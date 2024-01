OPPO lanceert nieuwe budgetsmartphone met extra luide stereospeakers

OPPO introduceert de OPPO A79 56, de nieuwste smartphone die is ontworpen om uitzonderlijke audiovisuele en vlotte ervaringen te leveren. De A79 5G heeft een groot FHD+ Sunlight Display en verbeterde dubbele stereoluidsprekers waarmee de audiovisuele ervaring naar een hoger niveau wordt getild. De smartphone is uitgerust met 33 W SUPERVOOC snelladen, een grote batterij van 5.000 mAh, een uitgebreide opslagconfiguratie en andere verbeteringen in zowel hardware als software, en biedt uitstekende prestaties om een soepele, betrouwbare en langdurige ervaring voor gebruikers te garanderen.

Stijlvol en elegant design

De A79 5G bestaat in drie stijlvolle kleurafwerkingen: Dazzling Purple, Glowing Green en Mystery Black. Zowel de Dazzling Purple als Glowing Green afwerkingen zijn voorzien van een exclusief Glowing Feather Design, met een speciale textuur om de telefoon een dynamisch en 'veerachtig' tintje te geven en tegelijkertijd een mooi diamantachtig uiterlijk te creëren. De slanke en stijlvolle telefoon weegt ongeveer 193 gram en is slechts 7,99 mm dik, wat zorgt voor een comfortabelere grip.

Het ontwerp van de camera aan de achterkant is geïnspireerd op mechanische horloges en heeft een luxueus wijzerplaatontwerp met een reflecterende textuur in een ovaal decoratief paneel. Dit creëert een gevoel van diepte en een driedimensionaal effect dat licht en schaduw op verschillende manieren reflecteert wanneer het wordt bekeken vanuit meerdere hoeken.

De OPPO A79 5G heeft ook een IP54-rating, wat betekent dat hij tegen dagelijkse spatten en stof kan. De A79 5G heeft honderden verschillende tests ondergaan in het kwaliteitslaboratorium van OPPO en heeft een bewezen levensduur, zodat gebruikers kunnen werken, spelen en multitasken zonder zich zorgen te hoeven maken over de bescherming van hun telefoon.

Helder Sunlight Display

Aan de voorkant van de telefoon is de nieuwe A79 5G voorzien van een 6,72 inch groot FHD+ Sunlight-display met de punch hole bovenaan in het midden, voor een groter scherm. Dat zorgt voor een verbeterde en meeslepende gaming- en audiovisuele ervaring.

Dankzij de maximale schermhelderheid van 680 nits is het gemakkelijk om tekst te lezen, zelfs overdag in de zon. Bovendien zorgen de hoge resolutie van 1080 x 2400 pixels en ondersteuning voor een 100% DCI-P3-kleurengamma voor een aanzienlijk verbeterde kleurverzadiging en kleurnauwkeurigheid, voor indrukwekkendere beelden met realistischere en levendigere kleuren.

Dual Stereo-speakers met Ultra Volume-modus

Om een meer allround entertainmentervaring te bieden, is de A79 5G ook uitgerust met nieuwe dubbele stereo-luidsprekers. De luidsprekers bieden tot 86% meer volume dan de vorige generatie en leveren een vollere, rijkere stereo surround-geluidskwaliteit. Gecombineerd met de ingebouwde algoritmen bieden de luidsprekers geoptimaliseerde ruisonderdrukking en echo-onderdrukking voor duidelijkere gesprekken in elke situatie. Ondertussen zorgt het verbeterde surround-geluid voor een betere beleving van entertainment-content.

Voor die momenten waarop nog meer volume nodig is, kan de geüpgradede Ultra Volume-modus op de A79 5G de geluidsoutput van de luidsprekers met maar liefst 300% maximaliseren, waardoor gebruikers zelfs in de meest luidruchtige omgevingen van hun favoriete nummers kunnen genieten en nooit meer een inkomend gesprek hoeven te missen. Bij gebruik van de oortjes biedt de Ultra Volume-modus ook de mogelijkheid om het volume tot 200% te verhogen zonder dat de audiokwaliteit wordt beïnvloed tijdens telefoongesprekken of spraakoproepen op WhatsApp en Messenger.

Uitstekende fotografie voor elke gelegenheid

Voor betere beeldervaringen is de OPPO A79 5G uitgerust met een krachtig camerasysteem bestaande uit een 50MP-camera, een 2MP-portretcamera en een 8MP-selfiecamera. Met de hoofdcamera en superresolutie-algoritmen is het nu mogelijk om in 108MP beelden vast te leggen, vol ingewikkelde details. Ondertussen maakt een reeks creatieve beeldfuncties - waaronder AI Portrait Retouching, Portrait Mode, Ultra Night Mode en Selfie HDR - het gemakkelijker om verbluffende portretten te maken in elk scenario.

Vlot en betrouwbaar op de lange termijn

De A79 5G beschikt over een 4GB RAM + 128GB ROM-configuratie. Met OPPO’s RAM Expansion-technologie kan vrije ROM-ruimte tijdelijk worden omgezet in maximaal 4 GB RAM extra bovenop het bestaande werkgeheugen, zodat de telefoon altijd soepel werkt.

Naast de geüpgradede hardware zorgt OPPO’s eigen Dynamic Computing Engine voor een nog soepelere ervaring op de A79 5G. Die maakt op systeemniveau gebruik van parallelle compute-technologie om resources op intelligente wijze te plannen en de soepelheid en stabiliteit in alledaagse scenario's te vergroten. Hierdoor versnelt de Engine niet alleen de openingssnelheid van apps, maar zorgt hij er ook voor dat meer apps tegelijkertijd soepel op de achtergrond blijven draaien, zelfs in scenario's met zware belasting.

Met deze optimalisaties heeft de A79 5G de OPPO Lab 36-Month Fluency Protection-test doorstaan, waardoor een gegarandeerde vlotheid tot 36 maanden wordt gegarandeerd en gebruikers zelfs na langdurig gebruik kunnen genieten van dezelfde soepelheid als bij een nieuwe telefoon.

De A79 5G beschikt ook over een grote batterij van 5.000 mAh die in ongeveer 74 minuten tot 100% kan worden opgeladen met behulp van OPPO's 33W SUPERVOOC-snellaadtechnologie. Met één volledige oplaadbeurt kunnen gebruikers maar liefst 26 uur telefoneren, 14 uur YouTube kijken of 6 uur PUBG spelen. Bovendien is slechts 5 minuten opladen voldoende voor maximaal 1,4 uur YouTube kijken of 2,6 uur bellen.

De OPPO A79 5G is verkrijgbaar in Mystery Black vanaf 15 januari via OPPO's online shop en andere verkoopkanalen voor een adviesprijs van 299 euro.