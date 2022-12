Zijn er nieuwe krachtige Pro monitors van Apple onderweg?

Apple lijkt volgens bronnen bezig te zijn met het ontwikkelen van "meerdere nieuwe externe monitors" en tussen die monitors zit misschien ook een update voor de Pro Display XDR.

De Pro Display XDR is een 32-inch flatscreen monitor van Apple, die in 2019 naast de meest recente versie van de Mac Pro werd gelanceerd.

Deze high-end monitor met een 6K-resolutie is niet bepaald een koopje. Het display heeft een adviesprijs van 5.499 euro en als je ook de "Pro Stand" erbij wil om hem dus op de officiële standaard neer te zetten, dan kost dat nog eens 1.099 euro extra.

Wat kunnen we verwachten?

Volgens bronnen van Bloomberg (opens in new tab) krijgen de nieuwe monitors ingebouwde Apple Silicon-chips. Zo zouden ze minder afhankelijk worden van de apparaten waarmee ze worden verbonden dan voorgaande modellen.

De Pro Display XDR kan mogelijk arriveren na de nieuwe Mac Pro, aangezien de monitor iets achter lijkt te lopen in de ontwikkeling op de Mac.

Er zijn echter nog geen specifieke details bekend over wanneer we de nieuwe monitor precies kunnen verwachten. Ook zijn er verder nog geen details bekend over de technische specificaties.

Het is ook mogelijk dat we een opvolger gaan zien voor Apple's Studio Display monitor.

De Studio Display werd naast de Mac Studio gereleaset in maart 2022 voor een stuk lagere adviesprijs dan de XDR. De Studio Display is beschikbaar vanaf 1.779 euro.

Met 27 inch is dit display kleiner dan de Pro Display XDR, maar het beschikt wel over een ingebouwde camera en dat is niet het geval bij de XDR.

We kunnen volgens bronnen nog meer flinke veranderingen verwachten van Apple dan alleen nieuwe monitors.

Het bedrijf zou bezig zijn om het productieproces van de MacBook fundamenteel te veranderen. De productie zou daarbij misschien ook verplaatst worden naar Vietnam, waar de AirPods al worden gemaakt.