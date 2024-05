Mysterieuze Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim and Galaxy Z Flip 6 Slim duiken op in geruchten

Er zijn al meerdere geruchten geweest rond een Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra en Samsung Galaxy Z Fold 6 FE. Daar komt nu nog een derde optie bij, die Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim zou heten.

Deze naam werd als eerst genoemd door Ross Young, die op Twitter beweerde dat deze Galaxy Z Fold 6 Slim mogelijk een groter scherm zou hebben dan de standaard Samsung Galaxy Z Fold 6 en dat hij waarschijnlijk dunner zou zijn. Er ontbreekt echter één onderdeel en dat is de "digitizer" oftewel het onderdeel van het display waardoor de S Pen-stylus kan werken. Aangezien je de S Pen van de Galaxy Z Fold-smartphones tot nu toe los moet aanschaffen, is het enigszins logisch om een model te maken zonder deze ondersteuning.

Hearing about a Samsung Fold 6 Slim, Q4'24, bigger display than the Fold 6. Price probably similar to the Fold 6. No pen input.May 23, 2024

Gek genoeg zou de prijs naar verluidt vergelijkbaar zijn met die van de standaard Samsung Galaxy Z Fold 6. Young voegt eraan toe dat dit Slim-model waarschijnlijk begin 2025 zal verschijnen, naast de Samsung Galaxy S25. Dat is bijna zes maanden later dan de Galaxy Z Fold 6, die aan het begin van juli wordt verwacht.

Young zegt ook dat er een kans is dat dit de Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra is en dat Samsung nog niet heeft besloten wat de uiteindelijke naam zal worden. Als dit echt de Ultra is, verwachten we wel een (veel) hogere prijs.

Dit is verder niet het enige gerucht over een Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim. Galaxy Club (via SamMobile) beweert dat ze bewijs hebben gezien van zowel een "Q6 Slim" als een "B6 Slim". Op basis van Samsungs gebruikelijke naamgeving zou de eerste waarschijnlijk de Galaxy Z Fold 6 Slim zijn en de tweede een Samsung Galaxy Z Flip 6 Slim.

What's in a name?

Alsof we nog niet genoeg namen hebben gezien, is er ook nog een "Q6 Slim Pro", wat voluit iets wordt als "Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim Pro". Zou Samsung echt al deze toestellen op de planning hebben staan? Waarschijnlijk niet. Galaxy Club zegt zelfs dat de Galaxy Z Fold 6 Slim, Galaxy Z Fold 6 Slim Pro en Galaxy Z Fold 6 Ultra allemaal hetzelfde toestel zijn en dat Samsung gewoon nog geen definitieve naam heeft gekozen.

Dus of het nu Ultra, Slim, Pro of Slim Pro is, het is goed mogelijk dat er een extra Galaxy Z Fold 6-variant aankomt, die dunner en mogelijk groter is dan de standaard Samsung Galaxy Z Fold 6. De kans bestaat dat we de telefoon hier niet eens kunnen kopen, want er zijn geruchten dat de Galaxy Z Fold 6 Ultra exclusief zou zijn voor Zuid-Korea.

De Samsung Galaxy Z Flip 6 Slim is nog mysterieuzer, want dit is de eerste keer dat we die naam horen. Er is amper iets bekend over deze Galaxy Z Flip 6 Slim, maar ook hier is de kans groot dat deze exclusief is voor Zuid-Korea. Hopelijk komen we snel meer te weten.