Nacon Revolution X Pro Controller review

De Nacon Revolution X Pro Controller is een prima controller om je de overhand te geven in competitieve games. Er zijn vier extra knoppen aanwezig en de personalisatieopties zijn makkelijk in te stellen. Daarnaast ligt de X Pro goed in de hand en zijn de knoppen responsief. De controller voelt wat plastic aan, maar wordt wel geleverd met handige opbergkoffer, gewichten en thumb grips.

Met de Nacon Revolution X Pro Controller haal je voor 109,90 euro een Xbox-controller in huis die je volledig naar wens kunt instellen. Er zijn vier extra knoppen te vinden op de achterkant. Vrijwel alles is instelbaar, van de reactiecurve van je sticks tot de kleur van de LED-verlichting. Je kunt maximaal vier profielen aanmaken die je instelt op basis van het soort game dat je speelt.

De Revolution X Pro Controller is niet zo premium als de Revolution Unlimited Pro voor de PlayStation of de Xbox Elite 2 Controller van Microsoft zelf. Zowel qua bouwkwaliteit als connectiviteit laat het wat te wensen over. Daar moet wel bij gezegd worden dat de Unlimited Pro dan ook met een steviger prijskaartje (169,90 euro) komt. De Revolution X Pro is eerder te vergelijken met de Revolution Pro Controller 3.

De controller is te gebruiken op de Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One en PC.

Nacon Revolution X Pro Controller: prijs en releasedatum

Wat is het? Nieuwe gaming-controller van Nacon voor Xbox en PC

Nieuwe gaming-controller van Nacon voor Xbox en PC Wanneer verschijnt het? 13 oktober 2021

13 oktober 2021 Wat kost het? 109,90 euro

Design

De Revolution X Pro werkt enkel bedraad, beschikt over instelbare knoppen en heeft aanpasbare profielen en verlichting rond de rechter thumb stick. (Image credit: TechRadar)

Het design van de Nacon Revolution X Pro Controller is niet heel bijzonder, maar dat hoeft ook niet. De afwerking is voornamelijk zwart, met grijze back buttons op de achterzijde. De XYAB-knoppen zijn in dezelfde stijl en kleuren als die van de standaard Xbox-controller. Ook de plaatsing van de sticks is identiek aan die van de Xbox-controller.

De Revolution X Pro heeft een iets andere vorm dan de standaard Xbox-controller van Microsoft. De grepen zijn wat smaller en iets minder schuin afgewerkt. De triggers liggen wel wat verder uit elkaar dan bij de standaard Xbox-controller, wat prettig kan zijn. Hierdoor gebruik je namelijk eerder je vingertoppen op de triggers dan dat je je tweede vingerkootjes erop rust.

De controller ligt lekker in de hand, maar de behuizing voelt wel wat goedkoop aan voor een controller van meer dan honderd euro. In combinatie met het relatief lage gewicht, is het niet echt premium te noemen. In vergelijking met de Nacon Revolution Unlimited Pro voor de PlayStation is de Revolution X Pro eerder een lichtgewicht. Zelfs als je de zwaarste bijgeleverde gewichten gebruikt, wordt dit gevoel niet geheel weggenomen.

Functies

Het gewicht van de Nacon Revolution X Pro Controller is aanpasbaar door middel van gewichten en er zitten vier extra instelbare knoppen op de achterkant. (Image credit: TechRadar)

Zowel de standaard Xbox-controller als de DualSense-controller van de PS5 voelen qua bouwkwaliteit beter aan. Waarom moet je de Nacon Revolution X Pro Controller, die zo'n vier tientjes meer kost dan bovenstaande controllers, dan toch overwegen? De voornaamste redenen tot aankoop zijn de instelbare knoppen en de personalisatieopties.

Er zijn bovendien vier extra knoppen in de vorm van instelbare back buttons aanwezig. Deze kunnen ervoor zorgen dat jij de overhand hebt in competitieve games als Call of Duty: Warzone en de aankomende shooters Battlefield 2042 en Halo Infinite.

Door middel van deze back buttons kun je snelkoppelingen instellen naar andere knoppen. Zo kun je twee achterste knoppen bij het spelen van shooters bijvoorbeeld instellen als de knoppen waarmee je hurkt en springt. Als je de andere twee back buttons instelt voor het gooien van granaten en gebruiken van tactische items, hoe je jouw duimen en wijsvingers nooit meer van de sticks en triggers te halen om deze acties uit te voeren.

Ook kun je de diktes van de sticks aanpassen met vervangbare hulzen. Hoe dunner de huls, hoe preciezer je te werk kunt gaan. Dat kan jou een flink voordeel opleveren ten opzichte van je tegenstander.

