WhatsApp heeft leuke nieuwe opties om chats aan te passen

Als je een vaste gebruiker bent van WhatsApp, dan heb je waarschijnlijk steeds meerdere chats lopende. Ook al is het leuk om met mensen in contact te blijven, het springen van de ene conversatie naar de andere kan er al wel eens voor zorgen dat je in de foute chat bezig bent.

Nu is het dochterbedrijf van Facebook bezig met het uitrollen van een nieuwe functie die het mogelijk maakt om individuele chats aan te passen zodat je ze in een oogopslag makkelijker kan identificeren, en bovendien geeft het je ook de optie om de vormgeving van jouw conversaties naar je hand te zetten.

WhatsApp geeft gebruikers de optie om een aangepaste achtergrond in te stellen voor individuele chats. Dit houdt in dat het niet enkel mogelijk is om een bepaalde stemming te geven aan een chat, maar het helpt ook voorkomen dat je per ongeluk een berichtje stuurt naar de foute persoon of groep.

Het bedrijf rolt ook een bredere selectie aan wallpapers uit en voegt de mogelijkheid toe om een andere achtergrond in te stellen voor de lichte en donkere modus, samen met de optie om de kleur van de standaard 'doodle'-achtergronden aan te passen.

Het bedrijf deelde previews van enkele van de nieuwe wallpapers in een promovideo:

Nieuw behangpapier

De nieuwe achtergrond-gerelateerde opties zijn echter niet het laatste. Het bedrijf maakt het ook eenvoudiger om de perfecte sticker voor je gesprek te vinden. Je kan nu tekst en emoji's gebruiken om beter te zoeken, of je kan gewoon per categorie browsen.

WhatsApp voegt in bijkomend stickernieuws ook een geanimeerde versie van de Together at Home-stickerbundel toe van de Wereldgezondheidsorganisatie, die een tijdje geleden werd geïntroduceerd om maatregelen rond het coronavirus te verspreiden.

De nieuwe opties zijn beschikbaar in zowel de Android als iOS-versies van WhatsApp. Het uitrollen ervan start deze week, dus de kan bestaat dat je niet al te lang moet wachten - gewoon nog even geduldig volhouden.

Via TechCrunch