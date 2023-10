Samsung Galaxy S24 lijkt in januari uit te komen

De Samsung Galaxy S23-telefoons werden onthuld op 1 februari 2023, maar het lijkt er steeds meer op dat de Samsung Galaxy S24-serie eerder in 2024 verschijnt, en waarschijnlijk nog voor eind januari.



Volgens de ervaren tipgever @UniverseIce op de Chinese social media site Weibo (via @Tech_Reve en Google Translate) is de Galaxy S24 nu in massaproductie gegaan, waardoor het toestel op koers ligt voor een lancering "midden tot eind januari".



Bronnen die spreken met SamMobile suggereren echter dat een lancering "begin tot midden januari" nog steeds tot de mogelijkheden behoort, maar dat "het alle kanten op kan gaan". Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat januari de maand is, hoewel de exacte datum nog moet worden vastgesteld.



Het is zeker aannemelijk dat er zelfs binnen Samsung nog onduidelijkheid heerst en dat er nog geen specifieke datum voor de lancering is vastgesteld. Er komt ongetwijfeld nog een Samsung Unpacked evenement aan.

Vroege start

SSamsung Galaxy S24 lanceringsdatum geruchten zijn nogal karig, maar januari is eerder genoemd door een tipgever, dus het is bijna zeker dat Samsung zijn vlaggenschip telefoons eerder uit wil brengen dan het dit jaar heeft gedaan.



De Samsung Galaxy S22-serie werd gelanceerd op 9 februari 2022, terwijl de Samsung Galaxy S21 serie werd onthuld op 14 januari 2021. Deze lanceringsdata zijn niet zo consistent als die van bijvoorbeeld de iPhone, maar ze zijn altijd vroeg in het jaar.



Zelfs met een mogelijke lanceerdatum die nog enkele maanden op zich laat wachten, blijven er regelmatig geruchten en lekken over de Galaxy S24 verschijnen. In de afgelopen dagen hebben we updates gehoord over meer RAM, betere schermen en satellietverbindingen voor deze telefoons.



Een ander gerucht dat we hebben gehoord is dat Samsung terug zal gaan naar het gebruik van zowel zijn eigen Exynos chip als de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 in de Galaxy S24, dus de prestaties die je krijgt kunnen afhangen van waar ter wereld je hem toevallig koopt.