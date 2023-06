De Garmin Fenix 7 Pro is niet veel veranderd ten opzichte van zijn voorganger, maar dat hoeft ook niet. De hint zit in de naam: dit is een geüpgrade Fenix 7, en hij doet dat met bijgewerkte sensoren, nieuwe trainingsprofielen, nieuwe Score-functies en een heldere LED-zaklamp. Of de Scores de bijgewerkte sensoren nodig hebben om te werken valt nog te bezien, maar zo niet, dan kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat dit allemaal via een software-update tot stand is gekomen.

Dit is een hands-on review om je onze eerste indrukken te geven over de nieuwe Garmin Fenix 7S Pro. Stay tuned, want we zullen dit artikel binnenkort uitbreiden en updaten met meer info.

Garmin heeft zijn Garmin Fenix 7 Pro en Garmin Epix Pro horloges onthuld. Deze bijgewerkte versies van de Garmin Fenix 7 en Garmin Epix (Gen 2) hebben alles behouden wat hen tot de beste Garmin horloges maakt, namelijk door slechts een paar dingen te veranderen en een handvol nuttige nieuwe functies toe te voegen.

We duiken hieronder in wat er precies nieuw is aan de Garmin Fenix 7 Pro, maar wie hoopt op een volwaardig herontwerp à la de Garmin Forerunner 265 en 965 komt er wellicht bekaaid vanaf. Als je al een Fenix 7 hebt, zal je je waarschijnlijk niet geroepen voelen om de nieuwe versie te kopen.

Maar de Garmin Fenix 7 Pro lijkt als een premium outdoorhorloge op zichzelf uit te blinken als een prachtig voorbeeld van outdoor smart tech, en in onze korte tijd met de wearable hebben we tot nu toe niets gevonden dat dat weerlegt.

Garmin Fenix 7 Pro: Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De Garmin Fenix 7 Pro komt in drie maten, net als de oorspronkelijke Garmin Fenix 7 serie; een 42mm Garmin Fenix 7S Pro, waarbij de S aangeeft dat het 'klein' is; een 47mm Garmin Fenix 7 Pro zonder maataanduiding, en een 51mm 7X Pro. Wij hebben de kleinere 7S Pro getest.

De Fenix 7 Pro serie begint bij 849,99 euro voor de 42mm en de 47mm modellen, en stijgt tot 949,99 euro voor het 51mm model.

Je betaalt in feite voor meer schermruimte en een indrukwekkendere batterijduur. Of dit de meerprijs waard is, valt nog te bezien, en hangt echt af van de vraag of je het meeste gaat halen uit de batterijduur van de middelmatige 47mm Fenix 7 Pro of de enorme capaciteit van de Fenix 7X Pro tijdens meerdaagse tochten in de wildernis en op trails. Maar als je het soort persoon bent dat het niet erg vindt om 1000 euro neer te tellen voor een outdoorhorloge, dan ben je waarschijnlijk iemand die het maximale wil halen uit wat hij koopt.

Garmin Fenix 7 Pro: Specs

Swipe to scroll horizontally Onderdeel Garmin Fenix 7S Pro Garmin Fenix 7 Pro Garmin Fenix 7X Pro Garmin Epix Pro (42mm) Garmin Epix Pro (47mm) Garmin Epix Pro (51mm) Prijs 849,99 euro 849,99 euro 949,99 euro 949,99 euro 949,99 euro 1.049,99 euro Grootte 42mm 47mm 51mm 42mm 47mm 51mm Gewicht 63g 79g 96g 63g 78g 98g Batterij 14 dagen, 46 uur GPS, solar 22 dagen, 73 uur GPS, solar 37 dagen, 122 uur GPS, solar 10 dagen, 28 uur GPS 16 dagen, 42 uur GPS 31 dagen, 82 uur GPS Scherm 240 x 240px MIP 260 x 260px MIP 280 x 280px MIP 390 x 390px AMOLED 416 x 416 px AMOLED 454 x 454px AMOLED Waterbestendig 10ATM 10ATM 10ATM 10ATM 10ATM 10ATM

Garmin Fenix 7 Pro: Design

(Image credit: Future)

De Garmin Fenix 7 Pro lijkt heel erg op de originele Fenix 7, zonder af te wijken van de klassieke configuratie met vijf knoppen. De 7S Pro die we hebben getest, miste de zichtbare schroeven waarmee de bezel aan de behuizing is bevestigd bij de gewone Fenix 7-serie vanwege zijn kleinere formaat, en hij wordt geleverd in een aantrekkelijke goud-witte uitvoering in plaats van het meer tactisch ogende zwart of grijs van de grotere horloges.