De bijgeleverde beschermkoffer biedt ruimte voor de controller, extra gewichten en extra thumb grips voor de sticks. (Image credit: TechRadar)

In de opbergkoffer vind je daarnaast twee extra thumb grips. In totaal heb je daardoor twee domed en twee concave grips om uit te kiezen. Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur gebruik je dus thumb grips met een bolling of met een kuiltje.

Deze zitten in een handige opbergdoosje, waar je ook drie setjes gewichten vindt van 10, 14 en 16 gram. Deze kun je via de achterkant van de controller in de grepen plaatsen, zodat je het gewicht van de controller naar wens aanpast.

Via speciale software (gratis te downloaden via Nacon) kun je niet alleen de knoppen naar wens aanpassen, maar ook de reactiecurve van de sticks en de gevoeligheid van de triggers. In totaal kun je vierprofielen toevoegen, waartussen je kunt schakelen via de Profile-knop aan de achterkant van de Revolution X Pro.

Ook niet onbelangrijk: je kunt voor ieder profiel de kleuren van de LED-ring die om de rechter stick zit aanpassen. De cirkel bestaat uit vier delen die je apart van elkaar kunt instellen. Het is dus mogelijk om vier verschillende kleuren in te stellen, al is het handig om te weten dat de kleuren wel wat in elkaar overlopen.

Er is ondersteuning voor Dolby Atmos aanwezig via de 3,5 mm koptelefoonaansluiting, maar dit voelt voornamelijk aan als een gimmick. De audiokwaliteit is niet bijzonder goed te noemen, welke headset je er ook op aansluit. Via de Nacon-software kun je EQ-instellingen wel naar wens aanpassen, maar dit lijkt niet al te veel verschil te maken. Het is daarom aan te raden om een draadloze gaming-headset te gebruiken, zoals de SteelSeries Arctis 7X.

Prestaties

De Nacon Revolution X Pro Controller wordt geleverd met bijgeleverde beschermkoffer. (Image credit: TechRadar)

De Nacon Revolution X Pro Controller ligt redelijk comfortabel in de hand en voelt wat plastic aan, maar over de prestaties hebben we weinig te klagen. Het remappen van de knoppen en het instellen van profielen werkt gemakkelijk.

Ander dan de Revolution Unlimited Pro voor de PlayStation, is de Revolution X Pro niet draadloos te gebruiken. Er wordt een kabel meegeleverd om de controller aan te sluiten op je PC of Xbox. Voor competitive gaming heeft bekabeld spelen vaak de voorkeur, omdat het eventuele input lag voorkomt. Het is echter jammer dat je niet de vrijheid hebt om zonder kabel te spelen indien je dat wenst.

Het D-pad, de XYBA-knoppen en de triggers zijn responsief en clicky. Twee van de back buttons, de S1- en S2-knoppen, beschikken over een getextureerde zwarte afwerking, waardoor je minder snel met je vingers van deze knoppen glijdt. Bij de bovenste back buttons ontbreekt deze textuur, wat toch een beetje voelt als een gemiste kans.

Het totaalgewicht van de Revolution X Pro-controller met de zwaarste gewichten is opmerkelijk genoeg een stuk minder zwaar dan de Nacon Revolution Unlimited Pro voor de PlayStation met de laagste gewichten erin. Het resultaat is dat de controller minder premium aanvoelt en iets minder prettig in de hand ligt dan we zouden willen.

Moet ik de Nacon Revolution X Pro Controller kopen?

Koop het als...

Je een competitive gamer bent

Speel je veel online shooters, dan kun je mogelijk een voordeel ten opzichte van je tegenstanders verkrijgen door de personalisatieopties en back buttons van de Revolution X Pro.

Je niet de absolute hoofdprijs wil betalen

De Nacon Revolution X Pro is wat prijziger dan de standaard Xbox-controller, maar beschikt wel over een hoop personalisatieopties én vier extra knoppen. Voor een controller met die specs is de prijs van 109,90 euro erg aantrekkelijk, aangezien veel alternatieven minstens vijf tientjes meer kosten.

Je jouw controller veel verplaatst

Neem jij jouw controller overal mee naar toe om bij vrienden of onderweg te gamen? De Nacon Revolution X Pro Controller wordt geleverd met handige opbergcase, waardoor je voorkomt dat de controller tijdens het vervoeren ervan beschadigd raakt.

Koop het niet als...

Je geen vier extra knoppen nodig hebt

Als je niet van plan bent om de vier extra back buttons te gebruiken, is er weinig reden om voor de Nacon Revolution X Pro te gaan. Er zijn namelijk genoeg controllers zonder deze extra knoppen verkrijgbaar, met een degelijkere afwerking en voor een lagere prijs.

Je draadloos gamen belangrijk vindt

De Nacon Revolution X Pro is enkel bedraad te gebruiken. Als je op zoek bent naar draadloze vrijheid, kun je beter kijken naar de Xbox Elite 2-controller, al moet je daarvoor wel wat extra geld neerleggen.