De Samsung Galaxy Z Fold 3 is misschien wel aantrekkelijk genoeg om early adopters die toch onzeker zijn over foldables te overtuigen. Hij komt met ondersteuning voor de S Pen, een steviger ontwerp en waterdichtheid. Verder heeft hij veel weg van zijn voorganger en is er ook niets veranderd aan de camera's. Het toestel blijft duur, maar is wel iets goedkoper dan de Z Fold 2 van vorig jaar. Hierdoor zijn er misschien meer mensen geneigd om met een foldable aan de slag te gaan.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is de vouwbare smartphone die ontworpen is om je te overtuigen van de toekomst van foldables. Zonder de Galaxy Note 21 ligt de druk op Samsung dan ook hoog om dit verkocht te krijgen.

We konden reeds even aan de slag met de Z Fold 3 om zijn bekende 2-in-1-ontwerp te testen. Deze vouwbare smartphone voelt steviger aan dan zijn twee voorgangers en is dit keer ook waterdicht. Het tablet-achtige scherm aan de binnenzijde was ook in staat om het hoofd te bieden aan onze werkzaamheden met de nieuwe S Pen en S Pen Pro van Samsung.

De ondersteuning voor de S Pen is bij een scherm van deze grootte vrij logisch, en tevens iets waar gebruikers van de eerste twee Folds om vroegen. Er is meer plaats om te schrijven en tekenen dan op een Galaxy Note-smartphone, maar alles blijft wel comfortabeler aanvoelen dan een traditionele tablet, omdat je de Z Fold 3 kan dichtvouwen en in je broekzak steken.

De Z Fold 3 verandert mogelijk de manier waarop je op een dagelijkse basis met je smartphone omgaat, zeker als je met de S Pen aan de slag gaat. De stylus is apart verkrijgbaar en kan je niet in het toestel opbergen. Dat zullen de fans van de Note-reeks niet graag horen, zelfs als we melden dat de nieuwe grotere stylus beter in de hand ligt en vlotter werkt dan de tandenstoker-S Pen van de Note-serie. Leg tevens je verwachtingen bij de camera's niet te hoog. Ook deze foldable komt met camera's die goed genoeg zijn, maar niet dezelfde zoom-kracht hebben als die van de Samsung Galaxy S21 of Note 20 Ultra van vorig jaar.

Wat velen wel aantrekkelijk zullen vinden, is de verlaagde prijs ten opzichte van de Fold 2. Zij die zichzelf early adopters noemen, maar toch hun twijfels hadden over de eerste twee generaties foldables van Samsung, zullen hun zorgen bij deze smartphone waarschijnlijk opvouwen.

Samsung Galaxy Z Fold 3 releasedatum en prijs

De releasedatum voor de Galaxy Z Fold 3 valt op 27 augustus. De pre-orders voor de Galaxy Z Fold 3 zijn nu beschikbaar op de website van Samsung, en de smartphone zal in de komende weken ook verkrijgbaar zijn bij andere handelaars.

De Z Fold 3 kost ook iets minder dan de Galaxy Z Fold 2 bij lancering, maar dat wil niet veel zeggen. Vouwbare smartphones zijn nog steeds duurder dan de conventionele high-end smartphones zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra of iPhone 12 Pro Max.

Als je nog wat van de prijs af wil doen, dan kan je jouw huidige Samsung-smartphone opsturen voor extra inruilwaarde. Niet alle toestellen leveren evenveel op, dus neem daarvoor zeker een kijkje op de website van Samsung.

De smartphone start bij 1.799 euro voor een model met 256GB opslaggeheugen. Voor een model met 512GB betaal je 1.899 euro. Ter referentie: de Z Fold 2 startte vorig jaar bij 1.999 euro.

Ontwerp en display

De Galaxy Z Fold 3 behoudt het boekvormige ontwerp en de functionaliteiten van zijn voorgangers, met een beperkt, maar bruikbaar 6,2 inch extern Cover Display en een gigantisch 7,6 inch scherm aan de binnenkant.

De meeste smartphones zijn zeker lichter en vooral goedkoper dan dit toestel, maar toch zullen velen met plezier de meerprijs betalen om met een 7,6 inch scherm in hun broekzak rond te lopen en daarmee binnen de avant-garde van de technologiewereld te zitten.

Het hoofdscherm komt met dezelfde AMOLED-tech als de vorige iteratie, met een resolutie van 2.208 x 17668. Het is niet het meest frisse smartphone-scherm dat we ooit hebben gezien, maar het is helder en levert een goede beeldkwaliteit zowel tijdens het scrollen als bekijken van video's.

In het midden van het scherm zie je wel de vouw waar de handset samenkomt. Het beeld loopt ongestoord verder in deze vouw, maar de gleuf valt wel op als je het scherm opent en in zijn geheel bekijkt.

Samsung heeft verbeteringen doorgevoerd aan het scharnier, en de materialen die hier gebruikt worden, zijn veel duurzamer dan die van de eerdere Folds. Er is een merkbaar verschil als je de smartphone opent en het voelt meteen steviger aan dan bij de Galaxy Z Fold. Hoe dan ook zal de duurzaamheid van dit element voor veel gebruikers een kwetsbaar punt blijven.

Hij is met 271 gram ook een beetje lichter dan de 282 gram van de Z Fold 2, maar dit soort toestellen blijft hoe dan ook vrij zwaar.