Het heeft echter dezelfde harde titanium bezel en hetzelfde saaie maar zuinige memory-in-pixel touchscreen in plaats van het prachtige AMOLED-scherm van de Epix. Voor een meerprijs kan je een model met saffierglas krijgen, zodat het scherm bestand is tegen allerlei outdooravonturen. Zelfs de kleinere 7S Pro heeft nu een MIP-scherm dat is uitgerust met Power Glass-solar, een functie die gewoonlijk is voorbehouden aan grotere horloges.

Dat is niet de enige hardwarematige verandering. De LED-zaklamp van de oudere Fenix 7X heeft zijn weg gevonden naar de andere versies van de 7 Pro. De zaklamp wordt bediend door de 'licht'-knop linksboven, die meestal wordt gebruikt om het scherm te verlichten, of je kunt hem openen in het widgetmenu. Het licht heeft zes standen: een vast wit licht van vier verschillende intensiteiten, een stroboscoopfunctie en een 'night vision'-modus met rood licht dat perfect is om bijvoorbeeld passerende automobilisten tijdens het hardlopen te waarschuwen.

(Image credit: Future)

Tijdens onze eerste tests bleek het licht perfect geschikt. We hebben het getest in een donkere kamer en op de helderste stand verlicht het lampje duidelijk een meter of vijf recht voor je, genoeg om te zoeken naar een gevallen telefoon, en het kan dienen als een signaleringshulpmiddel in het donker. Hoeveel het licht van de batterij verbruikt, is (nog) onduidelijk.

Ook nieuw zijn de "ruimtelijk diverse optische sensoren" die nu de achtersensor-array van de Fenix 7 Pro-serie vormen. Samen met "sportspecifieke algoritmen" zou het horloge betere tracking bieden voor verschillende trainingen, zodat al die verschillende trainingsprofielen meer betekenis krijgen, en niet alleen verschillende labels voor hartslag en verbrande calorieën.

Garmin Fenix 7 Pro: Functies

(Image credit: Future)

Zowel de Garmin Fenix 7 Pro als de Epix Pro serie bieden twee nieuwe Garmin trainingscores: Endurance Score en Hill Score. Endurance-score is een numerieke waarde die wordt berekend aan de hand van consistente V02 max metingen, aanvankelijk over een periode van twee weken, die je vertelt hoe goed je lichaam reageert op duurtraining. Hoe hoger je Endurance-score, die meet hoe efficiënt je zuurstof in je spieren krijgt, hoe langer je een bepaalde activiteit zou moeten kunnen volhouden.

Hill-score is een beetje anders. Dit is een numerieke waarde die je prestatievermogen weergeeft, of hoe effectief je benen zijn om je over heuvels voort te stuwen. Het is in dit stadium onduidelijk of dit alleen voor hardlopers is, of dat ook fietsers baat kunnen hebben bij Hill-score, en op welke bestaande statistieken het is gebaseerd.

We hebben Garmin om meer informatie gevraagd, en we zullen dit gedeelte bijwerken voor onze volledige beoordeling

Elders krijgen topografische kaarten een paar geweldige nieuwe upgrades, waaronder weerdiensten. Met Relief Shading, dat gebieden met verschillende kleuren markeert op basis van neerslag, kun je in één oogopslag zien wanneer de stormwolken op komst zijn. Een andere coole nieuwe functie is Up Ahead, die trailrunners en fietsers informatie geeft over interessante locaties in de buurt. Het voorbeeld dat Garmin geeft, is hulpposten tijdens een wedstrijd, maar we weten nog niet of lokale oriëntatiepunten hierop kunnen verschijnen. Dit zou de functie nuttig maken voor zowel recreanten als deelnemers.

Er zijn ook tal van nieuwe trainingsprofielen opgenomen, zoals wildwatervaren, motorcross, overlanding en, volgens Garmin, nog tientallen andere. Nogmaals, deze moeten nieuwe relevantie bieden dankzij de verbeterde sensoren en nieuwe sportspecifieke algoritmen. We kijken ernaar uit om in een aantal van de trainingsprofielen te duiken om precies te zien welke sportspecifieke statistieken worden aangeboden. Het standaard trainingsscherm en de widget lay-out zien er hetzelfde uit als voorheen: iedereen die al eerder een Fenix heeft gebruikt, of welk Garmin horloge dan ook, zal zich hier thuis voelen.

Garmin Fenix 7 Pro: Vroeg oordeel

(Image credit: Garmin)

De Garmin Fenix 7 is al een van de beste hardloophorloges en algemeen beste smartwatches die je kunt kopen, en op basis van onze eerste indrukken is de Fenix 7 Pro-serie alleen maar beter. We zullen meer tijd besteden aan het grondig testen van de 7S Pro voor onze volledige review. De tijd zal leren of de nieuwe functies genoeg zijn om nog een bijna onmogelijke score van vijf sterren te verdienen.