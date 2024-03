Nieuwe iPad Pro en iPad Air kunnen elk moment verschijnen: dit verwachten we

Apple zou op het punt kunnen staan om zijn eerste iPads in meer dan een jaar te lanceren. We verwachten de nieuwe iPads deze week al. Deze theorie is gebaseerd op een paar verschillende lekken, waarvan één afkomstig is van MacRumors. Volgens een "betrouwbare bron met kennis van zaken" zou Apple de nieuwe tablets deze week op zijn site onthullen, zonder speciaal evenement.

De bron heeft niet gezegd om welke producten het gaat, maar eerdere lekken geven aan dat we zowel de iPad Pro 2024 als de iPad Air 6 in maart kunnen verwachten. Daardoor zou maart een erg drukke maand worden voor Apple, aangezien het zojuist nieuwe modellen van de MacBook Air met M3-chip heeft gelanceerd.

Het andere recente lek komt van Mark Gurman, een van de meest betrouwbare Apple-experts, in zijn laatste Power On-nieuwsbrief voor Bloomberg. Daar schrijft hij dat er in de komende weken nieuwe iPads, een Apple Pencil, Magic Keyboard en Macs zullen worden aangekondigd via persberichten. Dat laatste klopt alvast.

Gurman voegde er aan toe dat een speciale versie van iOS 17.4 met ondersteuning voor de nieuwe hardware gepland staat voor het einde van de maand, wat betekent dat nieuwe iPads waarschijnlijk niet voor eind maart zullen worden geleverd.

A few additional points: retail stores are low on MacBook Airs and iPad Pros; Stores are planning a minor refresh for this week (I think it's a new accessory rather than a new product); Stores are planning a larger refresh early next week (which sounds more product-related). https://t.co/kUkeYjT4rKMarch 4, 2024 See more

Dat betekent echter niet dat ze niet eerder worden aangekondigd. In een post op X beweerde Gurman dat winkels weinig MacBook Airs en iPad Pro's hebben en zich klaarmaken voor "nieuwe voorraden" deze week. Hij voegde er aan toe dat het waarschijnlijk om een accessoire gaat.

Gurman denkt echter niet dat we nog veel langer moeten wachten op nieuwe iPads, want hij voegde eraan toe dat winkels begin volgende week een grotere voorraad nieuwe producten zullen krijgen. Zelfs als winkels de voorraad pas volgende week krijgen, sluit dat een aankondiging deze week niet uit.

De kans is dus groot dat we ergens tussen nu en over twee weken iets horen over de iPad Pro 2024 en de iPad Air 6.

iPad Pro met OLED-scherm en grotere iPad Air

Deze updates zouden het wachten waard moeten zijn, want eerdere lekken suggereren dat de iPad Pro 2024 een OLED-scherm zou krijgen, wat een primeur zou zijn voor de iPad.

De iPad Pro 2024 zou ook op andere manieren verbeterd kunnen worden. Zo zou de camera aan de voorkant verplaatst worden naar een van de lange randen, zodat deze beter in landschapsmodus werkt. De iPad Pro 2024 zou ook draadloos opladen via MagSafe ondersteunen.

De iPad Air 6 is op zijn beurt mogelijk beschikbaar in een groter formaat van 12,9 inch. Dit zou meteen de eerste keer zijn dat je een iPad van dit formaat in het middensegment kunt krijgen. Daarnaast zou er nog steeds een kleiner model van 10,9 inch beschikbaar zijn. Welk formaat je ook kiest, je krijgt volgens de geruchten sowieso een M2-chipset.

Dit alles is natuurlijk nog niet bevestigd, maar als de bovenstaande lekken over de releasedatum juist blijken te zijn, dan weten we binnenkort alle officiële info.