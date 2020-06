Xiaomi onthult design van goedkope Mi Band 5 fitnesstracker

De Xiaomi Mi Band 5 geniet al enkele maanden van meer aandacht dan de meeste goedkope fitness trackers. We hebben al veel lekken en geruchten gezien, en nu hebben we de eerste officiële details over het sportbandje gezien.

Deze informatie komt van Xiaomi zelf, dat een foto plaatste van de komende Mi Band 5 (vier versies ervan) die de verschillende kleurvarianten laat zien. We zien eveneens enkele teasers voor de functies van de fitness tracker. De foto zelf werd gepost op een Xiaomi Weibo-pagina, die ook de datum voor het China-lanceringsevenement deelde, met name 11 juni.

Dit is niet het eerste beeld van de Mi Band 5 dat Xiaomi heeft gelekt, maar het vertelt ons wel veel meer, aangezien de vorige foto's slechts één kleur en een zwart display toonden.

Xiaomi Mi Band 5 design

(Image credit: Xiaomi)

Het lijkt erop dat de Xiaomi Mi Band 5 in de kleuren groen, rood, geel en zwart zal verschijnen. Ter vergelijking: de Mi Band 4 was in de meeste regio's alleen in het zwart verkrijgbaar. De behuizing van het apparaatje zelf is echter altijd volledig zwart.

De getoonde wijzerplaten van de Mi Band 5 geven ook een indicatie van zijn functies. Er is een timer, tracking van menstruatiecycli, verschillende fitness modi (yoga, touwtjespringen...), en de optie voor NFC-betalingen.

Dat is een indrukwekkende aanvulling van functies voor een fitness tracker die waarschijnlijk veel minder kost dan een horloge van Garmin, Fitbit of Apple. Volgens de geruchten stopt het hier echter nog niet en heeft de Mi Band 5 veel meer leuks in de aanbieding.

Zoals gezegd is 11 juni de lanceringsdatum voor de Xiaomi Mi Band 5 (in China althans). Terwijl we waarschijnlijk nog even mogen wachten op een wereldwijde lancering en lokale prijzen, zullen we op zijn minst alle functies die de fitness tracker zien.