Xiaomi Mi Mix 4 leaks tonen high-end specs

De Xiaomi Mi Mix 4 liet lang op zich wachten, maar maakt op 10 augustus zijn officiële debuut in China. De geruchtenmolen rond de smartphone is echter in volle zwang, en daar is nu wat extra informatie bijgekomen.

Zo merkte het team van MySmartPrice de benchmarks van de smartphone op in Geekbench. Het ziet ernaar uit dat de Mi Mix 4 met een Snapdragon 888 Plus processor komt, samen met 12GB RAM. Het toestel loopt op Android 11 met daar een MIUI 12.5-schil op.

Bovendien is er een online ook een promoposter voor de Xiaomi Mi Mix 4 opgedoken waar we de voor- en achterzijde van de smartphone op te zien krijgen. Hij komt blijkbaar met een grote cameramodule op de achterzijde, voorzien van een 108MP hoofdcamera.

Lang wachten

Deze smartphone zat er al een tijdje aan te komen. De Xiaomi Mi Mix 3 verscheen in 2018 en we gingen er eigenlijk stilaan van uit dat Xiaomi had besloten om de Mi Mix-reeks volledig te schrappen om andere toestellen voorrang te geven.

Xiaomi gebruikt deze reeks doorgaans om nieuwe technologieën in te testen alvorens ze deze in hun high-end vlaggenschepen verwerken. We verwachten dat de Xiaomi Mi Mix 4 met een under-display camera komt, dus het lijkt erop dat ze dit stramien verder zetten.

We hebben tevens ook al gelekte renders gezien van de smartphone. Als we de andere geruchten mogen geloven, dan zal de smartphone ook met flinke laadsnelheden komen. We zullen het over enkele dagen met zekerheid kunnen zeggen als de smartphone in China bekend wordt gemaakt. Wanneer de globale lancering van het toestel plaatsvindt, weten we momenteel nog niet. Blijf daarom zeker een kijkje nemen bij TechRadar voor het laatste nieuws.

Via GSMArena