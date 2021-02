WhatsApp drukt nieuw privacybeleid door

Als je de nieuwe gebruiksvoorwaarden van WhatsApp niet accepteert zodra ze uitrollen, dan zal je niet in staat zijn om berichten te sturen of te ontvangen.

WhatsApp veroorzaakte recent een boel commotie bij de aankondiging van aanpassingen aan het privacybeleid. De oorzaak van deze controverse was het idee dat deze veranderingen WhatsApp in staat zou stellen om niet enkel jouw gebruiksdata te delen met Facebook en Instagram, maar om ook de inhoud van jouw berichten te lezen - iets dat WhatsApp nadrukkelijk heeft ontkend en bestempelde als 'misinformatie'.

Het bedrijf heeft bevestigd dat het nieuwe beleid toch zal worden uitgerold, ondanks verschillende klachten van gebruikers. WhatsApp heeft nu bekend gemaakt wat er zal gebeuren bij gebruikers die niet instemmen met de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Het is weinig verrassend, maar je zal niet blij worden als je hoort wat er gebeurt als je weigert.

WhatsApp heeft reeds bevestigd dat het zal starten met het 'gradueel' op de hoogte brengen van gebruikers over de veranderingen die zullen plaatsvinden. Het zal nog enkele weken duren alvorens het nieuwe beleid van kracht gaat, maar het is toch belangrijk om op de hoogte te zijn van de gevolgen van het weigeren.

Het bedrijf heeft duidelijk gemaakt dat iedereen die niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden niet in staat zal zijn om aan de slag te gaan met de volledige functionaliteiten van WhatsApp. In de praktijk zal het inhouden dat verscheidene functies beperkt worden. "Voor een korte tijd zal je in staat zijn om telefoongesprekken en notificaties te ontvangen, maar heb je niet de mogelijkheid om met de app berichten te sturen of te lezen", zo stelt een online ondersteuningsdocument.

Overstappen of niet?

15 mei wordt de deadline voor het accepteren van de aankomende wijzigingen aan de voorwaarden. Na deze datum zal je ofwel het nieuwe privacybeleid moeten accepteren, of de gevolgen dragen als je weigert. Als je niet zo happig bent op de nieuwe gebruiksvoorwaarden kan je, net zoals veel andere gebruikers, overstappen naar alternatieve chat-applicaties.

Je kan zonder risico achteraf van gedachten veranderen. Er is niets dat je tegenhoudt om na 15 mei terug naar WhatsApp te gaan, het beleid te accepteren en toegang te krijgen tot de functies van de app. Het goede nieuws is ook dat WhatsApp niet automatisch jouw account of chatgeschiedenis zal wissen als je niet met de nieuwe voorwaarden akkoord gaat.

Via Gizmodo