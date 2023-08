Prijsstijging iPhone 15 Pro wordt hoger dan verwacht

Ben je van plan een iPhone 15 Pro te kopen? Dan mag je een flink bedrag ophoesten, want de smartphone zou wel eens duurder kunnen zijn dan de iPhone 14 Pro. Volgens de geruchten stijgt de dollarprijs met 100 dollar en vaak vertaalt dat zich in een nog hogere stijging in euro.

Dit gerucht komt van DigiTimes, een bron die het niet altijd bij het rechte eind heeft. In de VS zou Apple de prijs van de iPhone 15 Pro optrekken naar een bedrag tussen 1.099 en 1.199 dollar, terwijl de Pro-versies al jaren 999 dollar kosten. De iPhone 15 Pro Max zou op zijn beurt 1.199 of 1.299 dollar kosten, terwijl de iPhone 14 Pro Max een adviesprijs van 1.099 dollar heeft.

Het feit dat we in Europa al een pittige prijsstijging zagen in 2022 voorspelt weinig goeds. Zo kostte de iPhone 13 Pro 1.159 euro, terwijl de iPhone 14 Pro maar liefst 1.329 euro was. De prijs in de VS bleef gelijk en Europa moest 170 euro meer betalen. We houden daarom onze harten vast voor de gevolgen van hogere dollarprijzen op de europrijzen.

Hopelijk blijven de prijzen hetzelfde

(Image credit: Apple)

Hoewel DigiTimes niet de beste reputatie heeft, is dit niet de eerste keer dat we geruchten over prijsstijgingen zien. In feite wordt er al geruime tijd gesproken over het feit dat Apple de prijs van de Pro-versie in de VS boven de grens van 1.000 dollar zal optrekken.

De meest waarschijnlijke route voor Apple is een prijsstijging van 100 dollar in de VS. De vraag is nu wat dat betekent voor Europa. Het is geen geheim dat iPhones erg duur zijn en als Apple de prijzen van de Pro-versies twee jaar op rij verhoogt met meer dan 150 euro, zal dat potentiële kopers afschrikken.

Die prijsverhogingen zouden het gevolg kunnen zijn van extra kosten die Apple moet maken om de iPhone 15 Pro te produceren in vergelijking met de iPhone 14 Pro. Nieuwe functies zoals titanium zijkanten, superdunne schermranden, een supersnelle CPU, meer geheugen en een grotere batterij zijn natuurlijk niet goedkoop.

Een prijsstijging is kortom niet uitgesloten. De bovengrens van 200 dollar die DigiTimes aanhaalt, lijkt wel wat extreem, ook in vergelijking met andere geruchten. Het goede nieuws is dat meer betrouwbare Apple-experts het erover eens zijn dat Apple de prijs van de standaard iPhone 15 waarschijnlijk niet zal verhogen... in de VS. Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat Apple de europrijs verhoogt terwijl de dollarprijs hetzelfde blijft.

Via MacRumors