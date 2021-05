Outriders review

Voeg Destiny en The Division samen en de uitkomst is Outriders. Niet heel origineel, maar wel goed voor enorm vermakelijke gameplay. People Can Fly heeft een uitdagende looter shooter gemaakt met enorm veel personalisatiemogelijkheden. Outriders valt echter al snel in de herhaling en omdat het live-service gedeelte ontbreekt, lijkt het geen game met lange levensduur te zijn.

Square Enix beloont gamers met een nieuwe looter shooter. Outriders is een mix van vertrouwde games, waaronder Destiny 2 en The Division 2. Aangezien dit populaire games zijn, begrijpen we de keuze van ontwikkelaar People Can Fly maar al te goed. Het zorgt er echter wel voor dat het lijkt alsof er van alles bijeen geschraapt is om het vervolgens in deze game te proppen.

Prijs en releasedatum

Wat is het? Een third-person looter shooter waarin de aarde verwoest is en de mensheid moet zien te overleven op een andere planeet vol buitenaards kwaad

Een third-person looter shooter waarin de aarde verwoest is en de mensheid moet zien te overleven op een andere planeet vol buitenaards kwaad Releasedatum? 1 april 2021

1 april 2021 Welke platorms? PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Google Stadia

PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Google Stadia Prijs? 59,99 euro

Een verhalende straf

(Image credit: TechRadar)

Outriders speelt zich af in de 22ste eeuw. De aarde is verwoest, waardoor de mensheid elders zijn geluk moet zien te beproeven. Gelukkig beschikken we over geavanceerde technologie waarmee het door de ruimte kan reizen. De mensheid komt terecht op de planeet Enoch, vol met buitenaardse wezens. Wat het nieuwe thuis moest zijn, is al gauw veranderd in een regelrechte hel.

Als speler ben je een 'outrider', die jarenlang in een cryoslaap is geweest. Na een reeks catastrofale gebeurtenissen word je meer dan dertig jaar later wakker om erachter te komen dat de mensheid nog altijd vecht om te overleven. Het lot ligt natuurlijk in jouw handen.

Hoewel het sci-fi aspect sterk aanwezig is, is er weinig aantrekkelijks aan het verhaal, en dat is een gemiste kans. Je spendeert namelijk heel wat uurtjes in een verhaallijn die uiteindelijk vrij weinig teweegbrengt. De cutscènes voelen dan ook aan als een straf om door te zitten.

Dat het verhaal niet je van het is, wil gelukkig niet zeggen dat de game niet de moeite waard is. De wereld is interessant genoeg om te verkennen en er is eindeloos veel extra lore te verzamelen, waardoor je meer over de wereld en de bewoners te weten kunt komen.

Looten maar!

(Image credit: TechRadar)

Outriders moet het voornamelijk hebben van het loot-aspect en leent veel invloeden van soortgelijke titels, waaronder Destiny 2. Het is overigens een van de meest toegankelijke looter shooters van het moment. Daarnaast zijn er gelukkig geen microtransacties aanwezig.

Als outrider doorloop je talloze missies waar je een breed arsenaal aan wapens ter beschikking hebt, waaronder shotguns, SMG's, LMG's, snipers en pistolen. Natuurlijk is het ook mogelijk om deze wapen te upgraden en dat geldt ook voor je bepantserde uitrusting.

Loot valt zowel uit vijanden als uit droppods, afhankelijk van de de gamemode die je kiest. Loot is onderverdeeld in verschillende categorieën, waaronder standaard, zeldzaam, episch en legendarisch. Door je gear te upgraden versla je vijanden sneller en gaat je health omhoog. Naast het wachten op betere lootdrops, kun je niet gebruikte items ook verkopen of uit elkaar halen. Zo kun je betere gear maken of aanschaffen.

Terwijl je de verhaallijn voor het eerst doorloopt, behaal je steeds hogere World Tiers. Deze maken de vijanden sterker, waardoor je ook betere loot kunt krijgen. Als je net begint met de game maak je het echter enkel erg lastig voor jezelf om steeds de hoogst beschikbare World Tier te kiezen. Bovendien is de tijd die je erin steekt, lang niet de moeite waard. We raden dan ook aan om het verhaal uit te spelen op een makkelijkere moeilijkheidsgraad. Die betere gear komt vanzelf en je bent minder lang bezig met het niet veel zeggende verhaal.

