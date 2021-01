WhatsApp vraagt binnenkort om vingerafdruk of gezichtsscan voor webapps

WhatsApp voegt een extra veiligheidslaag toe aan de desktop- en webapplicaties. Gebruikers moeten hun vingerafdruk- of gezichtsscanner gebruiken om in te loggen.

Momenteel kunnen gebruikers inloggen bij WhatsApp op hun desktop door simpelweg een QR-code te scannen op het computerscherm. Je kan op slechts één toestel per keer zijn ingelogd, dus door dit te doen log je je automatisch uit van andere desktop- of webapps.

WhatsApp zal binnenkort gebruikers in staat stellen om op meerdere toestellen tegelijkertijd ingelogd te zijn. Het ziet ernaar uit dat de berichtendienst deze veiligheidsaanpassing doorvoert om er te voorkomen dat kwaadwillenden toegang krijgen tot je account.

Zoals Engadget het uitlegt, zal je nog steeds eerst de QR-code moeten scannen om het loginproces door te komen, om op het tweede toestel toegang te krijgen tot al jouw berichten.

Kan je dit weigeren?

Het nieuwe en controversiële privacy-beleid van WhatsApp verklaart dat de app niet in staat zal zijn om direct toegang te hebben tot jouw biometrische sensoren. In de plaats daarvan zal het de veiligheidsmaatregelen die je in jouw besturingssysteem ingeschakeld hebt gebruiken.

Als je momenteel gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner gebruikt om toegang te krijgen tot jouw smartphone, dan zal de nieuwe veiligheidsfunctie van WhatsApp automatisch worden aangepast, en kan deze enkel worden uitgeschakeld als je de biometrische scanners van jouw smartphone deactiveert.

Andere updates aan de gebruiksovereenkomst van WhatsApp zullen aan sommige van de gebruikers vragen om meer van hun data te delen met het moederbedrijf Facebook, en daar zijn niet alle gebruikers blij mee. WhatsApp heeft het uitrollen van de nieuwe overeenkomst uitgesteld, en verklaart dat deze specifieke aanpassingen enkel gelden voor zakelijke accounts.

Het bedrijf heeft ook een verklaring afgegeven met antwoorden op sommige veelvoorkomende vragen rond de nieuwe gebruiksovereenkomst, en zegt dat noch WhatsApp, noch Facebook jouw berichten kan inzien of in staat is om mee te luisteren bij jouw gesprekken, bijhoudt met wie je in contact staat of je locatie kan zien.

Als je nog steeds niet overtuigd bent en naar een alternatieve berichtendienst wilt overstappen, kun je hier een lijst met de beste WhatsApp-alternatieven terugvinden, zodat je de juiste dienst voor jou kan vinden.