Amazon legt officiële data vast voor Prime Day 2023

Amazon's grote evenement met geweldige deals komt er alweer bijna aan. De online retailer heeft officieel aangekondigd dat Amazon Prime Day 2023 zal plaatsvinden op dinsdag 11 juli en woensdag 12 juli.

De data werden aangekondigd via de banners op de Amazon-website. Wij hadden zelf voorspeld dat Amazon Prime Day ergens in juli zou plaatsvinden, want dat is toch wel een beetje de traditie, ook al is het bedrijf daar een aantal keer van afgeweken. In 2020 arriveerde Prime Day in oktober, omdat het was uitgesteld vanwege de wereldwijde pandemie en in 2021 verscheen het evenement juist iets vroeger (begin juni). Prime Day vond weer plaats in juli in 2022, dus dit is het tweede jaar op rij dat Amazon's tweedaagse evenement weer in juli wordt gehouden.

Het is zelfs vrijwel precies een jaar na de Amazon Prime Day van vorig jaar, want die vond plaats op dinsdag 12 juli en woensdag 13 juli in 2022. Net als vorig jaar zullen we waarschijnlijk ook weer fantastische kortingen voorbij zien komen voor producten en voor abonnementen (van Amazon). Sommige diensten zoals Music Unlimited en Audible zouden misschien zelfs bonus aanbiedingen kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld een gratis proefperiode van vier maanden voor nieuwe leden in plaats van de gebruikelijke 30 dagen.

Je kan er ook van uitgaan dat er veel deals zullen verschijnen voor Amazon's eigen apparaten. Soms kan je zelfs kortingen van bijvoorbeeld 55% krijgen.

Niet alleen de merken (en producten) van Amazon zelf zullen vanaf 11 juli in de aanbieding komen te staan. Let ook vooral op deals van andere grote merken zoals Samsung en Bosch tijdens dit tweedaagse evenement.

De banners op de website zijn ook een goede herinnering om op tijd een Amazon Prime-abonnement te nemen als je optimaal van deze deals wil meegenieten.

Je kan Amazon Prime ook 30 dagen gratis uitproberen (ook in België) en als je die proefperiode nu start, dan kan je er ook tijdens Prime Day op 11 en 12 juli nog van genieten. Een lidmaatschap komt ook met heel veel andere voordelen, zoals toegang tot exclusieve kortingen op de website, toegang tot de beste films en series op Prime Video en toegang tot Prime Gaming. Dat alles krijg je bij dit ene (momenteel vrij goedkope) abonnement. Als de dienst echter niet iets voor jou blijkt te zijn, dan kan je het ook gewoon opzeggen voordat je proefperiode van 30 dagen is afgelopen om de kosten van het abonnement te vermijden.

Amazon Prime Day 2023: wat kunnen we verwachten?

(Image credit: Amazon)

Amazon Prime Day is inmiddels dus al niet meer één dag, maar het is uitgebreid naar twee dagen. Dit evenement is normaal gesproken het moment dat je de beste deals kan vinden voor Amazon's eigen producten. Het is zeker aan te raden om de site in de gaten te houden gedurende deze twee dagen, vooral voor de 'lightning deals', die maar voor een bepaalde periode (binnen die twee dagen) beschikbaar zijn en dat zijn vaak ook de producten die het snelst uitverkocht raken.

Amazon Prime Day bestaat wereldwijd al sinds 2015, maar in Nederland was de eerste Prime Day in 2018 en voor België is dit jaar het eerste jaar dat mensen van deze deals kunnen genieten. De grote uitverkoop bij Amazon is door de jaren heen steeds meer gaan lijken op de Black Friday en Cyber Monday-uitverkopen. De beste deals zijn meestal dus te vinden tussen Amazon's eigen producten zoals de Echo smarthome-apparaten, de Kindle e-readers, de Ring beveiligingsapparaten en nog veel meer.

Prime Day is ook een geweldig moment om een nieuwe gaming console aan te schaffen. We zien namelijk vaak dat de Nintendo Switch tijdens Prime Day mooie kortingen krijgt. De PS5 is nu eindelijk ook beter beschikbaar, dus we hopen dat die console ook wat goede deals krijgt.