(Image credit: TechRadar)

Je kunt voor jouw outrider kiezen uit vier verschillende classes: Devastator, Technomancer, Trickster en Pyromancer. Elk van deze beschikt over eigen aanvallen en verschillende sterktes en zwaktes. Je kunt als menselijk schild fungeren met de Devastator, je vijand voor de gek houden met vaardigheden die de tijd beïnvloeden of van veraf jouw vijand verzwakken met de Technomancer. Kies vooral een class die past bij de speelstijl die je hanteert, al kun je altijd een nieuw personage aanmaken als je denkt dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt.

Tijdens de missies verdien je skill points om je personage mee te verbeteren. Je kunt uit drie hoofdtakken kiezen, waarmee je jouw outrider sterker maakt op bepaalde vlakken, afhankelijk van je speelstijl. Je kunt deze op elk moment volledig opnieuw toewijzen, dus je hoeft niet bang te zijn om fouten te maken.

De gameplay zorgt dankzij de veelzijdigheid van de classes en diens technieken voor veel vermaak. Zelfs met deze afwisseling ontkom je er echter niet aan dat het na verloop van tijd aanvoelt als een herhaling van zetten.

Wat we wel enorm waarderen, is het intuïtieve systeem binnen Outriders om de weg te wijzen. Je hoeft niet ellenlang te zoeken naar de juiste route, maar krijgt dit aangeraakt indien je dat wil. Dit is vooral handig aangezien je naast hoofdmissies vaak een hoop zijmissies tegelijk hebt lopen.

Chaos, chaos en nog eens chaos

(Image credit: TechRadar)

Als we een woord zouden moeten kiezen om Outriders uit te leggen, zou het 'chaos' zijn. Natuurlijk is jouw personage ontzettend sterk met bovennatuurlijke krachten. Je zal deze kracht echter met volle overgave moeten gebruiken als je het kwaad op de planeet Enoch wil bestrijden. Je voelt je als het ware een god, en dat is waarschijnlijk waar de game het meest in weet uit te blinken.

Tijdens missies heb je weinig tijd om te herladen of om op adem te komen. Hordes vijanden blijven aanstromen. Je hoeft niet ontzettend lang te wachten tot je superkrachten bruikbaar zijn, maar wordt zelf aangemoedigd om ze zo vaak mogelijk in te zetten.

De gunplay voelt redelijk solide aan, en het is erg bevredigend om de vele sterke hordes vijanden te verslaan met je verschillende aanvallen en wapens. Op het gebied van vuurgevechten heeft de game veel weg van The Division 2. Je gebruikt muren en beschutting om je achter te verbergen en kunt niet roekeloos door het slachtveld rennen.

Outriders biedt urenlang vermaak. De campaign neemt ongeveer 14 uur in beslag als je het niet op de allerhoogste moeilijkheidsgraad doorloopt. De zijmissies belonen je met een hoop experience, maar zijn net als het verhaal niet heel boeiend. Het draait natuurlijk echter allemaal om de endgame: Expeditions. Hier zal je het grootste gedeelte van je speeltijd doorbrengen.

Het zijn een soort Strikes die je kunt kennen van Destiny 2, waarbij je de missies steeds opnieuw voltooid om betere gear te verzamelen. Als je faalt krijg je nog steeds wat nieuwe gear, al zal deze een stuk minder goed zijn als je beloning voor het behalen van de eindstreep. Ook hier zijn verschillende Tiers te behalen, waarbij een hogere moeilijkheid eveneens voor betere beloningen zorgt.

Eindoordeel

Outriders is geen baanbrekende looter shooter vol verfrissende elementen, maar biedt wel een toegankelijk alternatief waar je heel wat uurtjes zoet mee kunt zijn. Als je gek bent op chaos, bloed en explosies, dan is Outriders zeker een game voor jou. De game is solo of met vrienden (of randoms) te spelen, al zal je snel ervaren dat je met meer personen beter af bent.

Al snel voelt de game als een herhaling van zetten, maar als je een echte doorzetter bent zal je je nog lang kunnen vermaken met het verdienen van de beste gear en wapens die Outriders te bieden heeft. Bovendien is de herspeelbaarheid hoog, omdat je de meerdere classes kunt spelen en daarbinnen verschillende speelstijlen aan kunt houden.