland…) streamingdiensten.

