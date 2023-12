Oppo introduceert twee nieuwe budgetsmartphones onder 250 euro

OPPO kondigt aan dat de nieuwste toevoegingen aan zijn A Series portfolio verkrijgbaar zijn. Het betreft de OPPO A38 met 33W SUPERVOOC snelladen en een grote batterij van 5.000 mAh die wordt aangedreven door MediaTek Helio G85 met voldoende geheugen en opslag. Het apparaat beschikt ook over een 50 MP AI-camera, een verbluffend 90 Hz Sunlight Display en Ultra Volume-modus, de perfecte combinatie om een uitzonderlijke gebruikerservaring te bieden.

Daarnaast is de OPPO A58 nu verkrijgbaar. Met een opmerkelijk 6,72 inch FHD+ Sunlight Display en verbeterde dubbele stereoluidsprekers tilt de OPPO A58 de entertainmentervaring naar een hoger niveau om aan de behoeften van verschillende scenario's te voldoen. Met de krachtige 33W SUPERVOOC-oplaadfunctie, een grote, langwerkende batterij van 5.000 mAh, verbeterde hardware en het intuïtieve ColorOS 13.1 beschikt de stijlvol ontworpen OPPO A58 over een uitstekende batterijduur en krachtige prestaties. Hierdoor worden zeer betrouwbare en soepele prestaties geleverd die passen bij de dynamiek en levensstijl van de gebruiker.

OPPO A58: groot scherm en krachtige speakers

(Image credit: OPPO)

De nieuwe OPPO A58 is voorzien van een 6,72 inch FHD+ Sunlight Display en biedt een schermhelderheid van 680 nits, zodat gebruikers gemakkelijk foto's kunnen bekijken of tekst kunnen lezen in fel zonlicht. Het Sunlight Display heeft een hoge resolutie van 2400×1080 en ondersteuning voor 100% DCI-P3-kleurengamma voor het weergeven van levendige content en haarscherpe teksten.

De A58 is ook uitgerust met geüpgradede dubbele stereo-luidsprekers. De luidsprekers bieden tot 40% meer volume dan de vorige generatie en leveren een vollere, rijkere stereo surround-geluidskwaliteit voor gesprekken, games of video.

Verder is hij uitgerust met een 50 MP AI-camera, waarmee gebruikers kristalheldere beelden met hoge resolutie vastleggen. Dankzij ondersteuning voor pixelbinning worden vier pixels gecombineerd om één grotere pixel te vormen, waardoor meer details behouden blijven, vooral bij weinig licht. De 50 MP AI-camera en de 2 MP-portretcamera werken samen om indrukwekkende achtergrond-blurring te bieden. Met de 8 MP-camera aan de voorkant levert de OPPO A58 verbluffende selfies en verbeterde videogesprekkwaliteit.

Naast zijn indrukwekkende entertainmentfuncties en camerasysteem wordt de OPPO A58 geleverd met een grotere batterij en een hogere oplaadsnelheid voor betrouwbare batterijprestaties. Dankzij de grote batterij van 5.000 mAh kunnen OPPO A58-gebruikers 32 uur bellen, 16 uur YouTube kijken of 5 uur PUBG spelen op één volledige lading. Dankzij OPPO's 33W SUPERVOOC-snellaadtechnologie kan de batterij van 5.000 mAh in slechts 75 minuten tot 100% worden opgeladen, terwijl een snelle oplaadbeurt van 5 minuten zorgt voor 3,39 uur aan telefoongesprekken.

De OPPO A58 is nu inBelgië verkrijgbaar in Glowing Black met 6GB RAM + 128GB ROM voor 249 euro via OPPO's online shop en andere verkoopkanalen.

OPPO A38: helder display en licht ontwerp

(Image credit: OPPO)

De OPPO A38 blijft trouw aan OPPO's iconische ontwerp met zijn levendige kleuren en prachtige texturen. De OPPO A38 is verkrijgbaar in Glowing Black en maakt gebruik van OPPO’s exclusieve OPPO Glow-ontwerp, dat de achterkant van de telefoon een subtiel glinsterend uiterlijk geeft, voor een vingerafdrukbestendige, dubbele matte afwerking met glitterdetails.

Het is vaak een uitdaging om content op het scherm te lezen of bekijken in fel licht, maar de OPPO A38 introduceert een gloednieuw 90 Hz Sunlight Display met een maximale schermhelderheid van 720 nits in de High Brightness-modus.

Bovendien beschikt de OPPO A38 over een 6,56 inch HD+ scherm met een refresh rate van 90 Hz en een 96% DCI-P3-kleurengamma, voor levendige kleuren en vloeiende beelden. De OPPO A38 wordt ook geleverd met All-Day AI Eye Comfort, om vermoeide ogen tegen te gaan en kijken comfortabel te maken, ongeacht de schermtijd.

De OPPO A38 is uitgerust met een 50 MP AI-camera en een 2 MP bokeh-camera, waardoor gebruikers heldere, natuurlijke beelden kunnen vastleggen. Dankzij pixelbinning worden vier pixels gecombineerd tot één grotere pixel, waardoor meer details behouden blijven, zelfs bij weinig licht. De twee camera's werken ook samen met OPPO's geavanceerde portretalgoritme om indrukwekkende bokeh-effecten op de achtergrond te creëren. Met de 5 MP-camera aan de voorkant levert de OPPO A38 verbluffende selfies en verbeterde videogesprekskwaliteit.

Ook de OPPO A38 heeft de Ultra Volume-modus, een softwarefunctie die helpt het luidsprekervolume met 300% te versterken. Dit zorgt ervoor dat u gemakkelijk kunt bellen en korte video's kunt bekijken, zelfs in drukke of lawaaierige omgevingen.

De OPPO A38 beschikt over een grote batterij van 5.000 mAh die in ongeveer 75 minuten tot 100% kan worden opgeladen met behulp van 33 W SUPERVOOC-snellaadtechnologie. Met een snelle oplaadbeurt van 15 minuten kun je 5,02 uur YouTube-video's bekijken en zelfs 8,61 uur telefoneren. Als het apparaat volledig is opgeladen, heeft de A38 na 12 uur werken en dagelijkse activiteiten nog steeds een resterende batterijduur van meer dan 20%.

De OPPO A38 is nu in België verkrijgbaar in Glowing Black met 4GB RAM + 128GB ROM voor 219 euro via OPPO's online shop en andere verkoopkanalen.