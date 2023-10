Apple komt met iOS 17.1 update om inbranden bij iPhone 15 Pro Max te verhelpen

Hoewel we in onze iPhone 15 Pro Max review geen schermproblemen hebben gevonden om over te klagen, hebben veel bezitters van het duurste iPhone 15-model problemen met het inbranden van hun scherm opgemerkt. Dit zijn problemen die iOS 17.1 gaat verhelpen.



Zoals opgemerkt door MacRumors en anderen, vermeldt de aankomende software-update een oplossing voor problemen die "aanhoudende schermafbeeldingen kunnen veroorzaken", of inbranden van het scherm. De update is nog niet voor iedereen beschikbaar, maar is al wel naar bètatesters en ontwikkelaars gestuurd.



Er is sprake van inbranding als je vage overblijfselen kunt zien van wat er eerder op een scherm is weergegeven. Het is lang een probleem geweest op OLED panelen en gebeurde bijvoorbeeld vaak op display TV's, waar logo's van zenders in het scherm werden 'gebrand' omdat ze 24 uur per dag werden weergegeven.



Inbranden is de afgelopen jaren een minder groot probleem geworden, dankzij de vooruitgang in hardware en software, en het is alleen een potentieel probleem als je een vast beeld langere tijd op een OLED beeldscherm laat zien. Toch zijn er tekenen van burn-in waargenomen op sommige schermen van de iPhone 15 Pro Max.

Apple gaat niet in detail in op hoe deze problemen met het inbranden van afbeeldingen zijn opgelost, maar het zal een opluchting zijn voor telefoonbezitters dat er een softwarematige oplossing beschikbaar is. Volgens berichten op Reddit en elders heeft Apple eerder telefoons vervangen voor mensen die last hadden van het inbrandprobleem.



Als je een iPhone hebt die tekenen van inbranding vertoont, raden we je aan om te wachten tot iOS 17.1 is uitgerold, om te kijken of dit enig effect heeft op het probleem. Als je daarna nog steeds problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met Apple.



iOS 17.1 bevat niets dramatisch. Er zijn kleine verbeteringen voor AirDrop-overdrachten, de stand-bystand en de Apple Music-app, waaronder opties voor favoriete albums en afspeellijsten en nummers.



Volgens toezichthouders in Frankrijk, waar de softwarepatch problemen met radiofrequenties op de iPhone 12 zal verhelpen, moet de iOS 17.1-update dinsdag 24 oktober uitkomen, waarbij wordt voortgebouwd op alle nieuwe functies die we al in iOS 17 hebben gezien.