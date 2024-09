Nieuwe uitgelekte informatie hint naar het ontwerp van de Samsung Galaxy S25 Ultra

Er lijkt geen einde te komen aan de lekken rondom de Samsung Galaxy S25 en dat zal waarschijnlijk zo blijven tot de onthulling van de smartphone ergens in januari. Twee nieuwe afbeeldingen zijn online verschenen die ons een idee geven van het ontwerp van de Ultra-versie.

We hebben al gehoord dat de Galaxy S25 Ultra volgend jaar een meer afgerond ontwerp zal krijgen, wat comfortabeler in de hand zou liggen. Maar volgens een nieuwe post van de bekende tipgever Ice Universe zal het ontwerp van de camera aan de achterkant niet veel veranderen.

De post toont naar verluidt een hoesje voor de Samsung Galaxy S25 Ultra, en zoals verwacht zijn er zes uitsparingen te zien, gebaseerd op het ontwerp van het huidige model (vier voor de daadwerkelijke camera’s, een voor de flitser en een voor de laserafstandsmeter voor autofocus).

Ter referentie: de Galaxy S24 Ultra is uitgerust met een 200MP camera, een 10MP telelens, een 50MP periscooplens en een 12MP ultragroothoekcamera, met een optische zoom tot 5x. Er is sprake van mogelijke upgrades voor enkele van deze camera’s dit jaar, hoewel deze leaks suggereren dat de lay-out grotendeels hetzelfde blijft.

Nog een gelekte foto

R angle and bezel:S24+ and S25 Ultra pic.twitter.com/LNy4DmiCUlSeptember 21, 2024

Er is meer nieuws van Ice Universe, want de tipgever heeft ook een render gepost waarin de hoek en bezel van de huidige Samsung Galaxy S24 Plus worden vergeleken met wat we kunnen verwachten van de Galaxy S25 Ultra.

Er gaan geruchten dat Samsung volgend jaar de bezels nog verder kan verkleinen, en dat is te zien op deze gelekte afbeelding. Ook kun je het afgeronde ontwerp van de hoeken zien die we eerder hebben genoemd.

Ter vergelijking kun je de eerder gelekte renders van de Galaxy S25 Ultra bekijken: er is niet veel veranderd aan de achterkant van het toestel, maar het algehele uiterlijk en de vorm lijken meer in lijn te zijn met de andere modellen in de serie.

Zoals vaak het geval is, hebben we meer gehoord over het Ultra-model dan over de standaard- of Plus-modellen. Zo zijn er bijvoorbeeld berichten dat het schermformaat van het Ultra-model iets wordt vergroot naar 6,86 inch (ten opzichte van 6,8 inch).