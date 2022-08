Windows 11-update verbetert de taakbalk

Microsoft is begonnen met het uitbrengen van een aantal nieuwe interface-updates naar Windows Insiders. Een van de nieuwe functies is erg handig voor wie aan de limieten van hun taakbalk zitten.

In Windows 11 build 22622.440 (opens in new tab) brengt Microsoft de overlopende taakbalk terug. Deze brengt een extra balk voor de apps die niet meer op de gebruikelijke taakbalk passen. De taakbalk verandert automatisch in een overloopmodus wanneer de reguliere taakbalk het limiet van apps bereikt. Het overlopende taakbalkje is te bereiken via de eigen taakbalkknop (met drie puntjes).

Microsoft zegt zelf dat de functie naar een aantal bèta-gebruikers wordt gepusht, alhoewel het van plan is om ''feedback te monitoren en wil zien hoe de functie bevalt voordat deze voor iedereen beschikbaar komt'' (bijvoorbeeld voor alle bèta-gebruikers).

(Image credit: Microsoft)

Build 22622.440 brengt ook meer dynamiek naar de widgetsknop, met sport- en financieel nieuws dat naast de reeds bestaande weerupdates komt te staan. Het keuzemenu met apps voor het openen van bestanden is ook opgefrist, met nu zowel een lichte- als een donkere modus. Zie dat laatste hieronder in actie:

(Image credit: Microsoft)

Verder in de update krijgen Instellingen nu ondersteuning om apps te beheren die eerder enkel te personaliseren waren via het controlepaneel. Microsoft geeft aan dat dit inclusief het de-installeren van apps is welke onderlinge afhankelijkheden hebben (zoals gaming-apps die op Steam draaien).

Ook in de update zitten een aantal oplossingen voor Windows Verkenner en een patch om crashes tegen te gaan wanneer je extra monitoren aan- en afkoppelt. Voor de volledige lijst met nieuwe functionaliteiten, updates en oplossingen, welke later dit jaar volledig voor Windows 11 worden uitgebracht, check je Microsofts nieuwste blogpost (opens in new tab).