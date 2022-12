MacBook Air M1 ziet opnieuw prijsdalingen tijdens feestdagen

Last-minute kerstshoppers, even jullie aandacht: de Apple MacBook Air M1 krijgt vandaag op verschillende plaatsen korting. Ter informatie: dit is slechts iets hoger dan de prijs tijdens Black Friday in november, dus je krijgt een geweldige deal voor een van de beste laptops op de markt.

Hoewel hij al wat ouder is, kunnen we de MacBook Air M1 nog steeds aanraden aan dankzij zijn topontwerp en uitstekende batterijduur. De M1-chip binnenin, die in 2022 is vervangen door de M2, kan nog steeds menig Windows-laptop overtreffen. Daarom blijft hij een goede aankoop als je iets nodig hebt dat kracht en draagbaarheid combineert.

Aangezien het nieuwste M2-model momenteel geen interessante kortingen krijgt, is het oudere M1-model zeker en vast de betere keuze. Je mist de nieuwste processor en de dunnere schermranden (opvallende kenmerken voor de M2), maar de prijs van de M1 kan je gewoon niet overtreffen.

Apple MacBook Air M1 korting bij Coolblue Nederland

(opens in new tab) Apple MacBook Air M1 (256GB) van €1.219 voor €1.039 (opens in new tab)

Dankzij een plotse korting voor Kerst bij Coolblue is de Apple MacBook Air M1 gezakt naar een aantrekkelijke prijs. Deze deal maakt een van de best geprijsde high-end laptops op de markt nog interessanter. Hoewel dit niet meer het nieuwste model is, maken degelijke prestaties, een prachtig ontwerp en een onverslaanbare batterijduur de 2020 Air nog steeds tot een toplaptop.

Apple MacBook Air M1 korting bij Vanden Borre