Camera en specificaties

De camerspecs van de Samsung Galaxy Z Fold 3 wijken niet af van die van vorig jaar. We krijgen een 12MP f/1,8 hoofdcamera, een 12MP f/2,2 groothoek en een 12MP f/2,4 telefotocamera met een 2x optische zoom.

Je krijgt bij de telefoto- en groothoekcamera's ook optische beeldstabilisatie op dit toestel. De beeldkwaliteit van de bijna identieke camera's op de Galaxy Z Fold 2 was vrij goed, maar we zagen vorig jaar ook wel dat de Note 20 Ultra het opvallend veel beter deed. In 2021 ligt de lat wat hoger, zeker bij de teleurgestelde fans van de Note-reeks. Mensen die op zoek zijn naar goede camera's zullen misschien terecht kunnen bij de S21 Ultra, die ook ondersteuning biedt voor de S Pen. Een echte hoogvlieger op vlak van camera's is de Z Fold 3 dus niet.

Bij de Galaxy Z Fold 3 krijg je nog twee bijkomende selfiecamera's. Op het externe scherm vind je een 10MP f/2,2 camera terug, die ook overeenkomt met die van de Z Fold 2.

Wat op vlak van camera's wel belangrijk is, is het feit dat de Z Fold 3 de eerste smartphone van Samsung is met een under-display camera. Deze zit onder het scherm verborgen aan de rechterzijde van het hoofdscherm. Ook al zit hij verborgen, toch is hij nog met het blote oog zichtbaar. Als het scherm uit staat, dan zal je de camera hoe dan ook kunnen zien. Indien het scherm aan is, dan zal het scherm lichtjes transparant zijn bij de plaatsing van de lens.

Dit is een 4MP f/1,8 camera, en tijdens onze tests bleek hij opvallend minder goed te werken dan de camera op het voorste, externe scherm. De foto's die met deze camera gemaakt werden, waren veel minder scherp, dus we vermoeden dat veel mensen zullen overstappen op de 'gewone' camera voor hun selfies.

De Galaxy Z Fold 3 komt met een Qualcomm Snapdragon 888 chipset die we ook in de andere high-end smartphones van 2021 zagen verschijnen. De processor werkt geweldig, dus verwacht hier geen prestatieproblemen. De chipset wordt ondersteund door 12GB RAM.

Je kan kiezen tussen 256GB of 512GB opslaggeheugen, maar er is geen microSD-kaartsleuf voor verdere uitbreiding. Dat was echter wel het geval bij de Galaxy Z Fols 2, dus het verbaast ons wat dat dit hier niet het geval is.

Batterij en S Pen

De Samsung Galaxy Z Fold 3 komt met een 4.400mAh batterij, die daarmee 100mAh kleiner is dan de batterij van de Z Fold 2. We vermoeden dat Samsung de fysieke grootte van de batterij heeft verkleind om de afmetingen van de smartphone binnen de perken te houden.

We hebben nog geen zicht op de batterijduur van de Z Fold 3, omdat we nog niet de kans hebben gehad om het toestel extensief te testen. De Galaxy Z Fold 2 was echter wel in staat om het een volledige dag uit te zingen, dus we vermoeden dat dat ook hier het geval zal zijn.

De Galaxy Z Fold 3 draait op Android 11 met daarop de eigen One UI-schil van Samsung bovenop. Er zijn enkele optimalisaties doorgevoerd om het vouwbare ontwerp te laten werken. Zo krijg je bijvoorbeeld het toetsenbord over de twee verschillende schermen te zien, en het lijkt niet veel af te wijken van dat van eerdere foldables.

De S Pen is een geweldige toevoeging. Het is dan ook de eerste keer dat Samsung ondersteuning voor een stylus weet te verwerken in een vouwbare smartphone. Het is handig, maar niet noodzakelijk voor iedereen een must-have.

Als je graag met een stylus werkt op jouw smartphone, dan zal je meteen stapel lopen van de werking van de S Pen op het grote scherm van dit toestel. Er is wel geen echte plaats voorzien om de stylus in op te bergen. Je kan ze ook nergens op de smartphone vastklikken aan de hand van magneten, net als bij de iPad. Je zal dus een bijkomende case moeten kiezen waar je deze wel in kwijt kan, wat natuurlijk meteen voor een meerprijs zorgt.

De stylus werkte zeer goed tijdens onze beperkte testen. Het voelt wel gek aan om met de pen over het midden van het hoofdscherm te gaan, omdat je daar kan voelen waar de smartphone buigt. Als je echter niet te hard doordrukt, dan zal je ook niet snel iets van schade toebrengen.

Houd er wel rekening mee dat je de S Pen enkel kan gebruiken op het grote binnenste scherm en niet op het externe display.

Vroeg verdict

De Samsung Galaxy Z Fold 3 kan de smartphone zijn die twijfelaars toch weet te overtuigen om naar een foldable over te stappen. Alledaagse consumenten zal het echter niet kunnen bereiken, maar mensen met veel geld die op zoek zijn naar interessante nieuwe hardware kunnen dit toestel niet negeren.

De foldable komt tevens met ondersteuning voor de S Pen, wat iets is waar fans al lang op zitten te wachten. Hiermee stijgt de kans wel dat het de definitieve vervanger wordt van de Note-reeks.

Je krijgt niet de beste camera's van Samsung, maar door de lichtjes lagere prijs in vergelijking met de Fold van vorig jaar wordt deze foldable een toegankelijke optie voor early adopters die in 2021 toch overtuigd zijn van de aantrekkingskracht van dit soort smartphones.