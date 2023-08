Zien we volgend jaar een goedkopere versie van de Samsung Galaxy Z Flip 6?

Vouwbare smartphones zijn nog steeds ongelooflijk duur. De Samsung Galaxy Z Flip 5 begint bij 1.199 euro en de Samsung Galaxy Z Fold 5 bij 1.899 euro. De enige goedkopere optie is de Motorola Razr 40 die begint bij 899 euro, wat alsnog niet bepaald een koopje is. Naar verluidt zou ook Samsung met zo'n goedkopere optie komen in 2024.

Dit meldt @Tech_Reve, een bekende leaker op Twitter. Die beweert dat de Samsung Galaxy S23 FE binnenkort wordt gelanceerd en dat er vanaf nu misschien jaarlijks nieuwe FE-modellen komen. Het meest interessante is de vermelding van een goedkopere FE-versie van de Samsung Z-serie. Die zouden we zien na de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6, die in augustus 2024 worden verwacht.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.August 20, 2023 See more

Dit is een geloofwaardige claim, aangezien uit een survey van Samsung duidelijk werd dat de hoge adviesprijs momenteel de grootste drempel is bij foldables. Het is dus niet meer dan logisch dat Samsung van plan is om een goedkopere foldable te lanceren.

Een Flip of Fold?

Zelfs als @Tech_Reve gelijkt heeft, ontbreekt er concrete informatie. Zo wordt er niet vermeld of het gaat om een Galaxy Z Flip 6 FE, Galaxy Z Fold 6 FE of beide. Enerzijds is de Fold het duurste toestel dat het meeste "nood heeft" aan een goedkoper alternatief. Anderzijds is de Flip het toestel dat Samsung in de markt zet als een coole smartphone voor consumenten. Naar onze mening is een Galaxy Z Flip 6 FE die ongeveer 800 euro kost interessanter dan een Galaxy Z Fold 6 FE die ongeveer 1500 euro kost.

Dan is er nog de vraag wanneer Samsung hem daadwerkelijk zou lanceren. Als het toestel na de Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 komt, dan betekent dat waarschijnlijk ergens na augustus 2024. We weten niet of de smartphone dan aan het einde van 2024 wordt gelanceerd, het begin van 2025 of nog later.

Tot slot zal het interessant zijn om te zien hoe Samsung de kosten verlaagt. Bij de Samsung Galaxy S21 FE betekent dat minder RAM en slechtere camera's, dus misschien zien we hier hetzelfde. Samsung kan ook het idee van de Motorola Razr 40 volgen en het grotere coverscherm vervangen door het kleine schermpje dat we kennen van de Samsung Galaxy Z Flip 4.