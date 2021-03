WhatsApp rolt binnenkort aanpasbare geanimeerde stickers uit

WhatsApp rolt een nieuwe functie uit waarbij je aanpasbare geanimeerde stickers kan installeren en gebruiken om wat meer karakter in jouw berichten te stoppen.

Stickers zijn kleine cartoon-beelden die je in een WhatsApp-chat kan versturen. Ze zijn groter en meer gedetailleerd dan een emoji, en worden samen in themabundels verzameld. Deze kan je terugvinden als je op de sticker-knop drukt in de app.

Vorig jaar zagen we de introductie van geanimeerde stickers, samen met een zoekbalkje dat het makkelijker maakt om de juiste sticker te vinden voor elke gelegenheid. Dankzij de toevoeging van geanimeerde third party-stickers die je kan installeren en in de app gebruiken, wordt het echter veel interessanter.

Het is reeds mogelijk om statische stickers te maken met apps zoals Sticker Maker en Wemoji, maar de mogelijkheid om ze wat tot leven te brengen met animaties is een leuke nieuwe optie. Je kan geanimeerde stickers maken met bestaande videobestanden of GIF's, en deze bundels in WhatsApp importeren als WEBP-bestanden.

WhatsApp stelt in zijn release notes wel dat aangepaste stickerbundels ofwel statische of geanimeerde stickers kunnen bevatten, maar geen combinaties van beide.

Geanimeerde boel

Volgens een bericht van WABetaInfo wordt de nieuwe functie nu uitgerold en is ze momenteel beschikbaar voor gebruikers in Brazilië, Iran en Indonesië. Voor ons wordt het nog even wachten alvorens we ermee aan de slag kunnen, maar we gaan er van uit dat dit soort functie niet al te lang op zich zal laten wachten.