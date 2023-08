Toenemend aantal meldingen van batterijproblemen bij iPhone 14 in aanloop naar lancering iPhone 15

De iPhone 14 en iPhone 14 Pro liggen onder vuur vanwege problemen met de batterij. Techjournalisten van verschillende publicaties, waaronder The Verge, The Wall Street Journal en AppleTrack, hebben opgemerkt dat de batterijgezondheid van hun iPhone sneller achteruit is gegaan dan die van de oudere iPhones, waaronder de iPhone 13.

Volgens Apple is de batterij van de iPhone "gezond" tot de batterijcapaciteit daalt tot 80% van de originele capaciteit. Uit deze nieuwe berichten (zoals dat van Sam Kohl van AppleTracks) blijkt echter dat de nieuwste iPhones sneller onder de grens van 80% kunnen zakken dan oudere iPhones.

De iPhones hebben doorgaans een goede batterijduur bij de introductie, maar sommigen beweren dat de batterijduur toevallig afneemt wanneer de nieuwe iPhone of iOS-update eraan komt. Hoewel deze claims niet bewezen zijn, wordt niemand gelukkig van een slechte batterijduur. Je moet sneller overschakelen op batterijbesparing wat de prestaties vertraagt en vaker de oplader erbij nemen. Wanneer je meer dan 1.000 euro aan een telefoon geeft, verwacht je dat deze problemen iets langer op zich laten wachten.

Hoe groot is dit probleem?

Als je je telefoon gebruikt en weer oplaadt, raakt de batterij na verloop van tijd uitgeput. De beste manier om te zien of je batterij echt leeg raakt, is door zelf te controleren hoe lang je met een volle batterij kan doen bij verschillende taken. De batterijgezondheidsmeters zijn ook niet altijd volledig nauwkeurig. Het zou zomaar kunnen dat het probleem bij de software voor deze metingen ligt in plaats van bij de batterij zelf.

Zoals we hierboven aangaven, is de batterijgezondheid pas slecht wanneer de capaciteit onder 80% zakt. Daarnaast kan je door Apple een nieuwe batterij laten plaatsen, wat aanzienlijk goedkoper is dan een volledig nieuwe iPhone aanschaffen. Als de capaciteit rond de 90% zit, is dat tot slot niet enorm zorgwekkend aangezien de iPhone 14 al een jaar uit is.