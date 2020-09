Xiaomi's nieuwe budget smartphone heeft een 120Hz display, enorme batterij, maar geen 5G

Xiaomi is geen onbekende op de markt van de budget smartphones, maar zijn betaalbare telefoons vallen meestal onder het Redmi-merk. Nu heeft het bedrijf een nieuwe telefoon, niet van Redmi maar van zijn Pocophone-reeks en het ziet eruit als een kanshebber voor onze lijst van de beste betaalbare smartphones.

Deze nieuwe telefoon is de Xiaomi Poco X3 NFC en hij is net aangekondigd in Nederland en België. De nieuwe telefoon kost €229 voor het model met 64GB opslagruimte of €269 voor een model met 128GB. Daarmee hoort hij bij de goedkoopste smartphones die je kan vinden.

De smartphone gaat vervolgens op 10 september in de verkoop bij onder andere Coolblue. Van 10 september om 13.00 uur tot en met 14 september om 23.59 uur zijn de toestellen bovendien verkrijgbaar voor speciale early-birdprijzen. De 6GB+64GB-variant kost dan 199 euro en de 6GB+128GB-variant 249 euro.

De Xiaomi Poco X3 NFC heeft een 6,67-inch FHD+ display met een 120Hz verversingssnelheid. Er zijn nauwelijks telefoons die zo goedkoop zijn met zo'n hoge verversingssnelheid, dus dat zou een belangrijk argument kunnen zijn om hem te kopen. Daarnaast heeft hij nog een grote 5.160mAh-batterij.

Hij heeft vier camera's achteraan (64MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera, 2MP-dieptesensor), een mid-range Snapdragon 732G chipset, 6GB RAM en 64GB/128GB opslag.

Een verwarrende reeks

Dit is de derde Xiaomi Pocophone die hier wordt gelanceerd, na de Pocophone F1 uit 2018 en de Poco F2 Pro. Het is niet duidelijk waar de nieuwe smartphone in het assortiment past, vooral omdat er geen X2-telefoon of F3 is en het begint te voelen alsof er geen vaste naamgeving is voor Pocophones.

Het is waarschijnlijk het beste om de Poco X3 NFC te zien als een spirituele opvolger van de Pocophone F1, want dat was een betaalbare telefoon zoals de X3 NFC. Hij is goedkoop, mist 5G (terwijl de F2 Pro dat wel heeft) en focust voornamelijk op het display. De 'NFC' verwijst vermoedelijk naar het feit dat de Pocophone F1 geen NFC heeft, wat voor sommige fans een groot pijnpunt was.