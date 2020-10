Het concept van de JBL Club One is zeker goed, maar de uitvoering laat op sommige vlakken te wensen over. Zo zijn de adaptieve noise-cancelling en Ambient Aware erg handig, maar hadden we die functies graag ook zelf kunnen instellen. Op designvlak zijn er daarnaast enkele ongelukkige keuzes gemaakt waardoor je moet kiezen tussen verschillende functionaliteiten.

JBL is geen onbekende in de audiowereld en produceert een uitgebreid gamma aan bluetooth-speakers, koptelefoons en zelfs soundbars. Hun nieuwste premium koptelefoon gaat door het leven als de JBL Club One, kost 349 euro en probeert op hetzelfde niveau te komen als de bekende Sony WH-1000XM3 en Bose Headphones 700. Door slimme noise-cancelling en ambient sound neemt de JBL Club One al het werk voor zijn rekening zodat jij zelf niets zou moeten instellen. Maar is dat ook echt zo? Wij zochten het uit.

Luxueus, maar onhandig design

Een eerste blik op de JBL Club One maakt meteen duidelijk dat dit geen goedkope koptelefoon is. De zachte, verstelbare hoofdband is afgewerkt met leer, evenals de oorkussens, en het geheel ziet er enorm slank uit. In de doos vind je daarnaast nog twee aux-kabels, die je zowel aan de linker- als rechteroorschelp kan aansluiten, een USB-C-oplaadkabel en een compacte travelcase. De pasvorm van de JBL Club One is bovendien enorm aangenaam zodat we hem probleemloos meerdere uren konden gebruiken zonder last te krijgen aan onze oren.

(Image credit: Future)

Zoals gewoonlijk zitten er fysieke knoppen aan de randen van beide oorschelpen. Aan de linkerkant zitten drie knoppen: de aan/uitknop, de bluetooth-knop en de knop voor Ambient Aware of TalkThru. Daarnaast kan je de volledige linkeroorschelp indrukken om Google Assistant of Amazon Alexa op te roepen. Aan de rechterkant vinden we de volumeknoppen en de pauzeknop. Als je de volumeknoppen lang ingedrukt houdt, dan ga je vervolgens naar het vorige/volgende nummer.

Aanvankelijk duurde het even voor we wisten waar de knoppen precies stonden. Dit was vooral lastig bij de drie knoppen aan de linkerkant, omdat ze alle drie exact dezelfde vorm hebben. We hadden het fijner gevonden als we de rechteroorschelp ook konden indrukken zoals aan de linkerkant, omdat je in dat geval niet moet zoeken naar de knop die je nodig hebt.

(Image credit: Future)

Slimme functies

De JBL Club One is voorzien van technologie die omschreven wordt als “True Adaptive Noise Cancelling”. Alleen al door die naam hebben we enorm hoge verwachtingen. Die verwachtingen worden helaas niet volledig ingevuld. Zoals gewoonlijk heb je de JBL Headphones-app nodig om de koptelefoon optimaal te gebruiken en allerlei functies in te stellen.

Nadat we de JBL Club One gekoppeld hadden, zagen we verrassend weinig instellingen in het hoofdmenu. We konden alleen de noise-cancelling aan of uit zetten en kiezen of een van de knoppen op de koptelefoon gebruikt werd voor de TalkThru-functie of de Ambient Aware-functie. Het feit dat de regeling van de noise-cancelling én Ambient Aware (hiermee worden omgevingsgeluiden doorgelaten zodat je veilig bent in het verkeer) automatisch gebeurt, kan een voordeel zijn als je zelf liever niet sleutelt met de instellingen. Tegelijk kan het een nadeel zijn als je liever wel handmatig instelt hoeveel geluid er geblokkeerd/doorgelaten wordt, want die optie is er helaas niet. We moeten wel toegeven dat zowel de noise-cancelling als de Ambient Aware goed hun werk deden. Toch hadden we deze functies graag zelf ingesteld.

(Image credit: Future)

De TalkThru-functie gebruik je daarnaast zodat je een gesprek kan voeren met de JBL Club One nog op je hoofd en werkte ook naar behoren. Een groot nadeel is dat je moet kiezen of je Ambient Aware of TalkThru koppelt aan de knop op de linker oorschelp. Het was beter geweest om hier twee knoppen te hebben zodat je niet moet kiezen welke van deze twee functies je wilt. Wat heel handig was geweest, was een rechteroorschelp die we ook konden indrukken om een bepaalde actie uit te voeren. Maar die mogelijkheid blijft helaas beperkt tot de linkerkant.

Topgeluid met een lastige equalizer

Als je al eerder een van onze JBL reviews hebt gelezen, dan weet je dat we geen grote fan zijn van de equalizer in de app. JBL heeft nu een nieuwe functie toegevoegd aan de equalizer, maar helaas is ons initiële probleem niet aangepakt. Je kan nog steeds kiezen uit drie profielen in de equalizer, maar als je handmatig iets wil instellen, dan hebt je iets meer diepgaande audiokennis nodig. De toevoeging, die exclusief voor de JBL Club One is, bestaat uit enkele verschillende dj-profielen van bekende dj’s. Die profielen zouden ook moeten overeenkomen met de stijl van die specifieke dj. Een gebruiksvriendelijke en eenvoudige equalizer krijgen we nog steeds niet, maar de dj-profielen zijn in de praktijk niets meer dan andere audioprofielen voor de equalizer. We gaan dus alvast de goede richting uit met meer vooraf ingestelde opties.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Over het geluid in het algemeen zijn we tot slot erg tevreden. De JBL Club One is een van de weinige koptelefoons die ook echt geschikt is voor eender welke muziekstijl. Bij popmuziek was de bas net goed genoeg, maar niet overheersend, en bij hoge noten bleef het geluid steeds kraakhelder klinken. Of je nu houdt van muziek met hoge, lage of middentonen, de JBL Club One kan ze allemaal aan.

Eindoordeel

Ben je echter iemand die zelf niet veel wil prutsen met zijn koptelefoon en gewoon muziek wilt luisteren, dan is de JBL Club One een goede en vooral enorm stijlvolle optie.