Xbox Series X wordt 'rigoureus beter' dan Xbox One en PS4

De Xbox Series X is een serieus krachtige console, maar hoewel de graphics zeker merkbaar beter zullen zijn dan de huidige generatie, is Xbox-baas Phil Spencer ervan overtuigd dat hogere framerates een grotere impact zullen hebben.

Tijdens een interview van Gamelab benadrukte Spencer dat laadtijden en framerates uiteindelijk hét grote verschil gaan maken op de volgende generatie consoles. Deze twee elementen zorgen voor een meer meeslepende ervaring.

"Ik denk dat we nu op een punt zijn - met immersie, met de tools die we hebben en het rekenvermogen - dat de delta's kleiner zullen zijn qua visuele impact, of dat functie X nooit eerder mogelijk was en nu is het dat wel," zei Spencer. "En dat klinkt misschien deprimerend voor sommigen, maar wat wil zeggen is dat het voordeel van wat ik nu zie echt de meeslepende aard van de inhoud is die wordt gecreëerd door de verbeterde immersie."

Hoe hoger hoe beter

Terwijl met de overgang naar 2D-games naar 3D-games meteen het verschil duidelijk werd voor nieuwe spelers in oude consolegeneraties, is de meest aansprekende functie van de Xbox Series X veel moeilijker te achterhalen. De nieuwe console van Microsoft is in staat om games te draaien op maximaal 120 frames per seconde, wat beduidend hoger is dan de gemiddelde 30fps die gamers van de huidige consoles gewend zijn. Een hogere framerate betekent dat spellen sneller reageren dankzij een lagere latency, en de visuele ervaring is sterk verbeterd doordat bewegingen en animaties veel soepeler en stabieler zijn.

"We zijn in staat om vandaag de dag bijna levensechte graphics te maken, zelfs op de huidige gen in bepaalde gevallen", legt Spencer uit. "Maar als je dat neemt en je mengt het met een zeer hoge framerate, solide framerate, zeer weinig lag in de input, en de mogelijkheid voor games om echt de emotie en het verhaal dat ze proberen te vertellen door middel van hun spel, door het scherm, door de controller en in je? Dat is iets wat ik voel in de games nu dat is een rigoureuze stap omhoog."

Consoles wissen achterstand weg

We hebben al enkele mooie games voorbij zien komen die verschijnen op de Xbox Series X, maar ook de PS5 games stellen tot dusver zeker niet teleur. Een groot probleem met ouder wordende consoles is dat PC's in staat zijn om naarmate de jaren verstrijken veel betere graphics kunnen bewerkstelligen. De ontwikkelingen qua grafische kaarten staan namelijk niet stil. Consoles moeten het daarentegen doen met dezelfde hardware voor vijf jaar of meer.

Nu Microsoft focust op een ultrasoepele framerate voor haar nieuwe games, ziet het ernaar uit dat consolegamers eindelijk kunnen meegenieten van deze feature waar PC-gamers al jaren van gebruikmaken.