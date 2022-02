Zoom op Mac maakt mogelijk opnames terwijl je de app niet gebruikt

Verschillende Apple-gebruikers claimen dat Zoom de microfoon van hun apparaat blijft gebruiken, ook wanneer de app niet actief is.

Het probleem lijkt vooral Macs en MacBooks aan te tasten die op macOS Monterey draaien, aldus The Register.

Apple heeft recent een visuele hint toegevoegd waarmee je kunt zien of jouw microfoon in gebruik is. Hierdoor kwamen Zoom-gebruikers erachter dat hun microfoons nog actief waren, ook al werd de app niet gebruikt. In het menu van een Mac of MacBook zie je een oranje punt staan als jouw microfoon in gebruik is. Is de punt groen, dan wordt de camera gebruikt.

Op de supportpagina van Zoom hebben gebruikers hun frustratie geuit. De ontwikkelaar van de app heeft hierop gereageerd door een update uit te brengen in december van 2021 om de bug te verhelpen.

In de omschrijving van de update staat dat versie 5.9.1 (3506) van Zoom “een probleem waarbij de microfoon-indicator op macOS Monterey aanstaat als je niet in een vergadering zit” oplost. Echter heeft dit blijkbaar niet gewerkt, aangezien verschillende gebruikers er nog over klagen.

Een daarvan zegt: “De update heeft geen duidelijk verschil gemaakt Ik zie de oranje indicator weer. Wanneer ik Zoom afsloot vertelde Timing.app mij dat ik twee uur lang in een Zoom-gesprek zat.”

The Register heeft Zoom om reactie gevraagd. Het bedrijf zegt dat het probleem wordt onderzocht.

Nu er meer mensen thuiswerken dan ooit, laten veel gebruikers Zoom openstaan terwijl ze wachten op het volgende gesprek. Tot het probleem is opgelost kun je beter Zoom helemaal uitschakelen als je de app niet gebruikt.

Via The Register